Το Instagram επανασχεδιάζει το wordmark του και προκαλεί αντιδράσεις

Σύνοψη

Το Instagram ανανεώνει το λεκτικό του λογότυπο (wordmark) στην κορυφή της εφαρμογής για πρώτη φορά έπειτα από δέκα ολόκληρα χρόνια.

Το χαρακτηριστικό πολύχρωμο εικονίδιο της κάμερας στην αρχική οθόνη των συσκευών παραμένει απολύτως ανέπαφο.

Ο Adam Mosseri περιέγραψε τον νέο σχεδιασμό ως «πιο καθαρό και μοντέρνο», διατηρώντας ταυτόχρονα τον χειρόγραφο χαρακτήρα της πλατφόρμας.

Η τεχνολογική κοινότητα ασκεί έντονη κριτική, παρομοιάζοντας το αποτέλεσμα με οπτικό "AI slop" λόγω της αμήχανης μίξης καλλιγραφίας και τυπογραφίας.

Εντονότατες είναι οι αντιδράσεις των χρηστών σχετικά με την αναγνωσιμότητα, καθώς ο σχεδιασμός του γράμματος "r" οδηγεί πολλούς να διαβάζουν πλέον το όνομα ως "Instagzam".

Το Instagram αποφάσισε να προχωρήσει στην πρώτη σημαντική τροποποίηση της οπτικής του ταυτότητας εδώ και μία δεκαετία, ανανεώνοντας το λεκτικό λογότυπο (wordmark) που κοσμεί την κορυφή της εφαρμογής του. Εκεί που οι περισσότερες τεχνολογικές εταιρείες συνηθίζουν να καταφεύγουν σε μινιμαλιστικές, απρόσωπες sans-serif γραμματοσειρές προκειμένου να εκμοντερνίσουν την εικόνα τους, η πλατφόρμα της Meta επέλεξε έναν διαφορετικό δρόμο, προκαλώντας ωστόσο ένα κύμα ανάμεικτων αντιδράσεων.

Αν και το γνώριμο εικονίδιο της εφαρμογής –η χαρακτηριστική τετράγωνη κάμερα με την πολύχρωμη διαβάθμιση που καθιερώθηκε το 2016– παραμένει στη θέση του, το όνομα της υπηρεσίας αναγράφεται πλέον με μια ολοκαίνουργια γραμματοσειρά, η οποία φέρνει στο προσκήνιο έντονες συζητήσεις γύρω από την αισθητική και την αναγνωσιμότητα.

Τι ακριβώς άλλαξε στο νέο λογότυπο του Instagram;

Το λεκτικό λογότυπο του Instagram επανασχεδιάστηκε συνδυάζοντας στοιχεία καλλιγραφίας και κλασικής τυπογραφίας, δημιουργώντας ένα υβριδικό αποτέλεσμα. Τα γράμματα "s", "r" και "g" έχουν πλέον πιο έντονες και περίεργες καμπύλες, ενώ το βασικό εικονίδιο της κάμερας παραμένει ίδιο. Το νέο design συνοδεύεται από την κυκλοφορία νέων γραμματοσειρών, όπως οι Instagram Pen και Instagram Mono.

Εμβαθύνοντας στις λεπτομέρειες του επανασχεδιασμού, παρατηρούμε πως η ομάδα σχεδίασης της Meta προσπάθησε να διατηρήσει την αίσθηση του χειροποίητου που συνόδευε την πλατφόρμα από τα πρώτα της βήματα, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα πιο αιχμηρές σχεδιαστικές γραμμές. Ο επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri, ανακοίνωσε την αλλαγή μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στο Instagram και το Threads, εξηγώντας πως η στασιμότητα του wordmark για δέκα ολόκληρα χρόνια έκανε επιτακτική την ανάγκη για μια ανανέωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο αποτέλεσμα είναι πιο καθαρό και μοντέρνο, συνεχίζοντας παράλληλα να αποτίνει φόρο τιμής στην αρχική ταυτότητα της εφαρμογής.

Πέρα από το ίδιο το λογότυπο, η εταιρεία προχώρησε και στην ενσωμάτωση ανανεωμένων τυπογραφικών στοιχείων σε ολόκληρη την εμπειρία χρήσης, λανσάροντας την Instagram Pen, η οποία προσομοιάζει τον πραγματικό γραφικό χαρακτήρα, καθώς και την αυστηρότερη Instagram Mono. Παρά τις καλές προθέσεις της σχεδιαστικής ομάδας, η υλοποίηση του εγχειρήματος φαίνεται να χωλαίνει στον τομέα της καθημερινής πρακτικότητας. Η μετάβαση από το ομαλό και καθαρό cursive του 2016 σε ένα πιο συμπιεσμένο και στυλιζαρισμένο μοτίβο απαιτεί από το ανθρώπινο μάτι λίγο περισσότερο χρόνο για να αποκωδικοποιήσει τη λέξη.

