Το Google Maps θα εμφανίζει τις τοποθεσίες και τη διαθεσιμότητα των Tesla Superchargers

Η εποχή που οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων αναζητούσαν στα τυφλά διαθέσιμους σταθμούς φόρτισης φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της. Η Google προσθέτει στο Google Maps μια νέα δυνατότητα που δείχνει σε πραγματικό χρόνο αν ένας Tesla Supercharger είναι ελεύθερος ή απασχολημένος, μια προσθήκη που υπόσχεται να κάνει την ηλεκτρική οδήγηση πιο πρακτική και προβλέψιμη.

Η ενημέρωση αυτή, που ξεκινά να διατίθεται σταδιακά σε Android και iOS, καθώς και σε Android Auto και στις οθόνες των ίδιων των Tesla, ενσωματώνει πληροφορίες για τη ζωντανή διαθεσιμότητα των Superchargers. Όταν κάποιος αναζητά έναν σταθμό φόρτισης Tesla μέσα από το Maps, πλέον θα βλέπει όχι μόνο πού βρίσκεται, αλλά και πόσοι φορτιστές υπάρχουν συνολικά στο σημείο και πόσοι από αυτούς είναι ελεύθεροι τη δεδομένη στιγμή.

Πέρα από τη διαθεσιμότητα, το νέο πάνελ πληροφοριών περιλαμβάνει και λεπτομέρειες για την ταχύτητα φόρτισης κάθε σημείου. Αν ένας σταθμός διαθέτει διαφορετικούς τύπους φορτιστών, η εφαρμογή θα εμφανίζει ξεχωριστά τη διαθεσιμότητα και την ταχύτητα για κάθε κατηγορία, ώστε ο οδηγός να ξέρει τι να περιμένει πριν φτάσει. Αυτή η διάκριση βοηθά ιδιαίτερα όταν υπάρχουν συνδυασμοί φορτιστών, π.χ. V2 και V3 Superchargers, με διαφορετικές ταχύτητες.

Η προσθήκη αυτή μπορεί να φαίνεται μικρή, αλλά για τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί σημαντική εξέλιξη. Μέχρι σήμερα, η εμπειρία αναζήτησης φορτιστών ήταν συχνά αποσπασματική: οι εφαρμογές έδειχναν τοποθεσίες, αλλά όχι αν μπορούσε κάποιος να φορτίσει άμεσα. Το αποτέλεσμα ήταν συχνά ουρές, χαμένος χρόνος και απογοήτευση. Με τη ζωντανή ενημέρωση του Google Maps, οι οδηγοί θα μπορούν σύντομα να προγραμματίζουν με ακρίβεια τις στάσεις τους και να αποφεύγουν σημεία με αναμονή.

Επιπλέον, η Google επιβεβαιώνει ότι εργάζεται πάνω σε επόμενη λειτουργία που θα προβλέπει τη διαθεσιμότητα φορτιστών στο μέλλον, χρησιμοποιώντας δεδομένα και πρότυπα χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι το Maps θα μπορεί, θεωρητικά, να υπολογίζει πόσο πιθανό είναι να βρείτε ελεύθερο φορτιστή σε μια συγκεκριμένη ώρα ή διαδρομή — μια μορφή «έξυπνης πρόβλεψης» που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που ταξιδεύουμε με ηλεκτρικό αυτοκίνητο.