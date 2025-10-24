Το Google Photos ετοιμάζει έναν AI meme generator για τις φωτογραφίες σου

Η Google φαίνεται πως ετοιμάζει ακόμα ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για το Google Photos και αυτή τη φορά, δεν πρόκειται για κάτι που βελτιώνει τη φωτογραφία ή οργανώνει τα άλμπουμ σας. Αντίθετα, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η εφαρμογή θα αποκτήσει ένα AI εργαλείο δημιουργίας memes, που θα χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας φωτογραφίες για να φτιάχνει «εξατομικευμένα» αστεία.

Η αποκάλυψη έγινε από το Android Authority, μέσα από ένα teardown του αρχείου APK της έκδοσης 7.51.0 του Google Photos. Ανάμεσα στις γραμμές του κώδικα, οι προγραμματιστές ανακάλυψαν αναφορές σε μια λειτουργία που φέρει το όνομα “Me Meme” — μια σαφής ένδειξη ότι η Google δοκιμάζει έναν τρόπο να συνδυάσει την τεχνητή νοημοσύνη με τη viral κουλτούρα του διαδικτύου. Δεν αποκλείεται, φυσικά, η τελική ονομασία να αλλάξει σε “Meme Me” ή κάτι διαφορετικό, εφόσον το χαρακτηριστικό φτάσει τελικά στο στάδιο κυκλοφορίας.

Η βασική ιδέα είναι απλή — και ίσως λίγο παράξενη. Το νέο εργαλείο θα επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν μια φωτογραφία, είτε δική τους είτε κάποιου άλλου, και να τη «μεταμορφώνουν» σε meme με τη βοήθεια της AI. Στην τωρινή, πειραματική εκδοχή, η μόνη διαθέσιμη φόρμα είναι το γνωστό “This is fine” meme, με τον σκύλο που κάθεται μέσα στις φλόγες και προσποιείται πως όλα είναι φυσιολογικά. Στην εκδοχή της Google, ο σκύλος αντικαθίσταται από το δικό σας πρόσωπο — ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε.

Προς το παρόν, το εργαλείο μοιάζει να είναι σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Η Google Photos προτείνει τη χρήση selfie για καλύτερα αποτελέσματα, ενώ ζητά οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται να είναι ήδη αποθηκευμένες στο cloud. Αυτό σημαίνει πως η AI θα αντλεί τα δεδομένα απευθείας από το φωτογραφικό σας αρχείο, κάτι που πιθανώς εγείρει και νέα ερωτήματα γύρω από την ιδιωτικότητα των χρηστών — ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την αυτόματη επεξεργασία προσώπων.

Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο αν η λειτουργία αυτή θα φτάσει τελικά στο κοινό. Πολλές φορές, χαρακτηριστικά που εντοπίζονται σε APK teardowns δεν ολοκληρώνονται ποτέ ή μένουν σε στάδιο εσωτερικών δοκιμών. Από την άλλη, η εταιρεία έχει κάθε λόγο να πειραματιστεί: τα memes αποτελούν έναν από τους πιο άμεσους τρόπους να δημιουργηθεί engagement, ενώ η χρήση AI δίνει στη Google τη δυνατότητα να κάνει τη διαδικασία εύκολη και προσιτή για όλους.

