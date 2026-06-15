Το Flight Simulator του Google Earth τώρα διαθέσιμο στον browser

Σύνοψη

Ο ιστορικός εξομοιωτής πτήσης του Google Earth μεταφέρθηκε επίσημα στη web έκδοση και λειτουργεί απευθείας από τον browser.

Δεν απαιτείται καμία εγκατάσταση, προσφέροντας παγκόσμια 3D κάλυψη εδάφους και πόλεων μέσω streaming γραφικών υψηλής ανάλυσης.

Η ενεργοποίηση γίνεται άμεσα μέσω του μενού "Tools > Flight Simulator" μέσα από τη σελίδα του Google Earth.

Υποστηρίζει πτήσεις πάνω από όλο τον κόσμο, δίνοντας την ευκαιρία για ρεαλιστικές πτήσεις πάνω από ελληνικά τοπόσημα.

Παραμένει σε πειραματικό (experimental) στάδιο, αναδεικνύοντας ωστόσο τις τεράστιες δυνατότητες του WebGL και των σύγχρονων browsers.

Η Google ενσωμάτωσε το Flight Simulator στη web έκδοση του Google Earth, προσφέροντας τη δυνατότητα πλοήγησης στον εναέριο χώρο όλου του πλανήτη απευθείας μέσα από τον browser. Πρόκειται για τη μετεξέλιξη ενός χαρακτηριστικού που ξεκίνησε το 2007 ως ένα απλό, κρυφό easter egg στην desktop έκδοση του προγράμματος (Google Earth Pro). Σήμερα, η λειτουργία αυτή καθίσταται προσβάσιμη σε όλους, χωρίς την ανάγκη λήψης ή εγκατάστασης εξειδικευμένου λογισμικού, καθιστώντας την 3D περιήγηση προσιτή σε οποιονδήποτε διαθέτει έναν σύγχρονο υπολογιστή και μια σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η απόφαση της Google να μεταφέρει ένα τόσο απαιτητικό, από πλευράς οπτικών δεδομένων, εργαλείο στο web, αποδεικνύει την τεχνολογική ωρίμανση του cloud rendering και της απευθείας ροής δεδομένων στους browsers. Το σύστημα αναλαμβάνει να αντλεί γεωγραφικά δεδομένα, δορυφορικές εικόνες και τρισδιάστατα μοντέλα κτιρίων, αποδίδοντάς τα σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη του χρήστη.

Πώς να ενεργοποιήσετε το Flight Simulator στον browser

Αρχικά, επισκέπτεστε την κεντρική ιστοσελίδα του Google Earth μέσω οποιουδήποτε συμβατού browser. Στη συνέχεια, επιλέγετε το μενού "Tools" (Εργαλεία) στο επάνω μέρος της οθόνης και κάνετε κλικ στο "Flight Simulator".

Αυτομάτως, το περιβάλλον αλλάζει. Ο χάρτης παίρνει την οπτική του πιλοτηρίου (first-person view) και η πτήση μπορεί να ξεκινήσει είτε από την τρέχουσα τοποθεσία που βλέπατε στον χάρτη, είτε από τη λίστα με τα προεπιλεγμένα παγκόσμια αεροδρόμια.

Ο χειρισμός του αεροσκάφους γίνεται κυρίως μέσω του πληκτρολογίου και του ποντικιού. Τα βελάκια του πληκτρολογίου ελέγχουν τους βασικούς άξονες, ενώ ο συνδυασμός με το ποντίκι επιτρέπει την πιο ομαλή καθοδήγηση του αεροπλάνου στο χώρο. Τα πλήκτρα Page Up και Page Down αυξομειώνουν την ταχύτητα κινητήρα.

Τεχνολογική υποδομή: Streaming 3D εδάφους στο web

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της μεταφοράς του Flight Simulator στον browser δεν είναι ο ίδιος ο κώδικας του αεροσκάφους, αλλά η ικανότητα της μηχανής γραφικών να κάνει stream ολόκληρο τον πλανήτη. Βασισμένο στο πρότυπο WebGL και αξιοποιώντας την ισχυρή υποδομή των servers της Google, το εργαλείο φορτώνει τα επίπεδα ανάλυσης του εδάφους ανάλογα με το υψόμετρο.

Καθώς το αεροπλάνο χαμηλώνει την απόσταση του από το έδαφος, η μηχανή αναζητά και προβάλλει άμεσα τα πιο λεπτομερή δορυφορικά δεδομένα και τα πολύγωνα της φωτογραμμετρίας για τις πόλεις. Αυτή η διαδικασία εξαλείφει την ανάγκη για τοπικό αποθηκευτικό χώρο, κάτι που παραδοσιακά αποτελεί τεράστιο «βραχνά» στους hardcore εξομοιωτές. Αντιθέτως, όλος ο πλανήτης χωράει σε ένα απλό tab του Chrome, του Edge ή του Firefox.

Η Google εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την υλοποίηση ως «experimental». Το user interface του πιλοτηρίου είναι σκόπιμα μινιμαλιστικό, εμφανίζοντας μόνο τις βασικές ενδείξεις: Ταχύτητα (Airspeed), Υψόμετρο (Altitude), Πυξίδα (Heading) και Ρυθμό Ανόδου/Καθόδου (Vertical Speed). Δεν υπάρχουν πολύπλοκα συστήματα ραδιοπλοήγησης ή αυτόματοι πιλότοι, καθώς ο στόχος είναι η άμεση εξερεύνηση και όχι η ρεαλιστική προσομοίωση πολύπλοκων διαδικασιών πολιτικής αεροπορίας.

Μπορείτε να το δοκιμάσετε από εδώ.