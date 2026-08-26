Ιστορικός συμβιβασμός 17 δισ. δολαρίων από τη Meta - Τι αλλάζει σε Facebook και Instagram

Σύνοψη

Η Meta συμφώνησε να καταβάλει το ποσό των 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως συμβιβασμό σε ομαδικές αγωγές αμερικανικών πολιτειών που κατηγορούσαν την εταιρεία για την ανάπτυξη εθιστικών αλγορίθμων με στόχο τους ανηλίκους.

Η συμφωνία επιβάλλει ριζικές αλλαγές στον κώδικα και τη λειτουργία του Instagram, εισάγοντας ένα αυστηρό προεπιλεγμένο ημερήσιο όριο χρήσης δύο ωρών για χρήστες κάτω των 18 ετών, το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί αποκλειστικά από τους γονείς.

Ενεργοποιείται αυτόματη φραγή ειδοποιήσεων και πρόσβασης κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (08:00 – 15:00), προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μαθησιακή διαδικασία και η ποιότητα του ύπνου των εφήβων.

Η πλατφόρμα υποχρεούται πλέον να καταργήσει την εμφάνιση των likes στους λογαριασμούς των ανηλίκων, να απαγορεύσει τη χρήση φίλτρων που προσομοιάζουν αισθητικές παρεμβάσεις και να παρέχει την επιλογή για μια εντελώς μη προσωποποιημένη, χρονολογική ροή περιεχομένου.

Η Meta προχώρησε στον μεγαλύτερο νομικό συμβιβασμό της ιστορίας της όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, καταβάλλοντας το ποσό των 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να κλείσει τη δικαστική διαμάχη που αφορούσε τον σχεδιασμό των πλατφορμών της με γνώμονα τον εθισμό των ανήλικων χρηστών.

Η υπόθεση, η οποία υποκινήθηκε από τους γενικούς εισαγγελείς της Καλιφόρνια, του Κολοράντο, του Κεντάκι και του Νιου Τζέρσεϊ, τεκμηρίωσε νομικά ότι η αρχιτεκτονική του Facebook και του Instagram παραβίαζε τους ομοσπονδιακούς νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών, θυσιάζοντας την ψυχική τους υγεία στον βωμό της διαρκούς αλληλεπίδρασης.

Τι προβλέπει η συμφωνία για τους ανηλίκους

Ο ιστορικός αυτός συμβιβασμός δεν περιορίζεται απλώς στην καταβολή του υπέρογκου χρηματικού προστίμου, αλλά επιβάλλει έναν θεμελιώδη επανασχεδιασμό του τρόπου με τον οποίο οι έφηβοι αλληλεπιδρούν με τις εφαρμογές της Meta. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συμφωνίας υποχρεώνουν την εταιρεία να ενσωματώσει άμεσα αυστηρούς περιορισμούς που στοχεύουν στην αποδυνάμωση του εθιστικού βρόχου που δημιουργούν οι αλγόριθμοι προτάσεων.

Το πιο σημαντικό μέτρο είναι η εφαρμογή ενός προεπιλεγμένου ημερήσιου ορίου χρήσης δύο ωρών για όλους τους λογαριασμούς που ανήκουν σε άτομα κάτω των 18 ετών, το οποίο δεν θα μπορεί να παρακαμφθεί από τους ίδιους τους χρήστες παρά μόνο μέσω γονικής έγκρισης. Υπάρχει μάλιστα η ρητή πρόβλεψη ότι, εάν και άλλες ανταγωνιστικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης υιοθετήσουν αντίστοιχους όρους, το όριο αυτό θα μειωθεί αυτόματα στη μία ώρα ημερησίως, ασκώντας με αυτόν τον τρόπο έμμεση πίεση στο TikTok και το Snapchat να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

Παράλληλα, θεσπίζεται μια αυστηρή νυχτερινή φραγή χρήσης η οποία θα ξεκινά από τα μεσάνυχτα και θα διαρκεί έως τις 6 το πρωί, με προοπτική επέκτασης (από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί) υπό τις ίδιες προϋποθέσεις ανταγωνιστικής συμμόρφωσης. Οι περιορισμοί αυτοί συνοδεύονται από την πλήρη απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, συγκεκριμένα από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, για την περίοδο του σχολικού έτους από τα μέσα Αυγούστου έως τα μέσα Ιουνίου.

Η δικαστική αντιπαράθεση και η στάση της διοίκησης

Η ανακοίνωση της συμφωνίας έρχεται στον απόηχο της κρίσιμης κατάθεσης του επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri, σε δικαστήριο της Καλιφόρνια, η οποία φώτισε τις εσωτερικές διεργασίες και τον τρόπο που η εταιρεία αντιλαμβάνεται τη χρήση των πλατφορμών της. Όταν ο Mosseri κλήθηκε να σχολιάσει το τεκμηριωμένο παράδειγμα ενός ατόμου που χρησιμοποιούσε το Instagram για 16 ώρες καθημερινά, απέφυγε τον όρο «εθισμός», χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο απλώς ως «προβληματική χρήση».

