Αγωγή κατά της Meta για scam διαφημίσεις: Πώς ο αλγόριθμος της εταιρείας ανέχεται τις απάτες

Σύνοψη

Το Consumer Federation of America (CFA) κατέθεσε αγωγή κατά της Meta τον Απρίλιο του 2026, κατηγορώντας την εταιρεία για σκόπιμη ελλιπή προστασία των χρηστών από διαφημίσεις-απάτη σε Facebook και Instagram.

Εσωτερικά έγγραφα υποδεικνύουν την επιβολή "χρηματικών ποινών" (penalty bids) σε λογαριασμούς με έως και 95% πιθανότητα απάτης, διατηρώντας τους ενεργούς αντί για την οριστική διαγραφή τους, προκειμένου να μην πληγούν τα έσοδα.

Το ποσοστό των αναφορών από χρήστες για απάτες που αγνοούνται ή απορρίπτονται λανθασμένα από τα συστήματα της Meta αγγίζει το 96%, καταδεικνύοντας σοβαρές αδυναμίες στο σύστημα ελέγχου.

Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (GenAI) για τη βελτιστοποίηση των διαφημίσεων καθιστά τη Meta "συνδημιουργό" του παραπλανητικού περιεχομένου, απειλώντας τη νομική ασυλία που της παρέχει η Ενότητα 230 (Section 230).

Το πρόβλημα έχει άμεσο αντίκτυπο στην ελληνική αγορά, όπου οι χρήστες έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με deepfakes εγχώριων προσώπων που προωθούν ανύπαρκτες επενδυτικές ευκαιρίες.

Η Meta αντιμετωπίζει αγωγή από το Consumer Federation of America για εσκεμμένη αδράνεια απέναντι σε scam διαφημίσεις. Η δικογραφία αποκαλύπτει πως η Meta αγνοεί το 96% των αναφορών απάτης και επιβάλλει υψηλότερες χρεώσεις σε λογαριασμούς με 95% πιθανότητα απάτης, διατηρώντας τους ενεργούς για την προστασία των διαφημιστικών της εσόδων.

Η νομική δράση που κατατέθηκε στην Ουάσιγκτον επικαλείται παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών (Consumer Protection Procedures Act - CPPA). Το κεντρικό επιχείρημα δεν είναι απλώς ότι υπάρχουν απατεώνες στο διαδίκτυο, αλλά ότι η δομή, η αρχιτεκτονική και οι εσωτερικές πολιτικές της Meta δίνουν προτεραιότητα στη διατήρηση του τζίρου της έναντι της ψηφιακής ασφάλειας των δισεκατομμυρίων χρηστών της. Σε αντίθεση με το αφήγημα της πλατφόρμας περί αυστηρών ελέγχων, τα δεδομένα που φέρνει στο φως η αγωγή αποδομούν την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εποπτείας.

Η σύγκριση με άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς καθιστά το πρόβλημα ακόμη πιο εμφανές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, κατά τη διάρκεια του 2025 η Meta αφαίρεσε περίπου 134 εκατομμύρια αναρτήσεις και στοιχεία που ταξινομήθηκαν ως «περιεχόμενο απάτης». Για την κατανόηση της κλίμακας, η Google στο δικό της οικοσύστημα προχώρησε το 2023 στην αναστολή 12,7 εκατομμυρίων διαφημιστικών λογαριασμών και απέκλεισε 5,5 δισεκατομμύρια «κακές διαφημίσεις». Η τεράστια απόκλιση στα νούμερα υποδηλώνει είτε μια θεμελιώδη διαφορά στην ικανότητα ανίχνευσης είτε, όπως υποστηρίζουν οι ενάγοντες, μια συνειδητή επιλογή υπο-επιβολής των κανονισμών.

Η στρατηγική του Penalty Bid και τα όρια εσόδων

Το πλέον αποκαλυπτικό στοιχείο της αγωγής αφορά τη διαχείριση λογαριασμών υψηλού κινδύνου. Οι αλγόριθμοι της Meta διαθέτουν την τεχνική ικανότητα να εντοπίζουν μοτίβα συμπεριφοράς που παραπέμπουν σε κακόβουλες ενέργειες. Ωστόσο, η αντίδραση του συστήματος δεν είναι η άμεση απομάκρυνση. Αντίθετα, όταν ένας διαφημιζόμενος αξιολογείται με πιθανότητα απάτης που αγγίζει το 95%, το σύστημα φέρεται να εφαρμόζει το λεγόμενο penalty bid.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η πλατφόρμα επιτρέπει στη διαφήμιση να συνεχίσει να προβάλλεται στα feeds των χρηστών, αλλά χρεώνει τον διαφημιζόμενο με υψηλότερο αντίτιμο για κάθε εμφάνιση ή κλικ. Μέσω αυτού του μηχανισμού, η Meta καθίσταται άμεσος οικονομικός ωφελημένος από δραστηριότητες υψηλού ρίσκου. Παράλληλα, τα εσωτερικά έγγραφα που είχαν διαρρεύσει μέσω του πρακτορείου Reuters στα τέλη του 2025 έδειξαν την ύπαρξη αυστηρών ορίων: τα αρμόδια τμήματα εποπτείας δεσμεύονταν από οδηγίες που απαγόρευαν την επιβολή μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν τα συνολικά έσοδα της εταιρείας κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 0,15%. Η οροφή αυτή καθιστά τον έλεγχο εξαρτημένο από τους οικονομικούς δείκτες.

