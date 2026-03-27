Η Wikipedia απαγορεύει την ανεξέλεγκτη χρήση AI στα άρθρα της

Σύνοψη

Η Wikipedia εισάγει αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση εργαλείων AI (LLMs) για τη συγγραφή και επεξεργασία άρθρων.

Βασική αιτία αποτελεί η διασφάλιση της ακρίβειας, της επαληθευσιμότητας και της αποφυγής "παραισθήσεων" (hallucinations).

Οι συντάκτες φέρουν πλέον την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε κείμενο που παράγεται μέσω AI, απαιτώντας εξονυχιστικό έλεγχο των πηγών.

Η παραγωγή πλήρως αυτοματοποιημένων άρθρων χωρίς ουσιαστική ανθρώπινη παρέμβαση απαγορεύεται ρητά.

Η απόφαση δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο προστασίας για τη μεγαλύτερη ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια απέναντι στον κατακλυσμό συνθετικού περιεχομένου.

Η Wikipedia εφαρμόζει άμεσα αυστηρούς κανονισμούς που περιορίζουν δραστικά τη χρήση Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLMs), όπως το ChatGPT και το Gemini, στη δημιουργία και επεξεργασία άρθρων. Η νέα πολιτική απαιτεί εξονυχιστικό ανθρώπινο έλεγχο και απόλυτη επαληθευσιμότητα, καθιστώντας τους συντάκτες πλήρως υπεύθυνους για τυχόν ανακρίβειες και «παραισθήσεις» των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Το Ίδρυμα Wikimedia και η κοινότητα των εθελοντών συντακτών προχώρησαν σε μια κρίσιμη αναβάθμιση των κατευθυντήριων γραμμών τους. Η ραγδαία εξέλιξη των εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε μια πρωτοφανή πρόκληση για την πλατφόρμα. Ενώ τα LLMs μπορούν να παράγουν κείμενο με τεράστια ταχύτητα, η τάση τους να εφευρίσκουν γεγονότα, να δημιουργούν ανύπαρκτες βιβλιογραφικές αναφορές και να παραποιούν ιστορικά ή επιστημονικά δεδομένα, απειλεί άμεσα τον πυρήνα της εγκυκλοπαίδειας: την αξιοπιστία της.

Σύμφωνα με την επίσημη τεκμηρίωση, η χρήση AI δεν απαγορεύεται καθολικά, αλλά τίθεται υπό καθεστώς αυστηρής επιτήρησης. Η AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό εργαλείο για έρευνα, δόμηση ή γλωσσική επιμέλεια, όμως η απευθείας μεταφορά παραγόμενου κειμένου χωρίς κριτική αξιολόγηση θεωρείται πλέον παραβίαση των βασικών κανόνων λειτουργίας.

Το πρόβλημα των «παραισθήσεων» και η επαληθευσιμότητα

Το μεγαλύτερο τεχνικό εμπόδιο που οδήγησε σε αυτή την απόφαση είναι το φαινόμενο των παραισθήσεων. Τα σύγχρονα γλωσσικά μοντέλα εκπαιδεύονται να προβλέπουν την επόμενη πιθανή λέξη, χωρίς να κατανοούν πραγματικά την έννοια της αλήθειας ή της αντικειμενικότητας.

Για τη Wikipedia, όπου κάθε ισχυρισμός πρέπει να συνοδεύεται από αξιόπιστη, δευτερογενή πηγή, τα LLMs αποδείχθηκαν συχνά καταστροφικά. Καταγράφηκαν περιστατικά όπου χρήστες, προσπαθώντας να εμπλουτίσουν άρθρα, ενσωμάτωσαν κείμενα που περιείχαν άψογα διατυπωμένες, αλλά εντελώς ψευδείς πληροφορίες. Ακόμα χειρότερα, η τεχνητή νοημοσύνη παρήγαγε «φανταστικές» παραπομπές σε ανύπαρκτα βιβλία ή επιστημονικά άρθρα, καθιστώντας το έργο των διαχειριστών εξαιρετικά δύσκολο.

Η νέα πολιτική καθιστά σαφές ότι η ευθύνη για την επαληθευσιμότητα μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στον χρήστη που κάνει την προσθήκη. Εάν ένας συντάκτης ανεβάσει περιεχόμενο που παρήχθη από AI και αυτό αποδειχθεί ανακριβές, αντιμετωπίζει άμεσα ποινές που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τον οριστικό αποκλεισμό από την πλατφόρμα.

