Πώς η NASA σκοπεύει να «πιάσει» το τηλεσκόπιο Swift πριν καεί στην ατμόσφαιρα

Σύνοψη

Το τηλεσκόπιο Neil Gehrels Swift Observatory , το οποίο βρίσκεται σε τροχιά από το 2004, αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο καταστροφής λόγω της σταδιακής απώλειας ύψους.

, το οποίο βρίσκεται σε τροχιά από το 2004, αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο καταστροφής λόγω της σταδιακής απώλειας ύψους. Η έντονη ηλιακή δραστηριότητα επιτάχυνε την πτώση του, δημιουργώντας 50% πιθανότητα εισόδου στην ατμόσφαιρα και καύσης έως τον Ιούνιο του 2026.

Η NASA προχώρησε στην ανάθεση σύμβασης 30 εκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία Katalyst για την κατασκευή του ρομποτικού σκάφους LINK.

Αποστολή του LINK είναι να προσεγγίσει, να προσδεθεί και να ωθήσει το Swift σε υψηλότερη και ασφαλέστερη τροχιά.

Οι εργαστηριακές δοκιμές του σκάφους LINK ξεκίνησαν επίσημα στις 14 Απριλίου 2026 στο Goddard Space Flight Center της NASA.

Η εκτόξευση θα πραγματοποιηθεί με τον πύραυλο Pegasus XL της Northrop Grumman, ο οποίος θα αφεθεί από αεροσκάφος για να προσεγγίσει την ιδιόμορφη τροχιά του τηλεσκοπίου.

Η NASA σε συνεργασία με την ιδιωτική εταιρεία Katalyst επενδύει 30 εκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη και εκτόξευση του ρομποτικού σκάφους LINK, με αποκλειστικό στόχο να αναχαιτίσει και να ωθήσει το τηλεσκόπιο Neil Gehrels Swift Observatory σε υψηλότερη τροχιά. Το Swift κινδυνεύει με πτώση και καύση στην ατμόσφαιρα της Γης έως τον Ιούνιο του 2026, λόγω της αυξημένης ηλιακής δραστηριότητας που επιτάχυνε ραγδαία την τροχιακή του φθορά. Το εγχείρημα θέτει τις βάσεις για τη βιωσιμότητα και συντήρηση μη επανδρωμένων δορυφόρων στο Διάστημα.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Swift αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και πολυτιμότερα όργανα παρατήρησης της NASA. Εκτοξεύτηκε στις 20 Νοεμβρίου 2004 και έχει αφιερώσει τις δύο τελευταίες δεκαετίες στη μελέτη των εκρήξεων ακτίνων γάμμα, καταγράφοντας τα πιο ισχυρά και βίαια γεγονότα στο σύμπαν. Η επιστημονική του συνεισφορά δεν περιορίζεται αποκλειστικά εκεί. Πρόσφατα, ο εξοπλισμός του χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση και μελέτη του διαστρικού κομήτη 3I/ATLAS, αποδεικνύοντας την ευελιξία του και την ικανότητα του να προσαρμόζεται σε νέες ερευνητικές απαιτήσεις.

Παρά την αδιάλειπτη παραγωγή σημαντικών επιστημονικών δεδομένων, η φυσική θέση του τηλεσκοπίου υποβαθμίζεται ραγδαία. Η ατμόσφαιρα του πλανήτη μας δεν τερματίζεται απότομα στα όρια του Διαστήματος. Τα εξαιρετικά αραιά στρώματα αερίων εξακολουθούν να υφίστανται σε ύψη εκατοντάδων χιλιομέτρων, ασκώντας συνεχή αεροδυναμική αντίσταση στα αντικείμενα που βρίσκονται σε χαμηλή γήινη τροχιά. Η τριβή αυτή μειώνει σταδιακά την ταχύτητα των δορυφόρων, οδηγώντας σε αντίστοιχη μείωση του υψομέτρου τους.

Η αιτία της επιταχυνόμενης τροχιακής φθοράς

Το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής αντίστασης επιδεινώνεται δραματικά κατά τη διάρκεια περιόδων έντονης ηλιακής δραστηριότητας. Ο τρέχων ηλιακός κύκλος κορυφώθηκε τον Οκτώβριο του 2024. Οι αυξημένες εκπομπές ηλιακής ακτινοβολίας θερμαίνουν τα ανώτερα στρώματα της γήινης ατμόσφαιρας, προκαλώντας τη διόγκωσή τους. Ως αποτέλεσμα, πυκνότερα στρώματα αερίων ανέρχονται σε μεγαλύτερα υψόμετρα, αυξάνοντας εκθετικά την αντίσταση που συναντά το Swift.

