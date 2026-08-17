Γαλλία: Αντισυνταγματικό το μπλόκο στα social media κάτω των 15!

Σύνοψη

Το Γαλλικό Συνταγματικό Συμβούλιο έκρινε επίσημα αντισυνταγματικό τον αμφιλεγόμενο νόμο που προέβλεπε την καθολική απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών χωρίς ρητή γονική συναίνεση.

Η ανώτατη δικαστική αρχή της χώρας θεμελίωσε την απόφασή της στην προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση, χαρακτηρίζοντας το νομοθετικό μέτρο ως δυσανάλογο ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό της προστασίας της ψυχικής υγείας.

Η νομική αυτή εξέλιξη δημιουργεί ένα εξαιρετικά σημαντικό δεδικασμένο για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάζοντας ουσιαστικά φρένο σε αντίστοιχες συζητήσεις που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Η τεχνική εφαρμογή του νόμου απαιτούσε εκτεταμένα συστήματα επαλήθευσης ηλικίας, τα οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς κυβερνοασφάλειας, θα έθεταν σε άμεσο κίνδυνο την ιδιωτικότητα εκατομμυρίων χρηστών μέσω της μαζικής συλλογής ευαίσθητων βιομετρικών δεδομένων ή κρατικών εγγράφων ταυτοποίησης.

Απαντώντας στο κρίσιμο ερώτημα του πώς διαμορφώνεται το νομικό πλαίσιο για τους ανηλίκους στο διαδίκτυο, το Γαλλικό Συνταγματικό Συμβούλιο προχώρησε στις 14 Αυγούστου 2026 στην ακύρωση του νόμου που επέβαλε ψηφιακό αποκλεισμό στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Η ιστορική απόφαση ανατρέπει πλήρως τον κυβερνητικό σχεδιασμό που φιλοδοξούσε να καταστήσει τη Γαλλία το πρώτο ευρωπαϊκό κράτος με τόσο αυστηρούς περιορισμούς στον ψηφιακό χώρο, υπενθυμίζοντας παράλληλα τα όρια της κρατικής παρέμβασης απέναντι στα θεμελιώδη δικαιώματα της επικοινωνίας.

Η αρχική νομοθετική πρωτοβουλία είχε ως διακηρυγμένο στόχο την προστασία των εφήβων από τους υπαρκτούς κινδύνους του διαδικτυακού εκφοβισμού, της παραπληροφόρησης και των αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική υγεία που προκαλεί η αλόγιστη έκθεση στους αλγορίθμους προτάσεων περιεχομένου. Το γαλλικό κοινοβούλιο επιχείρησε να μετακυλήσει την ευθύνη της πρόσβασης στους γονείς, απαιτώντας ρητή ψηφιακή συγκατάθεση για τη δημιουργία ή τη διατήρηση λογαριασμών σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το Snapchat, ορίζοντας το 15ο έτος της ηλικίας ως το απόλυτο ορόσημο της ψηφιακής ενηλικίωσης.

Ωστόσο, η νομική αξιολόγηση του Συνταγματικού Συμβουλίου ανέδειξε τις βαθιές αδυναμίες αυτής της προσέγγισης, εστιάζοντας στην αρχή της αναλογικότητας, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού. Οι δικαστές έκριναν ότι η καθολική απαγόρευση πρόσβασης, έστω και υπό την αίρεση της γονικής συναίνεσης, συνιστά μια υπέρμετρη προσβολή στο δικαίωμα των ανηλίκων να λαμβάνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες, ένα δικαίωμα που προστατεύεται ρητά από τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη του 1789. Η δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι το κράτος οφείλει να αναζητά λιγότερο παρεμβατικά μέσα για την επίτευξη των στόχων του, αποφεύγοντας οριζόντιες απαγορεύσεις που αντιμετωπίζουν το διαδίκτυο ως έναν ενιαίο και αποκλειστικά επιζήμιο χώρο.

Το παράδοξο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Το εντυπωσιακότερο ίσως στοιχείο της νομικής και τεχνολογικής αντιπαράθεσης αφορά το αποκαλούμενο «παράδοξο της επαλήθευσης ηλικίας», το οποίο απασχόλησε εκτενώς τόσο τις γαλλικές ρυθμιστικές αρχές όσο και τους οργανισμούς προάσπισης των ψηφιακών δικαιωμάτων. Για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ένας νόμος που διαχωρίζει τους χρήστες με βάση την ακριβή ημερομηνία γέννησης τους, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα έπρεπε αναγκαστικά να αναπτύξουν και να αναπτύξουν συστήματα επιβεβαίωσης ταυτότητας με εξαιρετικά υψηλό βαθμό βεβαιότητας.

