Το Google Gemini κυκλοφόρησε ως native εφαρμογή για υπολογιστές Mac

Σύνοψη

Η Google λανσάρει την πρώτη native desktop εφαρμογή του Gemini αποκλειστικά για το οικοσύστημα του macOS, βελτιστοποιημένη για αρχιτεκτονική Apple Silicon και Intel.

Η κλήση του AI βοηθού πραγματοποιείται ακαριαία μέσω της συντόμευσης πληκτρολογίου "Option + Space", καταργώντας την ανάγκη συνεχούς χρήσης web browser.

Ενσωματώνεται προηγμένη λειτουργία screen sharing, η οποία επιτρέπει στο Gemini να «βλέπει», να συνοψίζει και να αλληλεπιδρά με τοπικά έγγραφα, γραφήματα και ανοιχτά παράθυρα.

Η εφαρμογή γίνεται σταδιακά διαθέσιμη και στην Ελλάδα, αν και ορισμένες βαθύτερες λειτουργίες "Personal Intelligence" ενδέχεται να υπακούν στους αυστηρότερους περιορισμούς του ευρωπαϊκού GDPR.

Αποτελεί την άμεση απάντηση της Google απέναντι στο ChatGPT app της OpenAI για Mac και την επερχόμενη, βαθύτερη ενσωμάτωση της Apple Intelligence στο λειτουργικό της Apple.

Η Google ανακοίνωσε την επίσημη κυκλοφορία της native εφαρμογής του Gemini για υπολογιστές Mac. Η νέα desktop εφαρμογή ενσωματώνεται στο λειτουργικό σύστημα, προσφέρει άμεση κλήση μέσω της συντόμευσης "Option + Space" και επιτρέπει την ανάλυση τοπικών αρχείων μέσω λειτουργίας screen sharing, παρέχοντας μια απρόσκοπτη εμπειρία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης εκτός web browser.

Η μετάβαση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) από τις καρτέλες του browser απευθείας στο επίπεδο του λειτουργικού συστήματος (OS level) αποτελεί το επόμενο λογικό βήμα για την κυριαρχία στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Η Google, αναγνωρίζοντας την ανάγκη των επαγγελματιών για άμεση αλληλεπίδραση χωρίς καθυστερήσεις, παραδίδει έναν client που συμπεριφέρεται ως αναπόσπαστο κομμάτι του macOS. Αυτό σημαίνει ελαχιστοποίηση του latency και πολύ πιο αποδοτική διαχείριση της μνήμης RAM, ένα κρίσιμο ζήτημα για όσους διατηρούν ανοιχτά βαριά προγράμματα (όπως IDEs ή λογισμικό επεξεργασίας βίντεο) παράλληλα με τον AI βοηθό τους.

Αντί να βασίζεται αποκλειστικά στην εισαγωγή κειμένου, το native app του Gemini εισάγει τη λειτουργία "screen sharing". Ο χρήστης μπορεί να επιτρέψει στο AI να «δει» την οθόνη του, ώστε να αναλύσει άμεσα ανοιχτά έγγραφα PDF, σύνθετα λογιστικά φύλλα ή γραμμές κώδικα, παρέχοντας στοχευμένες συνόψεις και λύσεις βάσει του οπτικού πλαισίου.

Η δυνατότητα αυτή μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο εργασίας. Για παράδειγμα, ένας προγραμματιστής μπορεί να έχει ανοιχτό το περιβάλλον εργασίας του (IDE) και να ζητήσει από το Gemini, μέσω της συντόμευσης Option+Space, να εντοπίσει ένα bug στον κώδικα που βλέπει εκείνη τη στιγμή στην οθόνη. Αντίστοιχα, ένας οικονομικός αναλυτής μπορεί να προβάλει ένα τοπικό αρχείο Excel και να λάβει μια άμεση οπτικοποίηση των δεδομένων.

Σε αντίθεση με τις browser-based εκδόσεις όπου απαιτείται χειροκίνητο upload των αρχείων, το screen sharing επιτρέπει μια δυναμική και συνεχή ροή πληροφοριών. Η Google διαβεβαιώνει ότι η επεξεργασία των οπτικών δεδομένων από την οθόνη γίνεται με αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, διαγράφοντας το προσωρινό περιεχόμενο μετά το πέρας του εκάστοτε session, ώστε να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα του χρήστη.

Η δημιουργία μιας εγγενούς εφαρμογής αποτελεί μονόδρομο για τη Google, δεδομένου του σκληρού ανταγωνισμού. Η OpenAI έχει ήδη εδραιώσει την παρουσία της με το desktop app του ChatGPT, ενώ η Apple αναπτύσσει ταχύτατα τη δική της αρχιτεκτονική Apple Intelligence, η οποία είναι ενσωματωμένη στον πυρήνα του macOS, του iOS και του iPadOS.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση των χρηστών στο οικοσύστημα της Google. Παρακάμπτοντας τον browser, η εταιρεία εξασφαλίζει ότι το Gemini βρίσκεται πάντα ένα κλικ (ή ένα keyboard shortcut) μακριά.

