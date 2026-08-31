Το Instagram υποβαθμίζει επίσημα τους AI influencers χωρίς σήμανση

Σύνοψη

Το Instagram καθιστά υποχρεωτική τη χρήση της ειδικής σήμανσης "AI-generated profile" για λογαριασμούς που βασίζονται αποκλειστικά σε εικονικές περσόνες.

Όσοι δημιουργοί παραβιάζουν τον νέο κανονισμό θα αντιμετωπίζουν δραστική μείωση της οργανικής τους απήχησης (reach limit) μέσα στην πλατφόρμα.

Η αυστηρή αυτή πολιτική αντικαθιστά την προηγούμενη προαιρετική ετικέτα "AI creator" και αφορά αποκλειστικά λογαριασμούς με ανθρώπινη ψηφιακή μορφή.

Οι κάτοχοι των λογαριασμών διατηρούν το δικαίωμα υποβολής ένστασης μέσω του ειδικού πίνακα ελέγχου Account Status, στην περίπτωση που θεωρούν ότι η ποινή επιβλήθηκε εσφαλμένα.

Το Instagram ανακοίνωσε επίσημα ότι υποβαθμίζει την απήχηση των λογαριασμών που χρησιμοποιούν εξολοκλήρου ψηφιακές περσόνες παραγόμενες από τεχνητή νοημοσύνη, εφόσον δεν φέρουν τη νέα υποχρεωτική σήμανση «AI-generated profile». Η αλλαγή αντικαθιστά την παλαιότερη προαιρετική ετικέτα «AI creator», στοχεύοντας άμεσα στην καταπολέμηση της παραπλάνησης των χρηστών από εικονικούς influencers και ψεύτικους ειδικούς υγείας ή ευεξίας.

Η απόφαση της Meta να προχωρήσει σε αυτή τη στοχευμένη παρέμβαση προέρχεται από την ολοένα και πιο έντονη δυσαρέσκεια της κοινότητας των χρηστών, οι οποίοι συχνά ανακαλύπτουν με τεράστια καθυστέρηση ότι ο δημιουργός τον οποίο παρακολουθούν συστηματικά δεν αποτελεί φυσικό πρόσωπο. Η καθιέρωση του νέου αυστηρού κανονισμού αποσκοπεί αποκλειστικά στη διασφάλιση της απόλυτης διαφάνειας απέναντι στο ευρύ κοινό, καθώς η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη των γλωσσικών και οπτικών μοντέλων γενετικής νοημοσύνης επιτρέπει πλέον τη δημιουργία φωτορεαλιστικών ψηφιακών οντοτήτων που είναι πρακτικά αδύνατο να διαχωριστούν οπτικά από τους πραγματικούς ανθρώπους.

Αντί να προχωρήσει σε μια καθολική απαγόρευση του συνόλου του παραγόμενου περιεχομένου από τεχνητή νοημοσύνη, η μητρική εταιρεία επιλέγει μια πιο διακριτική, τεχνικά εστιασμένη αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική προσέγγιση, εστιάζοντας το ρυθμιστικό της ενδιαφέρον στις περιπτώσεις εκείνες όπου η απουσία ξεκάθαρης σήμανσης λειτουργεί καθαρά εις βάρος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Η τακτική του Instagram εγείρει πολλαπλά ερωτήματα σχετικά με τη γενικότερη στρατηγική που ακολουθεί ο όμιλος της Meta, ο οποίος από τη μία πλευρά ενθαρρύνει διαρκώς τους χρήστες να πειραματιστούν με ενσωματωμένα εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου μέσω AI, ενώ από την άλλη αναγκάζεται σταδιακά να βάλει φρένο στην ανεξέλεγκτη εμπορευματοποίηση αυτών των ψηφιακών ειδώλων.

Πρόσφατες έρευνες αποκάλυψαν εκατοντάδες ανησυχητικές περιπτώσεις όπου εικονικοί influencers, οι οποίοι παρουσιάζονταν μάλιστα ως καταρτισμένοι ειδικοί στον τομέα της ιατρικής, της ψυχολογίας και της ευεξίας, προωθούσαν συνδρομητικές εφαρμογές και αμφιβόλου ποιότητας συμπληρώματα διατροφής, αποκομίζοντας ανυπολόγιστα οικονομικά οφέλη από ένα ανυποψίαστο κοινό. Συνεπώς, η πλατφόρμα προσαρμόζει τους πολύπλοκους αλγορίθμους κατάταξης προκειμένου να εντοπίζουν αυτοματοποιημένα και να υποβαθμίζουν τη συγκεκριμένη κατηγορία περιεχομένου, προστατεύοντας παράλληλα την ακεραιότητα του δικού της οικοσυστήματος ψηφιακής διαφήμισης.

Η διαδικασία ελέγχου, οι αλγοριθμικές ποινές και το Account Status

Η εφαρμογή των νέων αυστηρών κριτηρίων αξιολόγησης προφίλ δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την άμεση και οριστική διαγραφή των λογαριασμών που παραβαίνουν τους κανόνες, αλλά επικεντρώνεται στρατηγικά στον περιορισμό της ορατότητας τους εντός των ροών ανακάλυψης (Explore feed) και των δυναμικών προτάσεων (Recommendations). Οι λογαριασμοί που φιλοξενούν ψηφιακούς ανθρώπους χωρίς την απαραίτητη ενδεικτική ετικέτα «AI-generated profile» θα διαπιστώσουν εξαιρετικά σύντομα μια δραματική, κάθετη πτώση στον αριθμό των μοναδικών εντυπώσεων (impressions) που λαμβάνουν από χρήστες που δεν τους ακολουθούν ήδη, γεγονός που πρακτικά εκμηδενίζει τη δυνατότητα οργανικής ανάπτυξης του κοινού τους. Η διαδικασία ελέγχου αναμένεται να βασίζεται σε έναν συνδυασμό συστημάτων μηχανικής μάθησης που αναλύουν μοτίβα εικονοστοιχείων, εξετάζουν τα μεταδεδομένα των αρχείων, καθώς και στις άμεσες αναφορές (reports) από την ίδια την κοινότητα των χρηστών.

Αναγνωρίζοντας τις αναπόφευκτες τεχνικές αστοχίες που συνοδεύουν κάθε σύστημα αυτοματοποιημένης εποπτείας περιεχομένου τέτοιας κλίμακας, το Instagram προσφέρει μια σαφή, θεσμοθετημένη οδό διαφυγής για τους δημιουργούς που θεωρούν ότι έχουν κατηγοριοποιηθεί εντελώς λανθασμένα. Μέσω της ειδικής και ανανεωμένης καρτέλας Account Status (Κατάσταση Λογαριασμού), οι επαγγελματίες χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις ενδεχόμενες αλγοριθμικές ποινές που έχουν επιβληθεί στον λογαριασμό τους και να υποβάλουν άμεσα ένα επίσημο, τεκμηριωμένο αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσής τους από την αρμόδια ομάδα ελέγχου της Meta.