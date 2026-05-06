Πως η AI του Penn University λύνει τα δυσκολότερα μαθηματικά προβλήματα

Σύνοψη

Οι μηχανικοί του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια (Penn) ανέπτυξαν μια νέα τεχνική Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) με την ονομασία "Mollifier Layers".

Η μέθοδος επιλύει αντίστροφες μερικές διαφορικές εξισώσεις (PDEs), επιτρέποντας στους επιστήμονες να εργάζονται αντίστροφα από τα παρατηρούμενα δεδομένα για να βρουν τις κρυφές αιτίες πίσω από φυσικά φαινόμενα.

Τα Mollifier Layers αντικαθιστούν τη συνηθισμένη "αναδρομική αυτόματη παραγώγιση", εξομαλύνοντας τον θόρυβο των δεδομένων πριν την ανάλυση.

Η τεχνική μειώνει δραστικά την ανάγκη για τεράστια υπολογιστική ισχύ, επιτρέποντας τη γρήγορη και αξιόπιστη μοντελοποίηση περίπλοκων συστημάτων.

Η πρώτη μεγάλη πρακτική εφαρμογή εντοπίζεται στη γενετική, μελετώντας τους επιγενετικούς μηχανισμούς και τη δομή της χρωματίνης (DNA), ανοίγοντας τον δρόμο για στοχευμένες θεραπείες σε νόσους όπως ο καρκίνος.

Οι μηχανικοί του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια (Penn) δημιούργησαν τα "Mollifier Layers", μια νέα αρχιτεκτονική νευρωνικών δικτύων που επιλύει αντίστροφες μερικές διαφορικές εξισώσεις. Αντί να βασίζεται στην απλή κλιμάκωση της υπολογιστικής ισχύος, η μέθοδος ενσωματώνει μαθηματικά εργαλεία εξομάλυνσης της δεκαετίας του 1940. Αυτό επιτρέπει στους επιστήμονες να ανακαλύπτουν με ακρίβεια τις κρυφές παραμέτρους δυναμικών συστημάτων, διαβάζοντας πίσω από πολύπλοκα μοτίβα.

Οι διαφορικές εξισώσεις αποτελούν το βασικό μαθηματικό εργαλείο των επιστημών για την περιγραφή της αλλαγής, μοντελοποιώντας παραμέτρους όπως η διασπορά της θερμότητας ή η ανάπτυξη ενός πληθυσμού. Οι μερικές διαφορικές εξισώσεις (PDEs) πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα, περιγράφοντας την αλλαγή στον χώρο και τον χρόνο ταυτόχρονα.

Οι αντίστροφες μερικές διαφορικές εξισώσεις (Inverse PDEs) είναι, ωστόσο, η πραγματική πρόκληση. Αντί να χρησιμοποιούν τους γνωστούς κανόνες της φυσικής για να προβλέψουν τη συμπεριφορά ενός συστήματος, καλούνται να δουλέψουν αντίστροφα: παρατηρώντας το αποτέλεσμα, πρέπει να υπολογίσουν τις κρυφές δυνάμεις και τους αλγορίθμους που το προκάλεσαν. Σύμφωνα με τον Vivek Shenoy, επικεφαλής καθηγητή Επιστήμης των Υλικών στο Penn, η διαδικασία είναι αντίστοιχη με το να βλέπεις τους κυματισμούς στην επιφάνεια μιας λίμνης και να πρέπει να υπολογίσεις ακριβώς πού, πότε και με ποια δύναμη έπεσε η πέτρα που τους δημιούργησε.

Η αδυναμία της υπολογιστικής κλιμάκωσης

Τα σύγχρονα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης συνήθως αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυξάνοντας την υπολογιστική τους ισχύ. Ωστόσο, η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτυγχάνει στα ανώτερα μαθηματικά. Μέχρι σήμερα, τα AI συστήματα επιχειρούσαν να λύσουν τις Inverse PDEs υπολογίζοντας τις παραγώγους μέσω μιας μεθόδου που ονομάζεται «αναδρομική αυτόματη παραγώγιση».

