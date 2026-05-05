Η GameStop καταθέτει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του eBay με $56 δισ.!

Σύνοψη

Οικονομική Πρόταση: 56 δισ. δολάρια (125 δολάρια ανά μετοχή), προσφέροντας premium 20% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος του eBay (104,07 δολάρια).

56 δισ. δολάρια (125 δολάρια ανά μετοχή), προσφέροντας premium 20% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος του eBay (104,07 δολάρια). Δομή Χρηματοδότησης: 50% μετρητά και 50% μετοχές. Υποστήριξη από τα 9 δισ. δολάρια ρευστότητας της GameStop και 20 δισ. δολάρια δανεισμού από την TD Bank.

50% μετρητά και 50% μετοχές. Υποστήριξη από τα 9 δισ. δολάρια ρευστότητας της GameStop και 20 δισ. δολάρια δανεισμού από την TD Bank. Μερίδιο Αγοράς: Η GameStop έχει ήδη αποκτήσει το 5% των μετοχών του eBay αθόρυβα πριν την ανακοίνωση.

Η GameStop έχει ήδη αποκτήσει το 5% των μετοχών του eBay αθόρυβα πριν την ανακοίνωση. Στρατηγικός Στόχος: Ο CEO Ryan Cohen σκοπεύει να περικόψει 2 δισ. δολάρια σε ετήσια κόστη και να μετατρέψει το eBay σε ισχυρότερο ανταγωνιστή της Amazon.

Η GameStop επιβεβαίωσε την κατάθεση μιας εξαιρετικά φιλόδοξης, μη ζητηθείσας πρότασης εξαγοράς του eBay. Το συνολικό ύψος της προσφοράς αγγίζει τα 56 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που προκαλεί εύλογα ερωτήματα στους αναλυτές, δεδομένου ότι η χρηματιστηριακή αξία της GameStop υπολογιζόταν στα 12 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από την ανακοίνωση της είδησης. Ο CEO της εταιρείας, Ryan Cohen, επιχειρεί την άμεση ενοποίηση των δύο εταιρειών με σκοπό τη δημιουργία ενός τεράστιου οικοσυστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου ικανού να ανταγωνιστεί άμεσα την Amazon.

Η προσφορά αποτιμάται στα 125 δολάρια ανά μετοχή του eBay, παρέχοντας ένα premium της τάξης του 20% επί της τιμής κλεισίματος των 104,07 δολαρίων της περασμένης Παρασκευής. Ο Cohen διευκρίνισε ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με έναν συνδυασμό 50% μετρητών και 50% έκδοσης νέων μετοχών της GameStop. Παράλληλα, η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε επιθετικές κινήσεις, συγκεντρώνοντας αθόρυβα μερίδιο της τάξης του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο του eBay.

Για να υλοποιήσει το συγκεκριμένο σχέδιο, η GameStop καλείται να χρησιμοποιήσει τα τεράστια ταμειακά της διαθέσιμα. Το οικονομικό έτος 2025, το οποίο έληξε στα τέλη Ιανουαρίου του 2026, βρήκε την εταιρεία με αποθέματα μετρητών και εμπορεύσιμων τίτλων ύψους περίπου 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, απόρροια των ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου (προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 291,4 εκατ. δολαρίων).

Ωστόσο, το κεφάλαιο αυτό δεν επαρκεί. Όπως αποκαλύφθηκε, η GameStop έχει εξασφαλίσει επιστολή δέσμευσης από την TD Bank για την παροχή δανεισμού ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι η νέα οντότητα που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα επιβαρυνθεί με σημαντικό χρέος.

Ο μεγαλύτερος σκόπελος για την GameStop εντοπίζεται στο σκέλος των μετοχών. Η εταιρεία καλείται να καλύψει περίπου 28 δισεκατομμύρια δολάρια (το μισό της αξίας του deal) εκδίδοντας νέες μετοχές. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί να τυπωθούν από 600 εκατομμύρια έως 1,5 δισεκατομμύρια νέες μετοχές. Αυτή η κίνηση αναμένεται να μειώσει το ποσοστό ιδιοκτησίας των υφιστάμενων μετόχων της GameStop στη νέα κοινή εταιρεία στο 25% έως 30%.

Η αγορά αντέδρασε άμεσα στην ανακοίνωση. Η μετοχή του eBay σημείωσε άνοδο 5,6%, φτάνοντας σχεδόν τα 110 δολάρια, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν θετικά το οικονομικό όφελος. Αντιθέτως, η μετοχή της GameStop κατέγραψε πτώση 7,4%, αποτυπώνοντας την ανησυχία για τον υψηλό δανεισμό και τη μαζική αραίωση των μετοχών.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του CEO της GameStop, ο βασικός στόχος της εξαγοράς είναι η μετατροπή του eBay σε έναν πολύ πιο ανταγωνιστικό παίκτη απέναντι στην Amazon. Ο Cohen βλέπει στο eBay μια επιχείρηση που "υποαποδίδει" σε σχέση με τις πραγματικές της δυνατότητες. Η πρόβλεψη της GameStop κάνει λόγο για δυνατότητα άμεσης περικοπής ετήσιων εξόδων της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα από την εξάλειψη αλληλεπικαλύψεων.

Εφόσον το διοικητικό συμβούλιο του eBay απορρίψει την πρόταση, ο Cohen δήλωσε ξεκάθαρα πως προτίθεται να ακολουθήσει επιθετική τακτική. Ανακοίνωσε πως είναι έτοιμος να απευθυνθεί απευθείας στους μετόχους του eBay, ζητώντας δια πληρεξουσίου ψηφοφορία για να προωθήσει τη συμφωνία.

Το γεγονός ότι μια εταιρεία φυσικών καταστημάτων πώλησης βιντεοπαιχνιδιών προσπαθεί να αποκτήσει έναν κολοσσό των διαδικτυακών δημοπρασιών και πωλήσεων αποδεικνύει τη ριζική μεταστροφή της στρατηγικής της GameStop. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει ξεφύγει από την απλή εικόνα του "meme stock", συγκεντρώνοντας ρευστότητα και παρουσιάζοντας βελτιωμένα λειτουργικά κέρδη.

Επιπλέον, η ενδεχόμενη επιτυχία του εγχειρήματος θα δημιουργήσει ένα νέο υβριδικό μοντέλο. Η GameStop θα μπορεί να αξιοποιήσει το τεράστιο ψηφιακό πελατολόγιο του eBay, ενώ το eBay ενδέχεται να αποκτήσει σημεία φυσικής παρουσίας και παραλαβής προϊόντων μέσω του δικτύου καταστημάτων της GameStop, λειτουργώντας ως hubs για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Παρά τον σκεπτικισμό των αναλυτών, η συγκέντρωση κεφαλαίων και η δέσμευση μεγάλων τραπεζών δείχνουν ότι η συγκεκριμένη πρόταση διαθέτει ισχυρά θεμέλια, έστω και με υψηλό βαθμό οικονομικού ρίσκου.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!