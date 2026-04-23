Πώς το Workspace Intelligence της Google αλλάζει την εργασία

Σύνοψη

Η Google ανακοίνωσε το Workspace Intelligence στο συνέδριο Cloud Next 2026, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την απλή παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη (Generative AI) στην πρακτορική Τεχνητή Νοημοσύνη (Agentic AI).

Το νέο σύστημα διασυνδέει σημασιολογικά όλα τα δεδομένα ενός χρήστη στα Docs, Slides, Sheets, Gmail και Chat, κατανοώντας το ευρύτερο πλαίσιο των εργασιών της εταιρείας.

Μέσω του Ask Gemini in Chat, οι χρήστες μπορούν πλέον να αναθέτουν σύνθετες εργασίες, όπως η δημιουργία ολοκληρωμένων παρουσιάσεων, ο προγραμματισμός συναντήσεων και η ανάλυση δεδομένων, απευθείας μέσα από το περιβάλλον συνομιλίας.

Η λειτουργία προσφέρει αυστηρούς ελέγχους πρόσβασης (Admin controls) για τις επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας ότι τα εταιρικά δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση εξωτερικών μοντέλων.

Η ενσωμάτωση του Gemini επεκτείνεται με νέες δυνατότητες, όπως η αυτόματη δημιουργία διαδραστικών dashboards στα Sheets και η μαζική επεξεργασία εικόνων στα Docs, βασισμένη αποκλειστικά στα εταιρικά πρότυπα.

Η παρουσίαση του Workspace Intelligence στο πρόσφατο συνέδριο Google Cloud Next 2026 επαναπροσδιορίζει τον τρόπο αλληλεπίδρασης των επαγγελματιών με την πλατφόρμα παραγωγικότητας της εταιρείας. Η Google προχωρά πέρα από την απλή δημιουργία κειμένου ή εικόνας βάσει εντολών, εισάγοντας την έννοια της "Agentic AI" (Πρακτορική Τεχνητή Νοημοσύνη). Η ενσωμάτωση αυτή δίνει στο Gemini τη δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομα, κατανοώντας σε βάθος τις σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ αρχείων, συνεργατών και έργων, προκειμένου να εκτελεί σύνθετες αλυσίδες ενεργειών.

Το Google Workspace Intelligence είναι το νέο δομικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Google που μετατρέπει το Gemini σε αυτόνομο ψηφιακό πράκτορα (Agentic AI). Διασυνδέει σημασιολογικά τα Gmail, Docs, Sheets και Slides, επιτρέποντας στο Gemini να κατανοεί το επαγγελματικό περιβάλλον του χρήστη, να δημιουργεί αυτόματα έγγραφα και να προγραμματίζει συναντήσεις, διατηρώντας αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας εταιρικών δεδομένων.

Κύρια χαρακτηριστικά

Σημασιολογική Διασύνδεση: Ενοποίηση δεδομένων από το Gmail, το Drive και το Chat για τη δημιουργία ενός "Cohesive Knowledge Graph" προσαρμοσμένου στον εκάστοτε οργανισμό.

Ενοποίηση δεδομένων από το Gmail, το Drive και το Chat για τη δημιουργία ενός "Cohesive Knowledge Graph" προσαρμοσμένου στον εκάστοτε οργανισμό. Αυτόνομη Εκτέλεση: Δυνατότητα εκτέλεσης διεργασιών πολλαπλών βημάτων χωρίς συνεχή παρέμβαση του χρήστη, αξιοποιώντας τον νέο Agent Runtime της Google.

Δυνατότητα εκτέλεσης διεργασιών πολλαπλών βημάτων χωρίς συνεχή παρέμβαση του χρήστη, αξιοποιώντας τον νέο Agent Runtime της Google. Μακροπρόθεσμη Μνήμη: Μέσω των Gemini Enterprise Projects, οι πράκτορες AI διατηρούν μνήμη για συγκεκριμένα projects, εξαλείφοντας την ανάγκη συνεχούς επανατροφοδότησης.

Μέσω των Gemini Enterprise Projects, οι πράκτορες AI διατηρούν μνήμη για συγκεκριμένα projects, εξαλείφοντας την ανάγκη συνεχούς επανατροφοδότησης. Διαλειτουργικότητα: Εύκολη εξαγωγή δεδομένων και εγγράφων που δημιουργήθηκαν μέσω του νέου Sheets Canvas ή των Docs, με πλήρη υποστήριξη Microsoft 365 formats.

Η εξέλιξη του Google Chat σε κεντρικό τερματικό εργασίας

Η πιο εμφανής αλλαγή στην καθημερινή ροή εργασίας εντοπίζεται στη λειτουργία Ask Gemini in Chat. Το περιβάλλον του Google Chat μετατρέπεται πλέον στον κεντρικό κόμβο ελέγχου για ολόκληρο το Workspace. Αντί ο χρήστης να μεταβαίνει από το Gmail στο Calendar και από εκεί στο Google Drive, μπορεί απλώς να πληκτρολογήσει: «Προγραμμάτισε μια συνάντηση με την ομάδα σχεδιασμού για την επόμενη Τρίτη και ετοίμασε μια παρουσίαση βάσει του αρχείου [όνομα αρχείου]».

