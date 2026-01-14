Το Gemini αποκτά κουμπί «αγοράς» και η Google αλλάζει το ηλεκτρονικό εμπόριο

Η Google αποφάσισε να μετατρέψει τη μηχανή αναζήτησής της και το Gemini από εργαλεία εύρεσης πληροφοριών σε πραγματικούς «πράκτορες» πωλήσεων. Η εταιρεία ανακοίνωσε μια στρατηγική κίνηση που φιλοδοξεί να επανακαθορίσει το online shopping, εισάγοντας ένα τυποποιημένο κουμπί αγοράς («Buy Button») απευθείας μέσα στα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για την πιο επιθετική προσπάθεια του τεχνολογικού γίγαντα να κλείσει την ψαλίδα μεταξύ της αναζήτησης ενός προϊόντος και της τελικής συναλλαγής, παρακάμπτοντας τα περιττά κλικ που συχνά κουράζουν τους καταναλωτές.

Το Universal Commerce Protocol: Η «γλώσσα» των αγορών

Στην καρδιά αυτής της αλλαγής βρίσκεται κάτι λιγότερο ορατό αλλά εξαιρετικά σημαντικό: το Universal Commerce Protocol (UCP). Η Google δεν αρκείται απλώς στο να προσθέσει ένα εικονίδιο καλαθιού στο interface της. Αντιθέτως, δημιουργεί ένα ανοιχτό πρότυπο, μια κοινή τεχνολογική «γλώσσα» που επιτρέπει στους λιανοπωλητές να συνδέουν τα αποθέματα και τα συστήματα πληρωμών τους απευθείας με τους AI agents.

Μέχρι σήμερα, η διαδικασία ήταν κατακερματισμένη. Ο χρήστης έβλεπε μια διαφήμιση ή ένα αποτέλεσμα, έκανε κλικ, μεταφερόταν στο site του εμπόρου, έκανε login και περνούσε από τη διαδικασία του checkout. Με το νέο πρωτόκολλο, η Google υπόσχεται πως όλη η διαδικασία —από την επιλογή μεγέθους και χρώματος μέχρι την πληρωμή— θα ολοκληρώνεται μέσα στο περιβάλλον του Gemini ή της AI αναζήτησης. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η μετατροπή του AI από έναν απλό σύμβουλο αγορών σε έναν ενεργό βοηθό που «κρατάει το πορτοφόλι».

Πώς λειτουργεί στην πράξη

Για τον μέσο χρήστη, η εμπειρία απλοποιείται δραματικά. Ας υποθέσουμε ότι αναζητάτε ένα συγκεκριμένο ζευγάρι αθλητικών παπουτσιών για τρέξιμο. Αντί να λάβετε μια λίστα με μπλε συνδέσμους, το Gemini θα παρουσιάζει το προϊόν με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και, το κυριότερο, με ένα ξεκάθαρο κουμπί αγοράς.

Πατώντας το, η συναλλαγή εκτελείται άμεσα χρησιμοποιώντας τα αποθηκευμένα στοιχεία πληρωμής και αποστολής που διαθέτει ήδη η Google (μέσω Google Pay ή άλλων συνδεδεμένων μεθόδων). Δεν χρειάζεται δημιουργία νέου λογαριασμού στο κατάστημα του εμπόρου, ούτε επαναληπτική πληκτρολόγηση διευθύνσεων. Είναι η λεγόμενη «agentic» εμπειρία, όπου το λογισμικό αναλαμβάνει τη γραφειοκρατία της συναλλαγής για λογαριασμό του χρήστη.

Συμμαχία με τους γίγαντες του λιανεμπορίου

Η Google γνωρίζει ότι μια τέτοια κίνηση απαιτεί ισχυρούς συμμάχους. Ήδη, μεγάλα ονόματα όπως η Walmart, η Wayfair και η πλατφόρμα του Shopify έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στο εγχείρημα. Για τους εμπόρους αυτούς, η συνεργασία με την Google αποτελεί μονόδρομο στην προσπάθειά τους να ανακόψουν την κυριαρχία της Amazon.

Το στοίχημα για τα brands είναι μεγάλο. Επιτρέποντας στην Google να διαχειριστεί το «τελευταίο μίλι» της ψηφιακής συναλλαγής, χάνουν μεν την άμεση επαφή με τον πελάτη στην ιστοσελίδα τους, κερδίζουν όμως σε ποσοστά μετατροπής (conversion rates). Η ευκολία του «ενός κλικ» είναι ένα δέλεαρ που δύσκολα αγνοείται, ειδικά σε κινητές συσκευές όπου η εγκατάλειψη καλαθιού παραμένει υψηλή.

Η μάχη για την κυριαρχία στο AI Commerce

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Η Google νιώθει την πίεση. Ανταγωνιστές όπως η OpenAI (με το ChatGPT) και η Perplexity πειραματίζονται ήδη με λειτουργίες αγορών, απειλώντας να μετατρέψουν τις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης σε παρωχημένα εργαλεία. Αν οι χρήστες αρχίσουν να ρωτούν το ChatGPT «τι να αγοράσω;» και εκείνο μπορεί να ολοκληρώσει την αγορά, το επιχειρηματικό μοντέλο της Google, που βασίζεται στις διαφημίσεις αναζήτησης, κινδυνεύει.

Με το Universal Commerce Protocol, η Google προσπαθεί να επιβάλει το δικό της πρότυπο ως τον κανόνα της αγοράς, πριν προλάβουν οι ανταγωνιστές να χτίσουν τα δικά τους «κλειστά» οικοσυστήματα.

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον του SEO και των e-shops

Η μετάβαση αυτή φέρνει τεκτονικές αλλαγές και για τους επαγγελματίες του digital marketing. Το παραδοσιακό SEO, που στόχευε στην κατάταξη μιας ιστοσελίδας ψηλά στα αποτελέσματα, εξελίσσεται. Πλέον, η βελτιστοποίηση θα αφορά τη συμβατότητα με το UCP και το πόσο εύκολα μπορεί το AI να «διαβάσει» και να πουλήσει το προϊόν σας.

Οι επιχειρήσεις θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα ενταχθούν σε αυτό το νέο οικοσύστημα, παραχωρώντας μέρος του ελέγχου της εμπειρίας χρήστη στην Google, ή αν θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν την αυτονομία τους, ρισκάροντας να μείνουν εκτός των AI προτάσεων.