Επιπλέον, ο ίδιος αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι η λειτουργία «Take a Break» (Κάντε ένα Διάλειμμα), την οποία η Meta παρουσίαζε επί χρόνια ως την κύρια λύση για την ψηφιακή ευημερία, είχε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά υιοθέτησης από τους χρήστες. Αν και ο Mosseri υποστήριξε ότι ποτέ δεν ενθάρρυνε την ομάδα του να αποκρύψει αυτά τα δεδομένα, η αποκάλυψη κατέδειξε ότι τα μέτρα αυτορρύθμισης της εταιρείας ήταν πρακτικά ανεπαρκή μπροστά στη δύναμη των αλγορίθμων που είχαν σχεδιαστεί για να κρατούν τους χρήστες συνεχώς συνδεδεμένους.

Προστασία της ψυχικής υγείας και αλλαγές στο UI/UX

Η νομική δέσμευση της Meta περιλαμβάνει ριζικές αλλαγές στο User Interface (UI) και την εμπειρία χρήστη (UX) των εφήβων, χτυπώντας τον πυρήνα της οικονομίας της προσοχής. Η εταιρεία καλείται να καταργήσει εντελώς την προβολή του αριθμού των likes στις αναρτήσεις των ανηλίκων, καταργώντας ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία κοινωνικής επιβεβαίωσης και ψηφιακού άγχους. Ακόμη πιο δραστική είναι η πλήρης απαγόρευση των φίλτρων εικόνας που προσομοιάζουν αισθητικές χειρουργικές επεμβάσεις, τα οποία έχουν συνδεθεί άμεσα με την εμφάνιση σωματικής δυσμορφίας και διατροφικών διαταραχών στα νεαρά κορίτσια.

Μια εξίσου κρίσιμη αλλαγή είναι η υποχρέωση της εταιρείας να προσφέρει στους ανηλίκους την επιλογή για μια μη προσωποποιημένη ροή περιεχομένου. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι έφηβοι θα μπορούν να βλέπουν αναρτήσεις με αυστηρά χρονολογική σειρά αποκλειστικά από τα άτομα που ακολουθούν, χωρίς την παρέμβαση του κεντρικού αλγορίθμου που προωθεί διαρκώς νέο, ακραία στοχευμένο περιεχόμενο με σκοπό να παρατείνει το ατέρμονο σκρολάρισμα (infinite scrolling). Τέλος, η πλατφόρμα αποκτά συγκεκριμένες προθεσμίες συμμόρφωσης για την αφαίρεση επικίνδυνου περιεχομένου, οφείλοντας πλέον να ανταποκρίνεται στο 90% των αναφορών μέσα σε διάστημα μόλις έξι ωρών, ενώ ολόκληρο το σύστημα θα επιβλέπεται πλέον από έναν ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή με ευρεία πρόσβαση στα δεδομένα και τα αρχεία της εταιρείας.

Τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Αν και η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση πηγάζει από το νομικό σύστημα των ΗΠΑ, οι τεχνολογικές και λειτουργικές προεκτάσεις της αγγίζουν άμεσα τους χρήστες στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάγια τακτική των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών να ενσωματώνουν τόσο μεγάλες δομικές αλλαγές στον κώδικα των εφαρμογών τους σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς η διατήρηση διαφορετικών εκδόσεων του αλγορίθμου και των συστημάτων γονικού ελέγχου ανά ήπειρο προσθέτει τεράστιο διαχειριστικό κόστος.

Σε τοπικό επίπεδο, οι Έλληνες γονείς που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με την πρόκληση της αλόγιστης χρήσης των οθονών, αναμένεται να αποκτήσουν για πρώτη φορά πραγματικά και αυτοματοποιημένα εργαλεία ελέγχου που δεν απαιτούν την εγκατάσταση πολύπλοκων third-party εφαρμογών (όπως το Family Link). Η αυτόματη φραγή κατά τις σχολικές ώρες στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act) που ήδη πιέζει τη Meta για μεγαλύτερη διαφάνεια στους αλγορίθμους της, διαμορφώνουν ένα αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο επιτέλους μεταφέρει την ευθύνη της προστασίας από τον τελικό χρήστη στον κατασκευαστή της πλατφόρμας.

Η άποψη του Techgear

Το πρόστιμο των 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι προφανώς ένα αστρονομικό ποσό, αλλά η πραγματική νίκη αυτής της υπόθεσης κρύβεται στις δομικές αλλαγές που επιβάλλονται στον κώδικα της Meta. Για πάρα πολλά χρόνια, οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντιμετώπιζαν την ψυχική υγεία των χρηστών ως παράπλευρη απώλεια της εξαιρετικά προσοδοφόρας «οικονομίας της προσοχής». Η αναγκαστική εφαρμογή της μη προσωποποιημένης ροής περιεχομένου και η απαγόρευση των likes στους ανηλίκους καταστρέφουν στην ουσία τον βασικό μηχανισμό παραγωγής ντοπαμίνης πάνω στον οποίο χτίστηκε ολόκληρη η αυτοκρατορία του Instagram.

Παρακολουθούμε τη μετάβαση από τη θεωρητική συζήτηση περί ψηφιακής ευημερίας στην πρακτική, νομοθετικά επιβεβλημένη αλλαγή του User Interface. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο πώς θα αντιδράσουν οι ανταγωνιστές, ειδικά το TikTok, το οποίο θα βρεθεί αναπόφευκτα στο στόχαστρο των ρυθμιστικών αρχών με βάση το νομικό προηγούμενο που μόλις δημιουργήθηκε.