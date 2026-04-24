Meta Account: Πώς αλλάζει η σύνδεση σε Facebook, Instagram και Threads

Σύνοψη

Η Meta ανακοίνωσε την πλήρη μετάβαση στο ενοποιημένο "Meta Account", καταργώντας την ανάγκη για μεμονωμένα logins σε Facebook, Instagram, Threads και συσκευές Quest.

Το νέο σύστημα εισάγει το Accounts Center επόμενης γενιάς, με ενσωματωμένη υποστήριξη Passkeys και AI-driven εργαλεία ανάκτησης λογαριασμού.

Ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα πλήρους διαχωρισμού των προφίλ τους, σύμφωνα με τους κανόνες της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA).

Η σταδιακή διάθεση ξεκινά παγκοσμίως τον Μάιο του 2026, με την ολοκλήρωση της μετάβασης να αναμένεται έως το τέλος του έτους.

Το νέο Meta Account αποτελεί το κεντρικό σύστημα διαχείρισης ψηφιακής ταυτότητας της εταιρείας, το οποίο αντικαθιστά οριστικά τα ξεχωριστά συστήματα σύνδεσης των Facebook, Instagram, Threads και Quest. Πρόκειται για έναν ενιαίο κόμβο που επιτρέπει τον συγκεντρωτικό έλεγχο των δεδομένων, των κωδικών πρόσβασης και των ρυθμίσεων απορρήτου κάτω από μια κοινή αρχιτεκτονική υποδομή, προσφέροντας παράλληλα πλήρη συμβατότητα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα διαχωρισμού δεδομένων (DMA).

Η αρχιτεκτονική του νέου συστήματος έχει σχεδιαστεί για να μειώσει την πολυπλοκότητα που προέκυψε από την ανάπτυξη πολλαπλών ανεξάρτητων εφαρμογών τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Μέχρι σήμερα, η διαχείριση της ασφάλειας, του ιστορικού αναζητήσεων και των προτιμήσεων διαφήμισης απαιτούσε την πλοήγηση σε διαφορετικά μενού για κάθε πλατφόρμα. Πλέον, το αναβαθμισμένο Accounts Center λειτουργεί ως το μοναδικό σημείο επαφής για τον χρήστη.

Η μετάβαση αυτή δεν είναι απλώς μια σχεδιαστική αλλαγή, αλλά μια βαθιά αναδιάρθρωση των βάσεων δεδομένων της Meta. Η υποδομή βασίζεται σε ένα νέο API αυθεντικοποίησης που ελαχιστοποιεί τον χρόνο φόρτωσης κατά την εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών (app-switching) και εξασφαλίζει κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (E2EE) για τα δεδομένα διαπιστευτηρίων.

Πώς αλλάζει η εμπειρία σε Facebook, Instagram και Threads

Η ενοποίηση φέρνει δραστικές αλλαγές στην καθημερινή χρήση των εφαρμογών. Με το νέο Meta Account, η δημιουργία ενός προφίλ στο Threads ή στο Quest VR οικοσύστημα δεν απαιτεί νέα εγγραφή, αλλά γίνεται με ένα απλό "toggle" (διακόπτη) μέσα από το κεντρικό μενού. Τα βασικά στοιχεία, όπως το όνομα, η φωτογραφία προφίλ και το avatar, συγχρονίζονται αυτόματα, εφόσον ο χρήστης το επιλέξει.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ανάκτηση λογαριασμού (Account Recovery). Η Meta ενσωματώνει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (βασισμένα στη Llama αρχιτεκτονική) για την ταυτοποίηση των χρηστών που χάνουν την πρόσβασή τους. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει δυναμική ανάλυση συμπεριφοράς και βελτιωμένη αναγνώριση προσώπου μέσω video selfie, τα οποία επεξεργάζονται τοπικά (on-device) για μέγιστη ασφάλεια. Επιπλέον, το σύστημα υποστηρίζει εγγενώς την τεχνολογία Passkeys, εξαλείφοντας σταδιακά την ανάγκη για παραδοσιακούς κωδικούς πρόσβασης.