Ο ρόλος της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης

Η εξέλιξη των εργαλείων στόχευσης προσθέτει ένα νέο επίπεδο πολυπλοκότητας. Η Meta έχει επενδύσει δισεκατομμύρια στην ενσωμάτωση Generative AI λειτουργιών στο διαφημιστικό της οικοσύστημα. Εργαλεία όπως το Advantage+ επιτρέπουν την αυτόματη δημιουργία και παραλλαγή κειμένων, την προσαρμογή των γραφικών και τη δυναμική στόχευση βάσει των δεδομένων τηλεμετρίας του κάθε χρήστη ξεχωριστά.

Στο πλαίσιο των επενδυτικών απατών (τα γνωστά pump-and-dump schemes ή απάτες με κρυπτονομίσματα), αυτά τα AI εργαλεία λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές ισχύος. Στην περίπτωση του σκανδάλου της JYD (Jayud Global Logistics) που κόστισε στους επενδυτές πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι, το σύστημα της Meta δεν ήταν απλώς ο "πίνακας ανακοινώσεων". Αντιθέτως, η τεχνητή νοημοσύνη της πλατφόρμας оптиμιοποίησε την καμπάνια, δοκιμάζοντας διαφορετικές προσεγγίσεις μέχρι να βρει ποιες προκαλούν την υψηλότερη αλληλεπίδραση από το πιο ευάλωτο κοινό, οδηγώντας τους χρήστες σε κλειστές ομάδες του WhatsApp (επίσης ιδιοκτησίας Meta) για την ολοκλήρωση της απάτης.

Αυτή η ενεργή συμμετοχή του αλγορίθμου στη διαμόρφωση της τελικής διαφήμισης είναι το σημείο κλειδί που απειλεί την Ενότητα 230 (Section 230) του αμερικανικού νόμου, η οποία προσφέρει ασυλία στις ψηφιακές πλατφόρμες για περιεχόμενο που αναρτούν τρίτοι. Το σκεπτικό –το οποίο υποστηρίζεται σθεναρά και στην παράλληλη αγωγή των 60 εκατ. δολαρίων από τον Αυστραλό δισεκατομμυριούχο Andrew Forrest– είναι πως εάν η AI τροποποιεί, βελτιστοποιεί και κατευθύνει τα μηνύματα, η πλατφόρμα παύει να είναι παθητικός ενδιάμεσος και μετατρέπεται σε συνεκδότη του κακόβουλου περιεχομένου.

Πώς μεταφράζεται αυτό για τον Έλληνα χρήστη

Η ελληνική αγορά δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτή τη λειτουργία του αλγορίθμου, αλλά ενδεχομένως ένα πεδίο όπου οι συνέπειες είναι πιο άμεσες λόγω μεταβλητών στον ψηφιακό γραμματισμό. Στα ελληνικά feeds του Facebook και του Instagram παρατηρείται διαρκώς ένα τσουνάμι χορηγούμενων αναρτήσεων που υπόσχονται εύκολο πλουτισμό.

Αυτές οι διαφημίσεις χρησιμοποιούν καθημερινά τα πρόσωπα Ελλήνων επιχειρηματιών, δημοσιογράφων και τηλεοπτικών παρουσιαστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους, καταφεύγοντας συχνά στη χρήση deepfakes προκειμένου να προσδώσουν αξιοπιστία. Η αδυναμία –ή η απροθυμία– του αλγορίθμου να αποκλείσει τέτοιες ολοφάνερες παραβάσεις έχει οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες κεφαλαίων (σε ευρώ) για τους εγχώριους χρήστες, απασχολώντας σταθερά τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Εάν οι αγωγές σε ΗΠΑ και Αυστραλία αναγκάσουν τη Meta να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το Advantage+ εγκρίνει τις διαφημίσεις, η βελτίωση του ψηφιακού τοπίου θα γίνει αισθητή άμεσα και στην Ελλάδα.