Το Hayabusa2 φωτογραφίζει τον δικέφαλο αστεροειδή Torifune στα 100 εκατ. χιλιόμετρα

Σύνοψη

Το ιαπωνικό σκάφος Hayabusa2 πραγματοποίησε στις 5 Ιουλίου 2026 ένα μη προγραμματισμένο, ταχύτατο και ριψοκίνδυνο πέρασμα από τον αστεροειδή Torifune.

Ο «δικέφαλος» διαστημικός βράχος έχει διάμετρο 450 μέτρα και βρίσκεται σε απόσταση 100 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη, ανήκοντας στην ομάδα αστεροειδών Apollo.

Οι κάμερες του σκάφους (ONC-T και TIR) κατέγραψαν κρίσιμα οπτικά και θερμικά δεδομένα, αποκαλύπτοντας τεράστιες διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ των φωτιζόμενων και των σκιερών τμημάτων του.

Μετά την ιστορική επιστροφή δειγμάτων από τον αστεροειδή Ryugu το 2020, τελικός στόχος του Hayabusa2 είναι ο μικροσκοπικός αστεροειδής 1998 KY26 το 2031, διαμέτρου μόλις 11 μέτρων.

Το ιαπωνικό διαστημικό πρόγραμμα σημειώνει άλλη μία τεχνική επιτυχία, καθώς το εμβληματικό διαστημικό σκάφος Hayabusa2 ήρθε ξανά σε κοντινή επαφή με έναν μακρινό διαστημικό βράχο. Στις 5 Ιουλίου 2026, το σκάφος της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA) εκτέλεσε με ακρίβειαένα κοντινό πέρασμα (flyby) από τον αστεροειδή Torifune, συλλέγοντας εντυπωσιακά οπτικά και θερμικά δεδομένα από απόσταση 100 εκατομμυρίων χιλιομέτρων μακριά από τη Γη. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί ένα από τα πιο κοντινά και υψηλής ταχύτητας περάσματα που έχουν καταγραφεί ιστορικά στην εξερεύνηση αστεροειδών.

Το σκάφος χρησιμοποίησε την οπτική κάμερα τηλεφακού (ONC-T) και την κάμερα μέσων υπερύθρων (TIR) για να καταγράψει λεπτομερή δεδομένα σχετικά με τη θερμική αδράνεια, την τραχύτητα της επιφάνειας και την κατανομή της θερμοκρασίας στον αστεροειδή.

Ο Torifune χαρακτηρίζεται από το «δικέφαλο» σχήμα του, το οποίο παραπέμπει σε δύο διακριτούς όγκους που έχουν ενωθεί κατά τη διάρκεια του χρόνου υπό την επίδραση της βαρύτητας. Το ουράνιο αυτό σώμα ολοκληρώνει μία πλήρη περιφορά γύρω από τον Ήλιο κάθε 383 ημέρες και περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του κάθε 5 ώρες. Ανήκει στην ομάδα αστεροειδών Apollo, η οποία αποτελείται από αντικείμενα κοντά στη Γη (Near-Earth Asteroids - NEAs) των οποίων οι τροχιές διασταυρώνονται με την τροχιά του πλανήτη μας. Η μελέτη αυτής της κατηγορίας είναι υψίστης σημασίας για τα συστήματα πλανητικής άμυνας, καθώς η κατανόηση της σύνθεσης και της συμπεριφοράς τους διευκολύνει τον σχεδιασμό πιθανών μελλοντικών αποστολών αποτροπής σύγκρουσης.

Η τεχνολογία απεικόνισης του Hayabusa2: Δεδομένα και θερμική ανάλυση

Κατά τη διάρκεια του σύντομου περάσματος, τα όργανα παρατήρησης του Hayabusa2 λειτούργησαν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Η Οπτική Κάμερα Πλοήγησης (Optical Navigation Camera - Telephoto / ONC-T) απαθανάτισε τον γκρίζο, διπλό λοβό του βράχου με εξαιρετική ευκρίνεια, προσφέροντας στην επιστημονική ομάδα της JAXA μια καθαρή εικόνα της μορφολογίας του. Παράλληλα, το σκάφος συνέχισε τη συλλογή επιπρόσθετων επιστημονικών δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί τοπικά και θα μεταδοθούν σταδιακά στο Κέντρο Ελέγχου.

Αυτό που κάνει την παρατήρηση ξεχωριστή είναι η χρήση της Κάμερας Μέσων Υπερύθρων (TIR). Μέσω της TIR, οι ερευνητές μπορούν να αναλύσουν τη θερμική αδράνεια του σώματος, δηλαδή τον ρυθμό με τον οποίο η επιφάνεια του απορροφά και απελευθερώνει θερμότητα. Οι πρώτες αναλύσεις των υπέρυθρων απεικονίσεων έδειξαν ότι ο Torifune εμφανίζει πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες στις σκιερές περιοχές του και σαφώς υψηλότερες στις πλευρές που εκτίθενται απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία. Η διαφορά αυτή δίνει άμεσες πληροφορίες για την πυκνότητα και το υλικό της επιφάνειας, καθώς ο συμπαγής βράχος συγκρατεί τη θερμότητα διαφορετικά από τα στρώματα χαλαρής σκόνης.