Οι διαχειριστές σελίδων, οι δημιουργοί περιεχομένου και οι επιχειρήσεις θα δουν τις μεγαλύτερες λειτουργικές βελτιώσεις. Το Meta Business Suite ενσωματώνεται άμεσα στο κεντρικό Meta Account, επιτρέποντας τον διαμοιρασμό πόρων διαφήμισης, καταλόγων προϊόντων (Shops) και μηνυμάτων από το Messenger, το Instagram Direct και το WhatsApp Business σε ένα ενιαίο, συγχρονισμένο inbox, χωρίς να απαιτείται συνεχής επαλήθευση (re-authentication).

Η εφαρμογή του Digital Markets Act (DMA) σε Ελλάδα και Ευρώπη

Το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες διαχειρίζονται τα δεδομένα των χρηστών. Η Meta έχει προσαρμόσει το νέο σύστημα ώστε να είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές.

Για τους χρήστες στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Meta Account δεν λειτουργεί δεσμευτικά. Κατά την πρώτη σύνδεση στο νέο σύστημα, οι χρήστες θα κληθούν να επιλέξουν εάν επιθυμούν τον συνδυασμό των λογαριασμών τους. Ο διαχωρισμός των προφίλ (για παράδειγμα, η διατήρηση ενός Instagram account που δεν επικοινωνεί καθόλου με τα δεδομένα του Facebook) παραμένει αναφαίρετο δικαίωμα. Το Accounts Center θα εμφανίζει ξεκάθαρα ποια δεδομένα διαμοιράζονται μεταξύ των εφαρμογών για σκοπούς εξατομικευμένης διαφήμισης και προτάσεων περιεχομένου.

Η Meta οφείλει να παρέχει απόλυτη διαφάνεια. Το νέο "Data Download" εργαλείο επιτρέπει την άμεση εξαγωγή όλων των δεδομένων του ενοποιημένου λογαριασμού σε δομημένη, μηχανικά αναγνώσιμη μορφή (JSON), διευκολύνοντας τη μεταφορά σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες (Data Portability), όπως ορίζει ο νόμος.

Προστασία απορρήτου και διαχείριση διαφημίσεων

Ο έλεγχος των διαφημίσεων αποτελεί τον πυρήνα της δραστηριότητας της Meta. Με την εισαγωγή του νέου συστήματος, το Ad Preferences Center ανασχεδιάζεται. Οι χρήστες έχουν πλέον πρόσβαση σε έναν κεντρικό πίνακα ελέγχου όπου βλέπουν ακριβώς ποια ενδιαφέροντα, αλληλεπιδράσεις και δημογραφικά στοιχεία τροφοδοτούν τον αλγόριθμο.

Σε τεχνικό επίπεδο, η Meta εφαρμόζει την αρχιτεκτονική Privacy-Enhancing Technologies (PETs). Αυτό σημαίνει ότι ο διαμοιρασμός δεδομένων μεταξύ των εφαρμογών για τη στόχευση διαφημίσεων βασίζεται σε τεχνικές κρυπτογραφίας και ανωνυμοποίησης, περιορίζοντας τα ακατέργαστα δεδομένα που διατηρούνται στους κεντρικούς διακομιστές. Οι επιλογές Opt-Out για τη χρήση δεδομένων περιήγησης εκτός πλατφορμών Meta γίνονται πιο ευδιάκριτες, μειώνοντας τα εμπόδια (dark patterns) που συχνά δυσκόλευαν την πλοήγηση στις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας.

Διαθεσιμότητα και χρονοδιάγραμμα μετάβασης

Η διάθεση του αναβαθμισμένου Meta Account και του νέου Accounts Center θα ξεκινήσει σταδιακά τον Μάιο του 2026. Σε πρώτη φάση, θα δοθεί προτεραιότητα στους χρήστες του οικοσυστήματος Meta Quest και στους λογαριασμούς δημιουργών (Creators).

Μέσα στο καλοκαίρι, η ειδοποίηση αναβάθμισης θα εμφανιστεί με τη μορφή in-app μηνύματος στις εφαρμογές του Facebook και του Instagram σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διαδικασία μετάβασης απαιτεί μόλις μερικά κλικ, ενώ οι χρήστες που δεν προχωρήσουν άμεσα στην αναβάθμιση θα διατηρήσουν την πρόσβαση τους στα μεμονωμένα προφίλ τους μέχρι την οριστική απόσυρση των παλαιών συστημάτων αυθεντικοποίησης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Δεκεμβρίου του 2026.