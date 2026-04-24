Η Cloud Office ανακηρύσσεται «Google Cloud Partner of the Year 2026» για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Η Cloud Office, πάροχος καινοτόμων λύσεων cloud και στρατηγικός συνεργάτης καινοτομίας με παρουσία σε Αθήνα, Σόφια και Λονδίνο, ανακοινώνει ότι απέσπασε το βραβείο «Google Cloud Partner of the Year 2026» για την περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE). Η διάκριση αυτή απονέμεται στην εταιρεία για τα εξαιρετικά της επιτεύγματα στο οικοσύστημα του Google Cloud, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των κοινών πελατών τους μέσω καινοτόμων cloud λύσεων.

«Τα Google Cloud Partner Awards αναδεικνύουν τη στρατηγική καινοτομία και τη μετρήσιμη αξία που προσφέρουν οι συνεργάτες μας στους πελάτες. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που ανακηρύσσουμε την Cloud Office νικήτρια των Google Cloud Partner Awards 2026, επιβραβεύοντας τον καθοριστικό της ρόλο στην επιτυχία των πελατών της», δήλωσε ο Kevin Ichhpurani, Πρόεδρος και Global Partner Ecosystem and Channels της Google Cloud.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου Google Cloud NEXT, στις 21 Απριλίου στο Λας Βέγκας. Ο Ivo Zimbilev, CEO και συνιδρυτής της Cloud Office, παρέλαβε το βραβείο, το οποίο αποτελεί τη δεύτερη σημαντική διάκριση για την εταιρεία, μετά τη βράβευσή της ως «Google Cloud Expansion Partner of the Year EMEA 2024».

Ισχυρή δυναμική στην ελληνική αγορά

Η Cloud Office καταγράφει ισχυρή δυναμική ανάπτυξης στην ελληνική αγορά, μετά την έναρξη λειτουργίας του γραφείου της στην Αθήνα στα τέλη του 2024, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην περιοχή. Από τις αρχές του 2025, η εταιρεία έχει αποκτήσει 24 νέους πελάτες, επιτυγχάνοντας τετραπλάσια αύξηση εσόδων σε ετήσια βάση. Δραστηριοποιείται σε βασικούς κλάδους όπως το iGaming, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα ψηφιακά μέσα και οι εκδόσεις, IT & software, καθώς και το εμπόριο, ενώ το προσεχές διάστημα η εταιρεία προετοιμάζει την είσοδό της στην Κυπριακή αγορά.

Ο Κωνσταντίνος Καλογεράκης, Country Head της Cloud Office Ελλάδος τόνισε το εξής: «Αυτό το βραβείο αποτελεί ορόσημο που συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική μας στην ελληνική αγορά. Το τελευταίο έτος, η παρουσία μας στην Αθήνα έχει ενισχυθεί σημαντικά, με μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις να μας εμπιστεύονται για υπηρεσίες cloud και AI — από μεγάλους retailers έως media groups. Αυτή η αναγνώριση από τη Google Cloud επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε στις Ελληνικές επιχειρήσεις προηγμένη τεχνική εξειδίκευση και δυνατότητες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους σε διεθνές επίπεδο. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που αποτελούμε τον μοναδικό συνεργάτη στην περιοχή της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης που διακρίνεται φέτος, παραμένοντας προσηλωμένοι στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως περιφερειακού τεχνολογικού κόμβου».

Ενισχύοντας την καινοτομία στην περιοχή EMEA

Η Cloud Office εξυπηρετεί σήμερα περισσότερους από 800 πελάτες στην περιοχή EMEA, ενώ το 2025 κατέγραψε εξαιρετικό δείκτη Net Promoter Score (NPS score 77), διατηρώντας ισχυρή παρουσία σε βασικούς κλάδους όπως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, μέσα ενημέρωσης, ανάπτυξη λογισμικού, τηλεπικοινωνίες και iGaming.

Το προηγούμενο έτος χαρακτηρίστηκε από σημαντικά τεχνολογικά ορόσημα για την ομάδα της Cloud Office, τα οποία συνέβαλαν στη σύνδεση της σύνθετης τεχνολογίας με πρακτικά αποτελέσματα για τους πελάτες της. Η εταιρεία ενίσχυσε τους πελάτες της με εργαλεία βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως προηγμένα chatbots και εικονικούς βοηθούς (virtual assistants) που βελτιώνουν την εμπειρία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα συστήματα AI που βελτιστοποιούν τις εσωτερικές λειτουργίες, καθώς και λύσεις Agentic AI με το Gemini Enterprise.

Πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη, η εταιρεία υλοποίησε μεγάλης κλίμακας μεταφορές υποδομών στο cloud, ενώ εισήγαγε πρακτικές Site Reliability Engineering (SRE) για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας συστημάτων. Η έμφαση στη σταθερότητα συνοδεύτηκε από σημαντική ενίσχυση της ασφάλειας, με τη μετάβαση προς τον ρόλο Managed Security Service Provider (MSSP), μέσω της υλοποίησης ολοκληρωμένων λύσεων Google SecOps και DevSecOps.

Παράλληλα, η Cloud Office συνέχισε να αξιοποιεί την αξία των δεδομένων μέσω προηγμένων διαδικασιών ανάλυσης δεδομένων, ενώ ενίσχυσε την καθημερινή παραγωγικότητα επιχειρήσεων υλοποιώντας εκτεταμένες εφαρμογές του Google Workspace και μετασχηματίζοντας διαδικασίες που βασίζονταν σε παλαιότερες τεχνολογίες, σε σύγχρονες και πλέον αποδοτικές υπηρεσίες.