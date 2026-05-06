Συνεργασία Klarna και Minor Hotels: Διακοπές σε 3 άτοκες δόσεις και στην Ελλάδα!

Σύνοψη

Η ψηφιακή τράπεζα Klarna και ο όμιλος φιλοξενίας Minor Hotels προχώρησαν σε επίσημη συνεργασία για την παροχή ευέλικτων πληρωμών.

Η νέα υπηρεσία επιτρέπει στους ταξιδιώτες να ολοκληρώνουν τις κρατήσεις τους είτε με άμεση εξόφληση είτε επιλέγοντας τρεις άτοκες δόσεις.

Η δυνατότητα αυτή είναι πλέον διαθέσιμη σε 13 ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Το χαρτοφυλάκιο της Minor Hotels περιλαμβάνει περισσότερα από 640 ξενοδοχεία και θέρετρα σε 63 χώρες, διαθέτοντας brands όπως τα NH, Tivoli, και Anantara.

Η Klarna διευρύνει το αποτύπωμά της στον τομέα των ταξιδιών, εξυπηρετώντας πλέον πάνω από 118 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες παγκοσμίως με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η βιομηχανία της φιλοξενίας και ο τομέας του Fintech συγκλίνουν όλο και περισσότερο, προσφέροντας νέα εργαλεία στους καταναλωτές. Η Klarna, η γνωστή ψηφιακή τράπεζα και πάροχος ευέλικτων πληρωμών, ανακοίνωσε επίσημα τη νέα της συνεργασία με τη Minor Hotels, έναν από τους κορυφαίους ομίλους φιλοξενίας παγκοσμίως. Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου διακοπών, φέρνοντας τις λύσεις πληρωμών της Klarna στους ταξιδιώτες που πραγματοποιούν κρατήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ποιες είναι οι νέες επιλογές πληρωμής για τους ταξιδιώτες

Οι ταξιδιώτες που πραγματοποιούν κρατήσεις στα ξενοδοχεία της Minor Hotels έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο εξόφλησης που ταιριάζει στα οικονομικά τους δεδομένα. Συγκεκριμένα, η ενσωμάτωση της Klarna προσφέρει την επιλογή της άμεσης πληρωμής κατά το checkout, αλλά και τη δυνατότητα κατανομής του συνολικού κόστους σε τρεις ισόποσες, άτοκες δόσεις.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση εξασφαλίζει μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία κατά τον σχεδιασμό των ταξιδιών. Το ταξίδι, σύμφωνα με τη Raji Behal, Head of Southern and Western Europe, UK & Ireland της Klarna, πρέπει να είναι εύκολο από το πρώτο κιόλας κλικ. Η συνεργασία αυτή επιτρέπει στους επισκέπτες να επικεντρωθούν στον ενθουσιασμό της οργάνωσης του ταξιδιού τους, έχοντας στη διάθεσή τους επιλογές πληρωμής που προσαρμόζονται πλήρως στις προσωπικές τους ανάγκες.

Διαθεσιμότητα και τοπική αγορά

Η υπηρεσία δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε μία κλειστή αγορά, αλλά αναπτύσσεται ταυτόχρονα σε πολλαπλά ευρωπαϊκά κράτη. Η συνεργασία των δύο εταιρειών ξεκινά επίσημα σε 13 ευρωπαϊκές αγορές. Οι χώρες αυτές είναι η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Ελβετία, η Πορτογαλία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, καθώς και η Ελλάδα.

Η ένταξη της Ελλάδας στο πρώτο κύμα κυκλοφορίας της υπηρεσίας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η χώρα αποτελεί βασικό τουριστικό προορισμό, ενώ παράλληλα το εγχώριο κοινό εξοικειώνεται με ταχύτατους ρυθμούς με τις υπηρεσίες Buy Now, Pay Later (BNPL) για ηλεκτρονικές αγορές.

Το μέγεθος της Minor Hotels

Η κλίμακα της συνεργασίας γίνεται αντιληπτή μέσα από τα μεγέθη του ξενοδοχειακού ομίλου. Η Minor Hotels διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της περισσότερα από 640 ξενοδοχεία, resorts, καθώς και branded residences, τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη σε 63 διαφορετικές χώρες. Ο όμιλος προσεγγίζει τη φιλοξενία δημιουργώντας καινοτόμες και υψηλής ποιότητας εμπειρίες, έχοντας υπό την ομπρέλα του ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands της αγοράς.

Στη λίστα των brands της Minor Hotels περιλαμβάνονται τα Anantara, Elewana Collection, The Wolseley Hotels, Tivoli, Minor Reserve Collection, NH Collection, nhow, Avani, Colbert Collection, NH, Oaks και iStay. Παράλληλα, ο όμιλος διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εστιατορίων, μπαρ, ταξιδιωτικών εμπειριών, αλλά και εμπορικών σημάτων που εστιάζουν στο wellness και τα spa.

Το τεχνολογικό και οικονομικό οικοσύστημα της Klarna

Από την πλευρά της, η Klarna αποτελεί πλέον κομβικό παίκτη στο παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο. Λειτουργώντας ως παγκόσμια ψηφιακή τράπεζα και πάροχος ευέλικτων πληρωμών , η εταιρεία διαθέτει περισσότερους από 118 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες σε όλο τον κόσμο. Το τεχνολογικό της υπόβαθρο βασίζεται σε λύσεις πληρωμών με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, διαχειριζόμενη εντυπωσιακό όγκο 3,4 εκατομμυρίων συναλλαγών καθημερινά.

Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους online, στα φυσικά καταστήματα, καθώς και μέσω των ψηφιακών πορτοφολιών Apple Pay και Google Pay. Είναι ενδεικτικό ότι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο έμποροι εμπιστεύονται τις λύσεις της σουηδικής εταιρείας για την ανάπτυξή τους. Στη λίστα των συνεργατών της καταγράφονται εταιρείες-κολοσσοί από διάφορους κλάδους, όπως οι Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy’s, Ikea, Expedia Group, Nike και Airbnb.

Η σύμπραξη με τη Minor Hotels ενισχύει τη θέση της Klarna στον ταξιδιωτικό κλάδο, προσθέτοντας τον όμιλο σε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη λίστα συνεργατών στον τομέα των ταξιδιών και της φιλοξενίας. Αυτή η εξέλιξη αντανακλά ευθέως την αυξανόμενη ζήτηση που παρατηρείται από την πλευρά των καταναλωτών για πιο ευέλικτες επιλογές πληρωμής, ειδικά όταν πρόκειται για online αγορές υψηλότερης αξίας, όπως είναι παραδοσιακά τα ταξιδιωτικά πακέτα και οι κρατήσεις πολυτελών καταλυμάτων.

