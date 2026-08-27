Η Meta προκαλεί TikTok και YouTube να υιοθετήσουν τα νέα, αυστηρά όρια χρήσης για τους εφήβους

Σύνοψη

Ιστορικός διακανονισμός 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Meta με 52 αμερικανικές πολιτείες για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Εφαρμογή ημερήσιου ορίου 2 ωρών στο σύνολο του χρόνου χρήσης σε Facebook και Instagram για τους χρήστες κάτω των 18 ετών.

Εισαγωγή Night Mode (00:00 - 06:00) και School Mode (08:00 - 15:00), κατά τη διάρκεια του οποίου οι ειδοποιήσεις τίθενται σε πλήρη σίγαση.

Απενεργοποίηση των φίλτρων επαυξημένης πραγματικότητας για ακραίο μακιγιάζ, απόκρυψη των likes και επιλογή για μη αλγοριθμική ροή ειδήσεων.

Εξαίρεση των προσωπικών μηνυμάτων (Direct Messages) από όλους τους χρονικούς περιορισμούς.

Ανοιχτή επιστολή και δέσμευση παρακράτησης 5,3 δισ. δολαρίων από τη Meta, με στόχο να πιεστεί το TikTok και το YouTube να εφαρμόσουν άμεσα αντίστοιχα μέτρα.

Η Meta προχώρησε στην ανακοίνωση ενός εκτεταμένου πλαισίου προστασίας για τους ανήλικους χρήστες που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά της δίκτυα, καταλήγοντας σε έναν ιστορικό διακανονισμό με μια διακομματική ομάδα 52 Γενικών Εισαγγελέων από πολιτείες και περιοχές των ΗΠΑ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, η οποία έρχεται λίγο πριν από την προγραμματισμένη κατάθεση του Mark Zuckerberg στο δικαστήριο, περιλαμβάνει την καταβολή 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση εθνικών πρωτοβουλιών διαδικτυακής ασφάλειας των νέων, θέτοντας παράλληλα εξαιρετικά αυστηρούς τεχνολογικούς περιορισμούς στη λειτουργία του Facebook και του Instagram.

Παράλληλα με την εφαρμογή των νέων αυτών τεχνολογικών ορίων, η διοίκηση της εταιρείας δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή απευθυνόμενη στις ανταγωνιστικές πλατφόρμες TikTok και YouTube, ζητώντας τους επιτακτικά να υιοθετήσουν αντίστοιχους μηχανισμούς για την προστασία της ψυχικής υγείας των εφήβων.

Η Meta υποστηρίζει, με βάση τα εσωτερικά της δεδομένα, ότι οι μεμονωμένες ενέργειες μιας πλατφόρμας δεν αρκούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς οι νεαροί χρήστες τείνουν απλώς να μεταφέρουν την ψηφιακή τους δραστηριότητα σε εναλλακτικές εφαρμογές όταν αντιμετωπίζουν συστημικούς αποκλεισμούς στο αρχικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Τι ακριβώς αλλάζει στα χρονικά όρια του Instagram και του Facebook;

Η Meta εφαρμόζει άμεσα ημερήσιο όριο χρήσης δύο ωρών για τους εφήβους στο Instagram και το Facebook, συνοδευόμενο από Night Mode (00:00 - 06:00) και School Mode που σιγεί τις ειδοποιήσεις από τις 08:00 έως τις 15:00. Οι αλλαγές αυτές αποτελούν μέρος ενός ιστορικού διακανονισμού 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων με 52 πολιτείες των ΗΠΑ.

Η τεχνική υλοποίηση των νέων περιορισμών αγγίζει σχεδόν κάθε πτυχή της αλληλεπίδρασης των εφήβων με τις εφαρμογές της εταιρείας, εστιάζοντας πρωτίστως στη μείωση της παρατεταμένης έκθεσης σε αλγοριθμικά προτεινόμενο περιεχόμενο.