Οι επιπτώσεις στο τηλεσκόπιο υπήρξαν άμεσες. Τον Νοέμβριο του 2025, οι υπολογισμοί της NASA έδειξαν ότι υπήρχε 50% πιθανότητα το Swift να εισέλθει και να καταστραφεί στην ατμόσφαιρα μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Η πιθανότητα αυτή άγγιζε το 90% για το χρονικό διάστημα πριν από το 2027. Τα συγκεκριμένα δεδομένα κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων, απομακρύνοντας το ενδεχόμενο μιας απλής παθητικής παρακολούθησης της πτώσης.

Το ρομποτικό σκάφος LINK και η ανάπτυξη της αποστολής

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η NASA στράφηκε στον ιδιωτικό τομέα. Τον Σεπτέμβριο του 2025, ανέθεσε στην εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας Katalyst μια σύμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία του ρομποτικού διαστημικού σκάφους LINK. Σκοπός του οχήματος είναι να πραγματοποιήσει μια εξαιρετικά απαιτητική τροχιακή συνάντηση, να προσδεθεί στο Swift και να λειτουργήσει ως προωθητήρας, μεταφέροντάς το σε μια πιο σταθερή και υψηλή τροχιά.

Σύμφωνα με τον S. Bradley Cenko, κύριο ερευνητή του Swift στο Goddard Space Flight Center της NASA, το χρονοδιάγραμμα είναι εξαιρετικά πιεστικό. Από τις 14 Απριλίου 2026, το σκάφος LINK βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Goddard για εξαντλητικές δοκιμές συμβατότητας και λειτουργικότητας. Η όλη διαδικασία από την ανάθεση της σύμβασης μέχρι την έναρξη των δοκιμών διήρκεσε μόλις επτά μήνες, αποδεικνύοντας την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται το έργο.

Διαχείριση κινδύνου και στρατηγικές επιβίωσης του Swift

Παράλληλα με την ανάπτυξη του LINK, η ομάδα διαχείρισης του Swift προχώρησε σε κρίσιμες παρεμβάσεις για να κερδίσει πολύτιμο χρόνο. Τους τελευταίους μήνες, αποφασίστηκε η απενεργοποίηση συγκεκριμένων επιστημονικών οργάνων και η τροποποίηση των βασικών λειτουργιών για τη δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Αυτή η εξοικονόμηση πόρων επέτρεψε στους μηχανικούς να αναπροσαρμόσουν τη γωνία των ηλιακών συλλεκτών του τηλεσκοπίου. Μεταβάλλοντας τον προσανατολισμό τους, ελαχιστοποίησαν την επιφάνεια που εκτίθεται στην κατεύθυνση της κίνησης, μειώνοντας δραστικά την αεροδυναμική αντίσταση. Οι συγκεκριμένοι ελιγμοί παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του τηλεσκοπίου κατά αρκετούς μήνες, διατηρώντας το στο Διάστημα μέχρι την άφιξη του LINK.

Η επιλογή της πλατφόρμας Pegasus XL

Ο σχεδιασμός της αποστολής αντιμετωπίζει επίσης ένα σημαντικό τεχνικό εμπόδιο σχετικά με την εκτόξευση. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις εκτόξευσης στις ΗΠΑ ικανές να εξυπηρετήσουν την τοποθέτηση ενός σκάφους απευθείας στην ιδιόμορφη τροχιά του Swift με τους παραδοσιακούς κατακόρυφους πυραύλους.

Για να ξεπεραστεί αυτό, η αποστολή θα αξιοποιήσει το σύστημα εκτόξευσης Pegasus XL της Northrop Grumman. Ο συγκεκριμένος πύραυλος στερεών καυσίμων δεν εκτοξεύεται από το έδαφος, αλλά απελευθερώνεται από ένα τροποποιημένο αεροσκάφος φορέα εν πτήσει. Η αερομεταφερόμενη εκτόξευση επιτρέπει την επιλογή του βέλτιστου γεωγραφικού σημείου και της γωνίας ρίψης, εξασφαλίζοντας την ακριβή τοποθέτηση του LINK στην τροχιακή κλίση που απαιτείται για τη συνάντηση με το Swift. Η εκτόξευση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί όχι νωρίτερα από τον Ιούνιο του 2026.

Η CEO της Katalyst, Ghonhee Lee, επισημαίνει ότι η αποστολή δεν αφορά μόνο τη διάσωση του εξοπλισμού, αλλά δημιουργεί το απαραίτητο πλαίσιο για τη μελλοντική λειτουργία στο Διάστημα. Το εγχείρημα σχεδιάστηκε για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής ενός σκάφους που δεν είχε αρχικά κατασκευαστεί για να δεχθεί υπηρεσίες συντήρησης εν πτήσει. Η ταχύτητα και η οικονομική αποδοτικότητα του εγχειρήματος δείχνουν τον δρόμο για νέες μεθοδολογίες διαστημικών επιχειρήσεων.

