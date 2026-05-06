ChatGPT: Ταχύτερες απαντήσεις και μεγαλύτερη ακρίβεια με το GPT-5.5 Instant

Σύνοψη

Διαθέσιμο άμεσα για όλους τους χρήστες το νέο μοντέλο GPT-5.5 Instant της OpenAI.

Σημαντική μείωση κατά 50% στις εσφαλμένες απαντήσεις (hallucinations) σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία και τα οικονομικά.

Αντικαθιστά τα παλαιότερα μοντέλα ως η νέα προεπιλογή (default) του ChatGPT, προσφέροντας δραματικά ταχύτερους χρόνους απόκρισης (TTFT).

Το GPT-5.5 Instant είναι το νέο προεπιλεγμένο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) της OpenAI για την πλατφόρμα του ChatGPT, βελτιστοποιημένο για κορυφαία ταχύτητα απόκρισης και αξιοπιστία. Η αρχιτεκτονική του εστιάζει στη μείωση του υπολογιστικού κόστους ανά ερώτημα, διατηρώντας ταυτόχρονα το γνωστικό υπόβαθρο της γενιάς GPT-5, αντικαθιστώντας πρακτικά τις προηγούμενες default επιλογές.

Η συγκεκριμένη έκδοση δεν στοχεύει στην επίλυση των πιο σύνθετων λογικών προβλημάτων, αλλά στην παροχή άμεσων, καθημερινών απαντήσεων με μηδενική καθυστέρηση. Σύμφωνα με τα τεχνικά έγγραφα της εταιρείας, το μοντέλο πετυχαίνει χρόνο Time-to-First-Token (TTFT) κάτω των 200 χιλιοστών του δευτερολέπτου, καθιστώντας την αλληλεπίδραση εξίσου άμεση με την πληκτρολόγηση σε μια κλασική μηχανή αναζήτησης.

Μείωση παραισθήσεων σε ιατρικά και οικονομικά θέματα

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τα συστήματα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης παραμένει η αξιοπιστία των δεδομένων, ειδικά στις κατηγορίες "Your Money or Your Life" (YMYL). Με το GPT-5.5 Instant, η OpenAI αναφέρει μείωση 50% στις εσφαλμένες πληροφορίες όταν ο χρήστης θέτει ερωτήματα ιατρικής ή χρηματοοικονομικής φύσεως.

Αυτή η βελτίωση προήλθε από μια νέα μέθοδο "Alignment" και την ενσωμάτωση εξειδικευμένων δικτύων επαλήθευσης δεδομένων (fact-checking pipelines) κατά την εκπαίδευση του μοντέλου. Πρακτικά, εάν ένας χρήστης ρωτήσει το ChatGPT για τις παρενέργειες μιας φαρμακευτικής ουσίας ή για φορολογικούς κανόνες, το μοντέλο παρουσιάζει αυξημένη τάση να αρνηθεί την απάντηση εάν τα δεδομένα του δεν διασταυρώνονται, παρά να κατασκευάσει μια πειστική αλλά λανθασμένη πληροφορία.

Αυστηρότερη παραπομπή σε επίσημους φορείς (π.χ. ΠΟΥ, EMA). Οικονομικές Συμβουλές: Ξεκάθαρη δήλωση αποποίησης ευθύνης (disclaimer) πριν την παράθεση επενδυτικών ορισμών, με αποφυγή προβλέψεων αγοράς.

Αυτογνωσία: Το μοντέλο αναγνωρίζει ταχύτερα τα όρια της γνώσης του.

Ταχύτητα, επιδόσεις και ενσωμάτωση στην καθημερινή χρήση

Η μετάβαση στο GPT-5.5 Instant μεταμορφώνει την εμπειρία χρήστη (UX). Μέχρι πρότινος, η αναμονή μερικών δευτερολέπτων για τη δημιουργία μιας παραγράφου ή τη σύνοψη ενός μεγάλου κειμένου αποτελούσε συνήθη πρακτική. Πλέον, το κείμενο παράγεται σχεδόν ταυτόχρονα με το πάτημα του κουμπιού αποστολής (Enter).

Αυτή η ταχύτητα είναι ζωτικής σημασίας για λειτουργίες όπως η πραγματικού χρόνου φωνητική συνομιλία στο mobile app του ChatGPT. Η εξάλειψη της υστέρησης δημιουργεί μια πολύ πιο φυσική ροή διαλόγου, επιτρέποντας στο AI να διακόπτει ή να αντιδρά αστραπιαία στον τόνο της φωνής του χρήστη. Στο web περιβάλλον, η επεξεργασία εκτενών αρχείων PDF ή φύλλων δεδομένων Excel ολοκληρώνεται σε κλάσματα του χρόνου, καθιστώντας το εργαλείο πιο αποδοτικό για επαγγελματίες.

Διαθεσιμότητα

Το GPT-5.5 Instant είναι ήδη διαθέσιμο στο chatgpt.com και στις εφαρμογές για iOS και Android, αντικαθιστώντας αυτόματα το προηγούμενο default μοντέλο για τους δωρεάν χρήστες, αλλά και ως επιλογή για τους συνδρομητές.