Το σύστημα αναλύει το αίτημα, εντοπίζει τα διαθέσιμα κενά στα ημερολόγια όλων των συμμετεχόντων, αποστέλλει τις προσκλήσεις και αντλεί δεδομένα από το αναφερόμενο αρχείο κειμένου για να παραγάγει αυτόματα μια παρουσίαση στο Google Slides, τηρώντας ταυτόχρονα το εταιρικό branding, το λογότυπο και τη χρωματική παλέτα του οργανισμού.

Νέες δυνατότητες ανά εφαρμογή: Docs, Slides και Sheets

Η αρχιτεκτονική του Workspace Intelligence αναβαθμίζει τις επιμέρους εφαρμογές με εξειδικευμένες δυνατότητες αυτόνομης λειτουργίας.

Στα Google Docs, το Gemini δεν λειτουργεί πλέον μόνο ως εργαλείο συγγραφής. Είναι πλέον ικανό να διαχειρίζεται τα σχόλια των συνεργατών, να προτείνει ή να εφαρμόζει αλλαγές βάσει της ανατροφοδότησης, και να δημιουργεί γραφήματα (infographics) αντλώντας ακριβή αριθμητικά δεδομένα από τα συνδεδεμένα εταιρικά αρχεία. Παράλληλα, προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής επεξεργασίας εικόνων για τη διατήρηση οπτικής ομοιομορφίας σε όλο το μήκος του εγγράφου.

Στα Google Slides, το έμφαση δίνεται στο "one-shot creation". Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν τη δημιουργία ενός πλήρους, επεξεργάσιμου deck παρουσίασης από μια αφηρημένη ιδέα. Το σύστημα ανατρέχει στα email, τα chat και το ιστορικό της εταιρείας για να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες, δημιουργώντας μια επαγγελματική παρουσίαση που υπακούει αυστηρά στα εταιρικά πρότυπα.

Η μεγαλύτερη αναβάθμιση συναντάται στα Google Sheets. Εκτός από την ικανότητα να ορχηστρώνει την κατασκευή πολύπλοκων υπολογιστικών φύλλων, το Gemini υποστηρίζει πλέον το "Sheets canvas". Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει στους αναλυτές να δημιουργούν διαδραστικά mini-apps (όπως δυναμικά dashboards, heat maps και πίνακες kanban) απευθείας πάνω από τα δεδομένα τους, καθώς και να εισάγουν απρόσκοπτα πληροφορίες από εξωτερικές πλατφόρμες όπως το Salesforce και το HubSpot.

Διαχείριση δεδομένων και πρωτόκολλα ασφαλείας

Η αυτοματοποίηση ευρείας κλίμακας εγείρει άμεσα ζητήματα διαχείρισης δεδομένων. Η Google έχει σχεδιάσει το Workspace Intelligence με γνώμονα την εταιρική διακυβέρνηση. Μέσω της κονσόλας διαχείρισης (Admin console), οι διαχειριστές IT αποκτούν κεντρικό έλεγχο στις πηγές δεδομένων (Identity, Registry, Gateway). Μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση του Gemini σε συγκεκριμένα αρχεία, ομάδες ή OUs (Organizational Units).

Το σύστημα παρακολουθεί και σέβεται τα υπάρχοντα δικαιώματα πρόσβασης του κάθε υπαλλήλου: το Gemini δεν θα ανακαλύψει, ούτε θα χρησιμοποιήσει πληροφορίες από ένα έγγραφο το οποίο ο χρήστης δεν έχει ήδη εξουσιοδότηση να διαβάσει. Επιπροσθέτως, η Google δεσμεύεται ρητά πως κανένα εταιρικό δεδομένο που τροφοδοτεί το Workspace Intelligence δεν χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των ευρύτερων παραγωγικών μοντέλων της, ούτε συλλέγεται για διαφημιστικούς σκοπούς.

ΤPUs 8ης γενιάς και Agent Platform

Η ομαλή λειτουργία των παραπάνω συστημάτων απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι τα μοντέλα της Google επεξεργάζονται πλέον 16 δισεκατομμύρια tokens ανά λεπτό. Στο Cloud Next 2026, η υποδομή πίσω από το Workspace Intelligence ενισχύθηκε με την παρουσίαση των TPUs 8ης γενιάς, τα οποία για πρώτη φορά διαχωρίζονται σε διακριτά chips για εκπαίδευση (training) και συμπερασμό (inference), σε συνδυασμό με τη νέα αρχιτεκτονική δικτύου "Virgo Network" για data centers. Αυτό το hardware πλαισιώνει την πλατφόρμα Gemini Enterprise Agent Platform, η οποία παρέχει το Agent Studio και το αναβαθμισμένο Agent Development Kit (ADK) για οργανισμούς που θέλουν να αναπτύξουν τους δικούς τους εξειδικευμένους πράκτορες με προηγμένα συστήματα ελέγχου.