Τα σημαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας αρχιτεκτονικής αναλύονται στα παρακάτω σημεία:

Ημερήσιο όριο χρήσης (Time Limit): Επιβάλλεται ένα αυστηρό όριο δύο ωρών καθημερινά, το οποίο υπολογίζεται αθροιστικά και για τις δύο εφαρμογές (Facebook και Instagram), αν και οι γονείς διατηρούν το δικαίωμα παράκαμψης αυτής της ρύθμισης αποκλειστικά μέσω των εγκεκριμένων εργαλείων γονικού ελέγχου.

Επιβάλλεται ένα αυστηρό όριο δύο ωρών καθημερινά, το οποίο υπολογίζεται αθροιστικά και για τις δύο εφαρμογές (Facebook και Instagram), αν και οι γονείς διατηρούν το δικαίωμα παράκαμψης αυτής της ρύθμισης αποκλειστικά μέσω των εγκεκριμένων εργαλείων γονικού ελέγχου. Νυχτερινή και σχολική λειτουργία: Το Night Mode αποτρέπει πλήρως τη δημοσίευση και την προβολή περιεχομένου από τα μεσάνυχτα έως τις έξι το πρωί. Αντίστοιχα, το School Mode αναλαμβάνει την αυτόματη σίγαση όλων των ειδοποιήσεων κατά τις εργάσιμες σχολικές ώρες, από τις οκτώ το πρωί έως τις τρεις το μεσημέρι.

Το Night Mode αποτρέπει πλήρως τη δημοσίευση και την προβολή περιεχομένου από τα μεσάνυχτα έως τις έξι το πρωί. Αντίστοιχα, το School Mode αναλαμβάνει την αυτόματη σίγαση όλων των ειδοποιήσεων κατά τις εργάσιμες σχολικές ώρες, από τις οκτώ το πρωί έως τις τρεις το μεσημέρι. Συνεχείς υπενθυμίσεις και έλεγχος ροής: Οι εφαρμογές θα εμφανίζουν υποχρεωτικές ειδοποιήσεις υπενθύμισης (prompts) ανά δεκαπέντε λεπτά συνεχόμενης χρήσης, καθώς και όταν η ημερήσια δραστηριότητα αγγίξει τα εξήντα και τα ενενήντα λεπτά. Επιπλέον, οι έφηβοι και οι γονείς τους αποκτούν το δικαίωμα να επιλέξουν μια καθαρά μη αλγοριθμική ροή ειδήσεων, απενεργοποιώντας τα συστήματα εξατομίκευσης, ενώ μπορούν παράλληλα να σταματήσουν οριστικά την αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο (autoplay).

Οι εφαρμογές θα εμφανίζουν υποχρεωτικές ειδοποιήσεις υπενθύμισης (prompts) ανά δεκαπέντε λεπτά συνεχόμενης χρήσης, καθώς και όταν η ημερήσια δραστηριότητα αγγίξει τα εξήντα και τα ενενήντα λεπτά. Επιπλέον, οι έφηβοι και οι γονείς τους αποκτούν το δικαίωμα να επιλέξουν μια καθαρά μη αλγοριθμική ροή ειδήσεων, απενεργοποιώντας τα συστήματα εξατομίκευσης, ενώ μπορούν παράλληλα να σταματήσουν οριστικά την αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο (autoplay). Προστασία ψυχικής υγείας και φίλτρα: Τα likes και οι αντιδράσεις στις δημοσιεύσεις θα αποκρύπτονται από προεπιλογή για όλους τους ανήλικους χρήστες. Παράλληλα, θεσπίζεται η καθολική απαγόρευση πρόσβασης των εφήβων σε φίλτρα επαυξημένης πραγματικότητας (AR) που αφορούν κοσμητικές χειρουργικές επεμβάσεις ή αλλοιώνουν δραστικά τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Τα likes και οι αντιδράσεις στις δημοσιεύσεις θα αποκρύπτονται από προεπιλογή για όλους τους ανήλικους χρήστες. Παράλληλα, θεσπίζεται η καθολική απαγόρευση πρόσβασης των εφήβων σε φίλτρα επαυξημένης πραγματικότητας (AR) που αφορούν κοσμητικές χειρουργικές επεμβάσεις ή αλλοιώνουν δραστικά τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Εξαίρεση προσωπικών μηνυμάτων: Μια κρίσιμη τεχνική λεπτομέρεια που διασώζει την ιδιωτική επικοινωνία, είναι ότι τα προσωπικά μηνύματα (Direct Messages) εξαιρούνται εξ ολοκλήρου από το Time Limit, το Night Mode και το School Mode, επιτρέποντας την αδιάλειπτη διατήρηση της επαφής μεταξύ των εφήβων.

