Σύστημα LESTR: Πώς η NASA δοκιμάζει διαστημικά υλικά για τη Σελήνη στους -233°C

Σύνοψη

Η NASA παρουσίασε το Lunar Environment Structural Test Rig (LESTR), έναν καινοτόμο μηχανισμό προσομοίωσης συνθηκών.

Το σύστημα φτάνει σε θερμοκρασίες έως 40 Kelvin (-233°C), προσομοιώνοντας την απόλυτη παγωνιά της σεληνιακής νύχτας.

Λειτουργεί σε "ξηρό" κενό (dry vacuum), καταργώντας πλήρως τη χρήση υγρών κρυογόνων (όπως υγρό άζωτο ή ήλιο), μειώνοντας δραματικά το κόστος και τους κινδύνους.

Η τεχνολογία αξιοποιείται ήδη για δοκιμές σε κράματα μνήμης σχήματος (shape memory alloys) προοριζόμενα για ελαστικά ρόβερ και σε νέα νήματα για διαστημικές στολές.

Το πρώτο μοντέλο (LESTR 1) βρίσκεται σε εγκαταστάσεις της Fort Wayne Metals, ενώ η NASA κατασκευάζει ήδη τη δεύτερη γενιά (LESTR 2).

Καθώς ο σχεδιασμός για τη μόνιμη παρουσία της ανθρωπότητας στη Σελήνη μέσω του προγράμματος Artemis επιταχύνεται, η επιστημονική κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με αντικειμενικούς περιορισμούς στη συμπεριφορά των υλικών. Η στόχευση του Νότιου Πόλου της Σελήνης για την εγκατάσταση της πρώτης βάσης συνοδεύεται από ακραίες θερμικές διακυμάνσεις. Κατά τη διάρκεια της σεληνιακής νύχτας, ο εξοπλισμός καλείται να λειτουργήσει σε συνθήκες απόλυτου ψύχους, όπου το καουτσούκ θρυμματίζεται σαν γυαλί, οι πλακέτες κυκλωμάτων αστοχούν και οι ηλεκτρικές συνδέσεις κινδυνεύουν με πλήρη διάρρηξη.

Η ανάγκη για τη δημιουργία νέων κραμάτων και πολυμερών είναι επιτακτική, αλλά η δοκιμή τους σε γήινο περιβάλλον απαιτούσε μέχρι σήμερα δαπανηρές και περίπλοκες διαδικασίες. Το Κέντρο Ερευνών Glenn της NASA στο Κλίβελαντ δίνει τη λύση μέσω μιας ριζοσπαστικής προσέγγισης στη μηχανική των υλικών, επιτρέποντας στους μηχανικούς να ελέγξουν τον εξοπλισμό σε πραγματικές θερμοκρασίες διαστήματος.

Τι είναι το σύστημα LESTR (Lunar Environment Structural Test Rig);

Το LESTR (Lunar Environment Structural Test Rig) αποτελεί το νεότερο μηχανισμό δοκιμών της NASA, ο οποίος προσομοιώνει τις ακραίες θερμοκρασίες του διαστήματος φτάνοντας στους 40 Kelvin (-233°C) μέσω ενός ισχυρού κρυοψύκτη, εξαλείφοντας πλήρως την ανάγκη χρήσης επικίνδυνων υγρών κρυογόνων στοιχείων και λειτουργώντας σε περιβάλλον απολύτως ξηρού κενού.

Ιστορικά, η αεροδιαστημική βιομηχανία βασιζόταν σε υπερ-ψυχθέντα υγρά, γνωστά ως υγρά κρυογόνα (liquid cryogens), για τη μείωση της θερμοκρασίας των θαλάμων δοκιμής. Η χρήση υγρού αζώτου, υδρογόνου ή ηλίου απαιτεί εξειδικευμένες δεξαμενές αποθήκευσης, αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας και τεράστιο λειτουργικό κόστος. Ο Ariel Dimston, τεχνικός επικεφαλής του έργου LESTR στο NASA Glenn, ξεκαθαρίζει τη διαφοροποίηση της νέας τεχνολογίας: το σύστημα λειτουργεί χωρίς καμία παρουσία υγρού στοιχείου.

Η μετάβαση σε μια υποδομή ξηρού κενού αφαιρεί αμέσως τα τεχνικά εμπόδια που σχετίζονται με το χειρισμό των ρευστών. Ο εξοπλισμός καταλαμβάνει μικρότερο όγκο, απαιτεί λιγότερη συντήρηση και επιτρέπει στους επιστήμονες να δοκιμάζουν υλικά σε ένα πολύ ευρύτερο θερμοκρασιακό φάσμα, χωρίς τον φόβο απότομης εξάτμισης ή διαρροών που συναντάται στους κλασικούς θαλάμους.

Εφαρμογές: Κράματα μνήμης σχήματος και νέες στολές

Η ύπαρξη του LESTR δεν αφορά απλώς την προσομοίωση του ψύχους, αλλά την πρακτική εφαρμογή στις επόμενες αποστολές σε Σελήνη και Άρη. Η ερευνητική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Dr. Santo Padula II, υποβάλλει ήδη σε ακραίες δοκιμές μια σειρά από νήματα νέας τεχνολογίας. Αυτά τα υφάσματα προορίζονται για την κατασκευή των διαστημικών στολών επόμενης γενιάς, οι οποίες οφείλουν να διατηρούν την ελαστικότητα και την αντοχή τους ακόμα και στους -233°C.

Η πιοενδιαφέρουσα, ωστόσο, δοκιμή αφορά τα κράματα μνήμης σχήματος. Πρόκειται για προηγμένα μέταλλα ικανά να επιστρέφουν στην αρχική τους μορφή, ανεξάρτητα από το αν έχουν λυγίσει, τεντωθεί, θερμανθεί ή ψυχθεί βίαια. Αυτά τα κράματα αποτελούν τη βάση για τα ελαστικά των μελλοντικών ρόβερ, επιτρέποντας την απρόσκοπτη κίνηση στα κακοτράχαλα και βραχώδη εδάφη του Άρη και της Σελήνης χωρίς τον κίνδυνο διάτρησης ή μηχανικής αστοχίας. Για το σκοπό αυτό, η NASA παρέδωσε την πρώτη έκδοση του μηχανήματος (LESTR 1) στην εταιρεία Fort Wayne Metals στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, συνεργαζόμενη άμεσα με τον ιδιωτικό τομέα, ενώ το LESTR 2 βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή στο Κέντρο Glenn.