Η κριτική περί "AI Slop" και η αντίδραση της κοινότητας

Η αντίδραση του κοινού και του ειδικού τύπου υπήρξε άμεση και σε πολλές περιπτώσεις εξαιρετικά δεικτική. Το διαδίκτυο γέμισε γρήγορα με χιουμοριστικά σχόλια, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των χρηστών παρατήρησε πως ο σχεδιασμός του γράμματος "r" είναι τόσο ασυνήθιστος που η λέξη μοιάζει να διαβάζεται ως “Instagzam”, ενώ δεν λείπουν και οι φωνές που κάνουν λόγο για "AI slop".

Ο όρος, ο οποίος έχει καθιερωθεί ευρέως κατά τη διάρκεια του 2026 για να περιγράψει φθηνά, απρόσωπα και ανούσια ψηφιακά δημιουργήματα που προέρχονται από παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιήθηκε εδώ για να υποδηλώσει πως το νέο λογότυπο μοιάζει σαν να σχεδιάστηκε από κάποιον αλγόριθμο που προσπαθεί αδέξια να μιμηθεί την ανθρώπινη γραφή. Ακόμη και αν η ομάδα της Meta αφιέρωσε αμέτρητες εργατοώρες και εξέτασε εκατοντάδες εναλλακτικές προτάσεις, το τελικό αποτέλεσμα εκπέμπει μια αίσθηση αυτοματοποίησης η οποία συγκρούεται με την επιθυμία της εταιρείας να προβάλει την ατομικότητα.

Η στρατηγική διάσταση του επανασχεδιασμού

Η Meta αποφάσισε να αλλάξει μόνο το wordmark και όχι το κεντρικό εικονίδιο του Instagram, διότι το εικονίδιο διαθέτει ανυπολόγιστη αναγνωριστική αξία. Το λεκτικό λογότυπο αποτελεί απλώς ένα τυπικό στοιχείο της διεπαφής που μπορεί να ανανεωθεί με ελάχιστο κόστος εξοικείωσης για τα δισεκατομμύρια των χρηστών.

Παρατηρώντας την κίνηση αυτή μέσα από ένα ευρύτερο στρατηγικό πρίσμα, προκύπτει το εξής λογικό ερώτημα: γιατί μια εταιρεία με το μέγεθος και την επιρροή της Meta να πειράξει το λιγότερο σημαντικό οπτικό στοιχείο της εφαρμογής της; Η απάντηση κρύβεται στην τεράστια αξία που έχει αποκτήσει το πολύχρωμο gradient εικονίδιο κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Όταν το 2016 το Instagram εγκατέλειψε τη ρεαλιστική καφέ φωτογραφική μηχανή, υπήρξε τεράστια αντίδραση, διότι η εφαρμογή σηματοδοτούσε τη μετάβασή της από μια απλή πλατφόρμα διαμοιρασμού φωτογραφιών σε ένα πολυσύνθετο δίκτυο.

Σήμερα, το Instagram ενσωματώνει υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων, αγορές και φυσικά μια ροή (feed) που ελέγχεται απόλυτα από τους αλγόριθμους. Το τετράγωνο εικονίδιο βρίσκεται στις αρχικές οθόνες δισεκατομμυρίων χρηστών οι οποίοι αναγνωρίζουν την εφαρμογή αποκλειστικά από το χρώμα και το σχήμα της, χωρίς να χρειάζεται να διαβάσουν απολύτως τίποτα. Αντίθετα, το wordmark στο επάνω μέρος της οθόνης επιτελεί έναν καθαρά διακοσμητικό και εταιρικό ρόλο, γεγονός που το καθιστά το ιδανικό πειραματόζωο για μια ανανέωση ρουτίνας που στόχο έχει να προσδώσει μια αίσθηση φρεσκάδας. Είναι η τέλεια ευκαιρία για μια τεχνολογική εταιρεία να δείξει πως εξελίσσεται και παρακολουθεί τις σχεδιαστικές τάσεις, χωρίς να διακινδυνεύσει την αποξένωση της τεράστιας βάσης δεδομένων των πελατών της.