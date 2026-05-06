Η Κίνα έφτιαξε εργοστάσιο μαζικής παραγωγής πυραύλων για αποστολές στο Διάστημα

Σύνοψη

Έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας μαζικής παραγωγής της CAS Space στο Shaoxing της επαρχίας Zhejiang.

Παραγωγική ικανότητα εργοστασίου: Έως 20 εμπορικοί πύραυλοι Kinetica-2 (Lijian-2) ανά έτος.

Μεταφορά φορτίων 12 τόνων (LEO) και 8 τόνων (SSO), με ευέλικτο σύστημα 0, 2 ή 4 πλευρικών προωθητήρων.

Στόχος η ραγδαία μείωση του κόστους για την ανάπτυξη δορυφορικών σμηνών.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τον ανταγωνισμό στον τομέα των εμπορικών εκτοξεύσεων, αυξάνοντας την πίεση στα ευρωπαϊκά προγράμματα (Ariane 6, Vega C).

Η μαζική βιομηχανοποίηση του Διαστήματος αποκτά νέα δυναμική με την έναρξη λειτουργίας του νέου εργοστασίου παραγωγής πυραύλων της CAS Space στην περιοχή Shaoxing της επαρχίας Zhejiang στην Κίνα. Η CAS Space, η οποία αποτελεί την εμπορική διαστημική εταιρεία που υποστηρίζεται άμεσα από την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών, επιταχύνει τη μετάβαση από τις μεμονωμένες, εξειδικευμένες κατασκευές στην αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής, υιοθετώντας τακτικές που μέχρι πρότινος εφάρμοζε αποκλειστικά η SpaceX. Το νέο αυτό superfactory έχει σχεδιαστεί με σκοπό την εξυπηρέτηση της αυξανόμενης ζήτησης για εκτοξεύσεις δορυφορικών σμηνών σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO), μειώνοντας δραστικά το κόστος ανά κιλό ωφέλιμου φορτίου.

Η αρχιτεκτονική και οι δυνατότητες του Kinetica-2

Στο επίκεντρο της νέας παραγωγικής γραμμής βρίσκεται ο Kinetica-2 (γνωστός και ως Lijian-2), ένας πύραυλος μεσαίας έως βαριάς μεταφορικής ικανότητας που πραγματοποίησε την παρθενική του πτήση στα τέλη Μαρτίου του 2026 από το Κέντρο Εκτοξεύσεων Jiuquan. Ο συγκεκριμένος πύραυλος ενσωματώνει μια αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική κοινού πυρήνα προωθητών (common booster core architecture).

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Kinetica-2 είναι απολύτως ανταγωνιστικά για τα σημερινά εμπορικά πρότυπα. Με συνολικό ύψος 53 μέτρα και προστατευτικό κάλυμμα ωφέλιμου φορτίου διαμέτρου 4,2 μέτρων, ο πύραυλος έχει βάρος εκτόξευσης 625 τόνους και μέγιστη ώση που αγγίζει τους 753 τόνους. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε αποστολής, το πρώτο στάδιο μπορεί να διαμορφωθεί δυναμικά χωρίς πλευρικούς προωθητήρες, με δύο, ή με τέσσερις. Αυτή η ευελιξία του επιτρέπει να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο βάρους 12 τόνων σε Χαμηλή Γήινη Τροχιά (LEO, 200 χλμ) ή 8 τόνων σε Ήλιο-Σύγχρονη Τροχιά (SSO, 500 χλμ). Ο πυρήνας των 3,35 μέτρων και οι πλευρικοί προωθητήρες χρησιμοποιούν πανομοιότυπα υποσυστήματα, γεγονός που εξηγεί γιατί η παραγωγή τους μπορεί να τυποποιηθεί στο εργοστάσιο του Shaoxing.

Το εργοστάσιο στο Zhejiang: Παραγωγή 20 πυραύλων ετησίως

Η έννοια του superfactory στη διαστημική βιομηχανία αφορά την ενοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού, την τυποποίηση των εξαρτημάτων και την ταυτόχρονη συναρμολόγηση πολλαπλών οχημάτων. Η εγκατάσταση στο Shaoxing θα ξεκινήσει με δυνατότητα παραγωγής τουλάχιστον 12 πυραύλων Kinetica-2 ανά έτος, με διασφαλισμένο πλάνο κλιμάκωσης για την κατασκευή 20 οχημάτων ετησίως. Η δυναμική αυτή μεταφράζεται σε μία εκτόξευση σχεδόν κάθε δεκαπέντε ημέρες μόνο από τον συγκεκριμένο πάροχο.