Ενίσχυση εργαλείων επιβεβαίωσης ηλικίας και γονικός έλεγχος

Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή όλων των παραπάνω μέτρων, η Meta επενδύει σε προηγμένα συστήματα επιβεβαίωσης ηλικίας. Η εταιρεία στοχεύει να ενισχύσει τα εργαλεία μηχανικής μάθησης που αναλύουν μοτίβα συμπεριφοράς, προκειμένου να εντοπίζουν και να διαγράφουν αυτόματα τους λογαριασμούς χρηστών που βρίσκονται κάτω από το ηλικιακό όριο των 13 ετών, μια παραβίαση που αποτελούσε μόνιμο σημείο τριβής με τους νομοθέτες.

Επιπλέον, για την ηλικιακή ομάδα 13 έως 17 ετών, τα νέα εργαλεία θα εξασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί ρυθμίζονται αυτόματα στις πλέον αυστηρές προεπιλογές απορρήτου. Οι γονείς θα λαμβάνουν αναλυτικές περιοδικές αναφορές για τη δραστηριότητα των εφήβων, ενώ ένα νέο, εξελιγμένο σύστημα ειδοποιήσεων θα τους ενημερώνει άμεσα σε περίπτωση που το παιδί τους επιχειρήσει να δημιουργήσει έναν δεύτερο κρυφό λογαριασμό ή προσπαθήσει να αλληλεπιδράσει με προφίλ που παρουσιάζουν ύποπτη συμπεριφορά.

Ο διακανονισμός των 18 δισεκατομμυρίων και η αποφυγή της δίκης

Ο διακανονισμός καταδεικνύει την πρωτοφανή νομική πίεση που δέχεται η Meta από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές, ωστόσο η συμφωνία θεωρείται ιδιαιτέρως ευνοϊκή για την εταιρεία του Mark Zuckerberg, εάν αναλογιστεί κανείς το τεράστιο οικονομικό μέγεθος των αρχικών απαιτήσεων. Πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσεϊ διεκδικούσαν αστικές κυρώσεις που άγγιζαν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα αστρονομικό ποσό που θα μπορούσε να δημιουργήσει δομικούς κλυδωνισμούς στη λειτουργία του τεχνολογικού κολοσσού.

Αντιθέτως, η τελική συμφωνία προβλέπει την καταβολή 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που πρόκειται να επιμεριστεί σε μια περίοδο δέκα ετών, και το οποίο σαφώς απορροφάται ευκολότερα μπροστά στα καθαρά κέρδη της εταιρείας, τα οποία ανήλθαν στα 60,5 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για το οικονομικό έτος 2025. Η συγκεκριμένη νομική διευθέτηση επέτρεψε επίσης στον Mark Zuckerberg να αποφύγει την επώδυνη διαδικασία της πολύωρης κατάθεσης σε ανοιχτό δικαστήριο, αποτρέποντας περαιτέρω επικοινωνιακή φθορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ελάχιστες πολιτείες, όπως η Φλόριντα, αρνήθηκαν πεισματικά να συμμετάσχουν στον συμβιβασμό επιλέγοντας να συνεχίσουν τον δικαστικό αγώνα.