Οι διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις περιορίζονταν πρακτικά σε δύο επιλογές, με την καθεμία να εγείρει τεράστιους κινδύνους για την ασφάλεια των δεδομένων. Η πρώτη επιλογή προϋπέθετε τη μαζική αποστολή επίσημων κρατικών εγγράφων ταυτοποίησης (όπως ταυτότητες ή διαβατήρια) στους servers ιδιωτικών εταιρειών τεχνολογίας, δημιουργώντας έτσι κεντρικές βάσεις δεδομένων που θα αποτελούσαν τον απόλυτο στόχο για κακόβουλους επιτιθέμενους. Η δεύτερη εναλλακτική περιλάμβανε τη χρήση συστημάτων βιομετρικής ανάλυσης προσώπου για την εκτίμηση της ηλικίας, μια πρακτική που αντίκειται ευθέως στις αυστηρότερες προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων ανηλίκων.

Η ακύρωση του νόμου λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας απέναντι σε αυτές τις αρχιτεκτονικές παρακολούθησης, επιβεβαιώνοντας τη θέση της γαλλικής αρχής προστασίας δεδομένων (CNIL), η οποία είχε επανειλημμένα εκφράσει τις έντονες επιφυλάξεις της σχετικά με την τεχνική βιωσιμότητα και την ασφάλεια τέτοιων συστημάτων ελέγχου. Οι νομοθέτες αγνόησαν το γεγονός ότι η προστασία των παιδιών δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω της υπονόμευσης του θεμελιώδους δικαιώματος της ψηφιακής ανωνυμίας και της ιδιωτικότητας για το σύνολο του πληθυσμού.

Οι προεκτάσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

Ο αντίκτυπος της απόφασης ξεπερνά κατά πολύ τα σύνορα της Γαλλίας, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις στο ευρωπαϊκό ψηφιακό οικοσύστημα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά και το τοπικό θεσμικό πλαίσιο. Τους τελευταίους μήνες, η δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα γύρω από την έκθεση των παιδιών στα social media είχε ενταθεί, με αρκετούς πολιτικούς και εκπαιδευτικούς φορείς να προτείνουν την υιοθέτηση γαλλικών μοντέλων σκληρής καταστολής, αγνοώντας συχνά τις τεχνικές δυσκολίες εφαρμογής τους σε πραγματικές συνθήκες.

Η απόφαση του Γαλλικού Συνταγματικού Συμβουλίου έρχεται να προσγειώσει αυτές τις προσδοκίες στην πραγματικότητα, καταδεικνύοντας ότι οι εύκολες πολιτικές λύσεις συνήθως προσκρούουν στον τοίχο της συνταγματικής νομιμότητας. Στην Ελλάδα, η προσπάθεια ελέγχου της ψηφιακής δραστηριότητας των ανηλίκων αντιμετωπίζει επιπλέον εμπόδια, κυρίως λόγω του χαμηλού επιπέδου ψηφιακού γραμματισμού ενός σημαντικού τμήματος των γονέων, οι οποίοι συχνά αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και τα υπάρχοντα εργαλεία γονικού ελέγχου που προσφέρουν τα λειτουργικά συστήματα iOS και Android.

Αντί να προσανατολίζονται σε νομικά ανεφάρμοστες απαγορεύσεις, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται πλέον να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που παρέχει ο ευρωπαϊκός Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA). Ο συγκεκριμένος κανονισμός μετατοπίζει το βάρος της ευθύνης από τον τελικό χρήστη στις ίδιες τις πλατφόρμες, επιβάλλοντας τους να απενεργοποιούν από προεπιλογή την παρακολούθηση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς στους λογαριασμούς ανηλίκων και να παρέχουν χρονολογικές, μη αλγοριθμικές ροές περιεχομένου που δεν προάγουν τον εθισμό και την καταναγκαστική κύλιση (doomscrolling).

Η εγκατάλειψη του δόγματος της πλήρους απαγόρευσης αναγκάζει την αγορά της τεχνολογίας να εστιάσει στο σχεδιασμό προϊόντων που ενσωματώνουν την ασφάλεια από τη σύλληψη τους (safety by design). Η πραγματική προστασία των ανηλίκων δεν επιτυγχάνεται με το να υψώνονται ψηφιακά τείχη που καταρρέουν εύκολα με τη χρήση ενός απλού VPN, αλλά με την υποχρέωση των τεχνολογικών κολοσσών να καταστήσουν τους ίδιους τους αλγόριθμούς τους λιγότερο τοξικούς και περισσότερο διαφανείς.

Η άποψη του Techgear

Η προσπάθεια επιβολής ψηφιακών διοδίων μέσω μαζικής συλλογής ταυτοτήτων ήταν μια πρακτική που εξυπηρετούσε περισσότερο τον πολιτικό εντυπωσιασμό παρά την ουσιαστική προστασία των ανηλίκων, εγκυμονώντας τεράστιους κινδύνους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εκατομμυρίων πολιτών.

Η ουσιαστική λύση δεν βρίσκεται στον αποκλεισμό, αλλά στη σκληρή εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού DSA που αναγκάζει πλατφόρμες όπως η Meta και η ByteDance να αλλάξουν τον θεμελιώδη σχεδιασμό των αλγορίθμων τους, καθιστώντας τους εξ ορισμού ασφαλέστερους για τα παιδιά, χωρίς να απαιτείται η μετατροπή του διαδικτύου σε έναν χώρο αστυνομευόμενης επιτήρησης.