Οι κινεζικές αρχές επέλεξαν στρατηγικά το Zhejiang, μια επαρχία με ισχυρό βιομηχανικό υπόβαθρο, τεράστιες υποδομές logistics και άμεση πρόσβαση σε προηγμένα υλικά, ως το ιδανικό σημείο για την υποστήριξη ενός τέτοιου οικοσυστήματος. Η μετατόπιση του βάρους στην επαρχία του Zhejiang αποδεικνύει την πρόθεση του Πεκίνου να δημιουργήσει πολλαπλούς, ανεξάρτητους εμπορικούς κόμβους αεροδιαστημικής. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αντιμετωπίζει το κενό που δημιουργείται από την υπερφόρτωση των κρατικών αποστολών του προγράμματος Long March, δίνοντας τον απαραίτητο χώρο σε εμπορικές οντότητες να εξυπηρετήσουν τον ιδιωτικό τομέα και τις εξαγωγές υπηρεσιών.

Η πίεση στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά

Οι εξελίξεις στο Zhejiang υπερβαίνουν τα σύνορα της Ασίας και δημιουργούν νέα δεδομένα για την ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) παλεύει με την εδραίωση του προγράμματος Ariane 6, το οποίο αν και αξιόπιστο, υστερεί προς το παρόν σε ρυθμό παραγωγής και κοστολογική ευελιξία σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Η δυνατότητα της Κίνας να προσφέρει μαζικές και εξαιρετικά φθηνές εκτοξεύσεις δημιουργεί έναν αναπόφευκτο πειρασμό για εμπορικούς πελάτες ανά την υφήλιο.

Ακόμη και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (κατασκευαστές μικροδορυφόρων, αισθητήρων και συστημάτων παρατήρησης της Γης), το κόστος της εκτόξευσης αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο εισόδου. Ενώ οι γεωπολιτικοί περιορισμοί συχνά αποτρέπουν δυτικές εταιρείες από τη χρήση κινεζικών πυραύλων, η υπερπροσφορά εκτοξευτικών δυνατοτήτων από την CAS Space ρίχνει τις παγκόσμιες τιμές LEO. Αν η Ευρώπη δεν επιταχύνει τις δικές της πρωτοβουλίες ανάπτυξης εμπορικών εκτοξευτήρων και δεν μειώσει τα διαχειριστικά κόστη της ArianeGroup, κινδυνεύει να περιοριστεί αυστηρά σε κρατικές και αμυντικές αποστολές, χάνοντας εξ ολοκλήρου το προσοδοφόρο κομμάτι των εμπορικών megaconstellations.

Το επόμενο βήμα: Η επέκταση στο βαθύ Διάστημα

Η CAS Space δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη Χαμηλή Γήινη Τροχιά. Το επόμενο στάδιο του στρατηγικού της σχεδιασμού περιλαμβάνει την προσθήκη ενός ανώτερου σταδίου (upper stage) ονόματι Kinastra-1. Η ενσωμάτωσή του στον Kinetica-2 αναμένεται να δώσει στην εταιρεία τη δυνατότητα μεταφοράς φορτίων σε Γεωσύγχρονη Τροχιά Μεταφοράς (GTO) ή ακόμα και σε Τροχιά Μεταφοράς προς τη Σελήνη (LTO). Η συγκεκριμένη προσθήκη καθιστά την CAS Space την πρώτη εμπορική επιχείρηση της Κίνας με ικανότητες υποστήριξης αποστολών βαθύ διαστήματος, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις για την τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων επόμενης γενιάς.

Ο συνδυασμός ταχείας παραγωγής στο Shaoxing και αρθρωτής αρχιτεκτονικής αναδεικνύει μια βιομηχανία που επικεντρώνεται στην επεκτασιμότητα και όχι στην απλή κατασκευή. Τα δοκιμαστικά στάδια έχουν παρέλθει, και βρισκόμαστε μπροστά στη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου παροχής διαστημικών υπηρεσιών με χαρακτηριστικά βιομηχανίας βαριάς κατασκευής.