Η ανοιχτή επιστολή και η οικονομική πίεση στον ανταγωνισμό

Η πλέον στρατηγική πτυχή της ανακοίνωσης εστιάζεται στον έξυπνο τρόπο με τον οποίο η Meta προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τον διακανονισμό για να επιβάλει παρόμοιους ρυθμιστικούς περιορισμούς στους άμεσους ανταγωνιστές της, βάζοντας στο στόχαστρο το TikTok της ByteDance και το YouTube της Google. Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η Meta ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να παρακρατήσει 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια από το συνολικό ποσό που οφείλει να καταβάλει στα ταμεία προστασίας των νέων, υποσχόμενη να τα αποδεσμεύσει μόνο εάν οι συγκεκριμένες πλατφόρμες συμφωνήσουν να εφαρμόσουν ακριβώς τα ίδια αυστηρά μέτρα προστασίας.

Οι προϋποθέσεις που θέτει η Meta απαιτούν από το TikTok και το YouTube να θεσπίσουν ημερήσιο όριο χρήσης μίας ώρας, να εισάγουν λειτουργία Night Mode και συστήματα ισχυρής επαλήθευσης ηλικίας, ενώ παράλληλα καλούνται να συνεισφέρουν από 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια η καθεμία. Σε περίπτωση που οι ανταγωνιστές αποδεχθούν ολοκληρωτικά αυτή την πρόκληση, η Meta δεσμεύεται να αυστηροποιήσει περαιτέρω τους δικούς της κανόνες, μειώνοντας το αθροιστικό όριο των δύο ωρών σε μόλις μία ώρα ανά εφαρμογή και επεκτείνοντας τη νυχτερινή λειτουργία ώστε να ξεκινά από τις δέκα το βράδυ αντί για τα μεσάνυχτα.

Η άποψη του Techgear

Αν και οι παρούσες ανακοινώσεις προκύπτουν αποκλειστικά από το αμερικανικό νομικό πλαίσιο, οι τεχνολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους δεν θα αργήσουν να γίνουν πλήρως ορατές στους Ευρωπαίους και κατ' επέκταση στους Έλληνες χρήστες. Η τεχνολογική υποδομή που αναπτύσσει η Meta στα παρασκήνια για την ενσωμάτωση του School Mode και του Night Mode είναι ενιαία, ενώ η αυστηρή ευρωπαϊκή νομοθεσία της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA) ήδη ασκεί έντονες πιέσεις στις μεγάλες πλατφόρμες για την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Για την ελληνική αγορά, αυτές οι αλλαγές έρχονται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά με την πρόσφατη εθνική νομοθεσία περί αυστηρής απαγόρευσης της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, προσφέροντας στους Έλληνες γονείς ένα ισχυρό, ενσωματωμένο ψηφιακό εργαλείο ελέγχου μέσω του Family Center. Ωστόσο, η πιθανότητα γενικευμένης εφαρμογής αυτών των μέτρων, ειδικά της προαιρετικής απενεργοποίησης του αλγοριθμικού feed και των εργαλείων αυτόματης αναπαραγωγής, αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στο τοπικό οικοσύστημα των Ελλήνων δημιουργών περιεχομένου.

Οι εγχώριοι influencers, οι οποίοι βασίζονται στη διαρκή αλληλεπίδραση και στον τεράστιο χρόνο παραμονής του νεανικού κοινού (Gen Z) για τη διατήρηση των εμπορικών τους συμφωνιών, ενδέχεται να δουν τα στατιστικά τους να μειώνονται αισθητά. Παραμένει εξαιρετικά αμφίβολο εάν το TikTok θα δεχθεί ποτέ να ενταχθεί σε αυτό το κοινό μέτωπο ψηφιακών περιορισμών που προτείνει η Meta, δεδομένου ότι το δικό του επιχειρηματικό μοντέλο στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην αλγοριθμική ροή ατελείωτου περιεχομένου (infinite scroll) και στη διαρκή μεγιστοποίηση της προσοχής των εφήβων.