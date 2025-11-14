Το Google NotebookLM ενισχύεται σημαντικά με το Deep Research

Η Google διευρύνει για ακόμη μία φορά τις δυνατότητες των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης της, μεταφέροντας το χαρακτηριστικό Deep Research στο NotebookLM, την εφαρμογή που συνδυάζει σημειώσεις και έρευνα με AI. Το Deep Research υπήρχε ήδη στο Gemini app και στο AI Mode του Google Search, όπου μπορούσε να εκτελεί πολυεπίπεδες αναζητήσεις και να παράγει λεπτομερείς αναφορές. Τώρα κάνει το άλμα στον χώρο όπου η πληροφορία συγκεντρώνεται, οργανώνεται και ανατροφοδοτείται: στο σημειωματάριο του NotebookLM.

Η αλλαγή δεν είναι απλώς μια προσθήκη λειτουργίας, αλλά μια αναβάθμιση στον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να σχεδιάσει και να τρέξει μια έρευνα. Στο NotebookLM, το Deep Research έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί εξαρχής ένα ερευνητικό πλάνο, να περιηγείται σε εκατοντάδες ιστοσελίδες για την αναζήτηση σχετικών άρθρων και να συνθέτει μια ολοκληρωμένη και οργανωμένη αναφορά βασισμένη σε απολύτως τεκμηριωμένες πηγές. Η αναφορά μπορεί να προστεθεί άμεσα στο notebook του χρήστη, μαζί με τις πηγές της, ενώ αυτός μπορεί να συνεχίσει να εμπλουτίζει το υλικό του με νέα δεδομένα όσο η λειτουργία συνεχίζει την αναζήτηση στο παρασκήνιο.

Για την ενεργοποίηση του Deep Research, ο χρήστης χρειάζεται να μεταβεί στο panel "Sources" που βρίσκεται στο αριστερό τμήμα της οθόνης. Εκεί επιλέγει ως πηγή το “Web” και, μέσω του drop-down μενού, το “Deep Research”. Έπειτα πληκτρολογεί την ερώτηση ή το prompt στο ειδικό πεδίο και ξεκινά τη διαδικασία αναζήτησης. Η φιλοσοφία της Google μοιάζει ξεκάθαρη: αυτό που μέχρι πριν από μερικούς μήνες απαιτούσε ατελείωτο browsing, tabs και χειροκίνητη οργάνωση τώρα μπορεί να γίνει με μία και μόνο εντολή.

Μαζί με τη λειτουργία Deep Research, η Google ανακοίνωσε και μια σειρά από επεκτάσεις στις δυνατότητες εισαγωγής αρχείων στο NotebookLM. Από εδώ και πέρα, οι χρήστες θα μπορούν να αξιοποιούν νέους τύπους περιεχομένου ως πηγές για το notebook τους. Οι εικόνες υποστηρίζονται πλέον — για παράδειγμα, μια φωτογραφία με χειρόγραφες σημειώσεις ή μια σελίδα από κάποιο φυλλάδιο. Το Google Drive αποκτά πιο άμεση ενσωμάτωση: αρχεία PDF μπορούν να εισαχθούν απευθείας, ενώ Drive links προστίθενται όπως ακριβώς προστίθενται URLs από ιστοσελίδες και YouTube. Παράλληλα, το NotebookLM υποστηρίζει πλέον αρχεία Google Sheets, επιτρέποντας στον χρήστη να ανεβάζει υπολογιστικά φύλλα και να κάνει ερωτήσεις απευθείας πάνω στα δεδομένα τους. Το ίδιο ισχύει και για αρχεία MS Word σε μορφή .docx, τα οποία μπορούν να αναλυθούν για σημειώσεις, πρόχειρα κείμενα και άλλα έγγραφα.

Οι νέες δυνατότητες — το Deep Research και οι επιπλέον τύποι αρχείων — αναμένεται να γίνουν διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με μία εξαίρεση: η δυνατότητα για εικόνες θα κυκλοφορήσει λίγο αργότερα. Η Google φαίνεται πως προχωράει σε κλιμακωτές αναβαθμίσεις, κάτι που έχουμε δει και σε πρόσφατες ενημερώσεις του NotebookLM, οι οποίες έφεραν conversation memory ώστε η εφαρμογή να θυμάται προηγούμενες αλληλεπιδράσεις με τον χρήστη στη συνομιλία.