Αυτοματοποιημένα bots και μαζική παραγωγή

Ένα επιπλέον κεφάλαιο της νέας πολιτικής αφορά τη χρήση bots. Ιστορικά, η Wikipedia έχει χρησιμοποιήσει αυτοματοποιημένα scripts (όπως το Lsjbot) για τη δημιουργία χιλιάδων σύντομων άρθρων (stubs) για ζωικά είδη ή γεωγραφικές τοποθεσίες, βασισμένα σε δομημένες βάσεις δεδομένων.

Ωστόσο, η χρήση LLMs για μαζική παραγωγή περιεχομένου απαγορεύεται ρητά. Η διαφορά έγκειται στην προβλεψιμότητα. Ένα παραδοσιακό bot αντλεί συγκεκριμένα, σκληρά δεδομένα και τα τοποθετεί σε ένα προκαθορισμένο πρότυπο. Ένα LLM λειτουργεί στοχαστικά, γεγονός που σημαίνει ότι η συμπεριφορά του και το παραγόμενο αποτέλεσμα δεν μπορούν να ελεγχθούν απόλυτα εκ των προτέρων. Η κοινότητα ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέψει τη μετατροπή της εγκυκλοπαίδειας σε πεδίο δοκιμών για αλγορίθμους παραγωγής κειμένου.

Πνευματικά δικαιώματα και νομικά ζητήματα

Πέρα από την ακρίβεια, το Ίδρυμα Wikimedia λαμβάνει υπόψη και τη θολή νομοθεσία γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα των έργων που παράγονται από AI. Οι άδειες Creative Commons κάτω από τις οποίες διατίθεται το περιεχόμενο της Wikipedia προϋποθέτουν ξεκάθαρη ιδιοκτησία και δικαίωμα αναδιανομής.

Δεδομένου ότι τα LLMs εκπαιδεύονται συχνά σε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, η ανεξέλεγκτη ενσωμάτωση των κειμένων τους στη Wikipedia θα μπορούσε να εκθέσει την πλατφόρμα σε νομικούς κινδύνους. Οι νέοι κανόνες λειτουργούν και ως νομική ασπίδα, εξασφαλίζοντας ότι η ανθρώπινη συγγραφή παραμένει ο βασικός πυλώνας του εγχειρήματος.

Με τη ματιά του Techgear

Η κίνηση της Wikipedia αποτελεί το απόλυτο παράδειγμα ψηφιακής αυτοάμυνας. Η παραγωγική ΑΙ έχει φτάσει σε ένα επίπεδο ωριμότητας όπου μπορεί να μιμηθεί άψογα το ύφος μιας εγκυκλοπαίδειας, χωρίς όμως να διαθέτει τον μηχανισμό κατανόησης της πραγματικότητας.

Για την ελληνική κοινότητα της Wikipedia, αυτή η πολιτική είναι ίσως ακόμα πιο κρίσιμη. Οι διαχειριστές της ελληνικής έκδοσης είναι αριθμητικά λιγότεροι σε σχέση με την αγγλόφωνη, γεγονός που καθιστά το «χειροκίνητο» moderation ενός πιθανού κατακλυσμού από AI-generated άρθρα πρακτικά αδύνατο. Παράλληλα, τα LLMs συχνά αποδίδουν χειρότερα στα ελληνικά, με μεταφραστικά λάθη, λάθος ορολογίες και παρανοήσεις τοπικών ή ιστορικών γεγονότων της χώρας μας .

Η απόφαση να τεθεί ο άνθρωπος στο επίκεντρο της ευθύνης δεν αποτελεί τεχνοφοβία, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της γνώσης. Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι εξαιρετικοί βοηθοί για τη δόμηση σκελετών ή τη γλωσσική διόρθωση, αλλά η αυθεντία, η κριτική σκέψη και η έρευνα των πηγών παραμένουν, προς το παρόν, αυστηρά ανθρώπινα προνόμια. Η Wikipedia επιλέγει σωστά την ποιότητα και την επαληθευσιμότητα, απορρίπτοντας τη φθηνή και γρήγορη, αλλά εν δυνάμει τοξική, ποσότητα του συνθετικού περιεχομένου.