Αυτή η μέθοδος υπολογίζει επανειλημμένα την αλλαγή των μεγεθών μέσα από τις διασυνδέσεις των νευρωνικών δικτύων. Στα συστήματα ανώτερης τάξης, και ειδικά όταν τα δεδομένα εμπεριέχουν «θόρυβο», η διαδικασία καθίσταται εξαιρετικά ασταθής. Η αναδρομική παραγώγιση λειτουργεί σαν ένας μεγεθυντικός φακός πάνω σε μια γραμμή με μικρές ατέλειες: σε κάθε νέο βήμα παραγώγισης, οι ατέλειες (ο θόρυβος) μεγεθύνονται, καταλήγοντας σε αναξιόπιστα αποτελέσματα, απαιτώντας ταυτόχρονα τρομακτικούς υπολογιστικούς πόρους.

Mollifier Layers: Η μαθηματική λύση που αλλάζει τα δεδομένα

Αντί να προσθέσουν επιπλέον servers, οι ερευνητές Vinayak Vinayak και Ananyae Kumar Bhartari ανέτρεξαν στα μαθηματικά. Βασίστηκαν στη θεωρία του Kurt Otto Friedrichs από τη δεκαετία του 1940, ο οποίος περιέγραψε τα «mollifiers» — μαθηματικά εργαλεία που εξομαλύνουν τις έντονες διακυμάνσεις ασυνεχών ή θορυβωδών συναρτήσεων.

Προσαρμόζοντας αυτή την τεχνική στα σύγχρονα AI μοντέλα, η ομάδα ανέπτυξε τα «Mollifier Layers». Αυτά τα ενσωματωμένα στρώματα αναλαμβάνουν να εξομαλύνουν το σήμα πριν μετρηθεί η οποιαδήποτε αλλαγή. Αυτό αφαιρεί τον θόρυβο πριν την παραγώγιση, παρακάμπτοντας εντελώς την αναδρομική υπολογιστική διαδικασία. Το αποτέλεσμα είναι η ταχύτερη και σταθερότερη επίλυση εξισώσεων χωρίς το εξοντωτικό υπολογιστικό φορτίο (computational burden).

Εφαρμογές στη Βιολογία και τη μελέτη της χρωματίνης

Η πρώτη και πιο σημαντική εφαρμογή της νέας μεθόδου εντοπίζεται στο εργαστήριο Shenoy Lab και αφορά τη μελέτη της χρωματίνης — του συμπλέγματος πρωτεϊνών και DNA μέσα στον πυρήνα του κυττάρου. Οι περιοχές της χρωματίνης, οι οποίες έχουν μέγεθος μόλις 100 νανομέτρων, ρυθμίζουν την πρόσβαση στο γενετικό υλικό. Από αυτή την πρόσβαση εξαρτάται η έκφραση των γονιδίων, η οποία με τη σειρά της καθορίζει τη λειτουργία, τη γήρανση του κυττάρου και την εκδήλωση ασθενειών.

Μέχρι σήμερα, οι ερευνητές μπορούσαν να παρατηρήσουν τη δομή της χρωματίνης με μικροσκόπια αλλά αδυνατούσαν να υπολογίσουν τους ρυθμούς των επιγενετικών αντιδράσεων που καθορίζουν αυτή τη δομή. Με τη βοήθεια των Mollifier Layers, το AI μπορεί πλέον να διαβάσει αντίστροφα την τελική εικόνα του κυττάρου και να αποκαλύψει τους αόρατους ρυθμούς αυτών των χημικών αλλαγών. Αν οι επιστήμονες γνωρίζουν πώς ακριβώς λειτουργούν και εξελίσσονται αυτοί οι ρυθμοί κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, της γήρανσης ή της εμφάνισης ενός καρκινικού όγκου, αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να επέμβουν, επαναπρογραμματίζοντας τα κύτταρα προς την επιθυμητή, υγιή κατεύθυνση.