Το υπολογισμένο ρίσκο και η προέκταση της αποστολής

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του πρόσφατου κατορθώματος είναι το γεγονός πως το πέρασμα από τον Torifune δεν συμπεριλαμβανόταν στον αρχικό σχεδιασμό της αποστολής του Hayabusa2. Σύμφωνα με μέλη της επιστημονικής ομάδας, η προσέγγιση αποτελούσε μια «ριψοκίνδυνη επιχείρηση», δεδομένης της ταχύτητας του σκάφους και των άγνωστων μεταβλητών γύρω από τη δυναμική του ίδιου του αστεροειδούς. Η επιτυχής πλοήγηση επιβεβαιώνει την τεράστια αξιοπιστία των ιαπωνικών συστημάτων αυτόνομης καθοδήγησης στο βαθύ Διάστημα.

Αυτό το επίτευγμα προστίθεται στο ήδη βαρύ βιογραφικό του Hayabusa2. Το σκάφος, το οποίο εκτοξεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2014, έγραψε ιστορία όταν συνέλεξε δείγματα από τον αστεροειδή Ryugu. Τον Δεκέμβριο του 2020, η κάψουλα επιστροφής προσγειώθηκε με επιτυχία στην έρημο της Αυστραλίας και η ανάλυση εκείνων των δειγμάτων αποκάλυψε υλικά από τα πρώιμα στάδια του ηλιακού μας συστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των πέντε νουκλεοβάσεων που συνθέτουν το DNA και το RNA, δίνοντας νέα στοιχεία για τη θεωρία της πανσπερμίας και την προέλευση των δομικών στοιχείων της ζωής.

Ο τελικός προορισμός: Αστεροειδής 1998 KY26

Ο Torifune ήταν απλώς ένας ενδιάμεσος σταθμός, καθώς το Hayabusa2 βρίσκεται σε πορεία για τον τελικό και εξαιρετικά απαιτητικό στόχο του, τον αστεροειδή 1998 KY26. Το σκάφος αναμένεται να φτάσει εκεί το 2031. Η πρόκληση είναι τεράστια, καθώς ο 1998 KY26 έχει διάμετρο μόλις 11 μέτρων (το μέγεθος περίπου ενός σχολικού λεωφορείου) καθιστώντας τον πιθανότατα τον μικρότερο αστεροειδή που θα δεχθεί ποτέ επίσκεψη από ανθρώπινο κατασκεύασμα.

Το μέγεθος του 1998 KY26 είναι παρόμοιο με τον μετεωρίτη που εξερράγη πάνω από το Chelyabinsk της Ρωσίας το 2013, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Όταν το Hayabusa2 προσεγγίσει τον στόχο του, η JAXA σχεδιάζει να τεθεί σε τροχιά γύρω από αυτόν και, ει δυνατόν, να επιχειρήσει μια σύντομη επαφή στην επιφάνεια του. Σκοπός είναι να κατανοηθεί πλήρως η δομική ακεραιότητα τέτοιων μικρών, ταχέως περιστρεφόμενων σωμάτων, γεγονός κρίσιμο για την αξιολόγηση των κινδύνων πρόσκρουσης στη Γη.

Με τη ματιά του Techgear

Η JAXA συνεχίζει να παραδίδει μαθήματα στο πώς διαχειρίζεται τον κύκλο ζωής των διαστημικών αποστολών. Το Hayabusa2, σχεδόν 12 χρόνια μετά την εκτόξευση του, αντί να αποτελέσει «διαστημικό σκουπίδι» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κύριας αποστολής του (η επιστροφή δειγμάτων του Ryugu ήταν το 2020), λειτουργεί ως ενεργό παρατηρητήριο του Διαστήματος. Το πέρασμα από τον Torifune υποδεικνύει την ικανότητα των Ιαπώνων μηχανικών στη διαχείριση καυσίμων και στην ρύθμιση των αισθητήρων στο απόλυτο κενό. Το επιστημονικό και τεχνολογικό κέρδος από αυτά τα «παράπλευρα» flybys μεταφράζεται σε ανεκτίμητα δεδομένα για τις εταιρείες πλανητικής άμυνας και εξόρυξης αστεροειδών, επιβεβαιώνοντας πως ο εξοπλισμός της προηγούμενης δεκαετίας διατηρεί τη δυναμική του μέσω εξαιρετικού software και ιδιαίτερα προηγμένης μηχανικής.