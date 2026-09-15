EU KIDS Act: Φέρνει υποχρεωτική ταυτοποίηση ηλικίας στο διαδίκτυο για τους ανήλικους!

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την Πέμπτη το νομοσχέδιο EU KIDS Act με στόχο την προστασία των ανηλίκων στα ψηφιακά περιβάλλοντα.

Θεσπίζεται κοινό ελάχιστο όριο ηλικίας (πιθανότατα τα 15 ή 16 έτη) για την ελεύθερη πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κανονισμός περιλαμβάνει και το «social media plus», δηλαδή βιντεοπαιχνίδια με ενσωματωμένα chat και συστήματα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Καταργείται η απλή δήλωση ημερομηνίας γέννησης και επιβάλλεται ισχυρή ταυτοποίηση ηλικίας (age verification) μέσω επίσημων εγγράφων ή βιομετρικής ανάλυσης.

Χώρες όπως η Ισπανία και η Ολλανδία προκρίνουν ένα κεντρικό σύστημα ανώνυμης ταυτοποίησης για την αποφυγή μαζικής διαρροής προσωπικών δεδομένων.

Τι είναι το EU KIDS Act και πώς ορίζει την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media

Το EU KIDS Act είναι η νέα νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέτει κοινό ελάχιστο όριο ηλικίας για την ελεύθερη πρόσβαση σε social media, online παιχνίδια και AI υπηρεσίες. Επιβάλλει στις τεχνολογικές εταιρείες να εφαρμόσουν υποχρεωτικά συστήματα αυστηρής ταυτοποίησης ηλικίας (age verification) καταργώντας τα αναποτελεσματικά πλαίσια ελέγχου και αποκλείοντας την απλή πληκτρολόγηση μιας ψευδούς ημερομηνίας γέννησης από τον χρήστη.

Η βασική φιλοσοφία του επερχόμενου νομοσχεδίου στηρίζεται στην έννοια που οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αποκαλούν «social media plus». Ο όρος αυτός δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις παραδοσιακές πλατφόρμες όπως το Instagram ή το TikTok, αλλά περιλαμβάνει κάθε ψηφιακό περιβάλλον που χρησιμοποιεί αλγόριθμους διατήρησης της προσοχής και ψυχολογικούς μηχανισμούς ανταμοιβής. Τα εξελιγμένα συστήματα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (συμπεριλαμβανομένων των AI chatbots που αναπτύσσουν παρατεταμένες ή και συναισθηματικές συνομιλίες με τους χρήστες), καθώς και τα διαδικτυακά παιχνίδια που διαθέτουν λειτουργίες επικοινωνίας μπαίνουν απευθείας στο μικροσκόπιο των ρυθμιστικών αρχών. Η εποπτεία αναμένεται να επεκταθεί καταλυτικά σε χαρακτηριστικά που προάγουν τον εθισμό, θέτοντας στο στόχαστρο μηχανισμούς όπως τα loot boxes τα οποία προσομοιάζουν έντονα σε πρακτικές τυχερών παιχνιδιών και οδηγούν σε ανεξέλεγκτες μικροσυναλλαγές.

Η ισχυρή πίεση για την υιοθέτηση ενός τόσο οριζόντιου και αυστηρού πλαισίου προέρχεται από μια ετερόκλητη συμμαχία κρατών-μελών. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει ζητήσει επανειλημμένα την πλήρη απαγόρευση της χρήσης κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 15 ετών, έπειτα από την ακύρωση αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας από το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας ως δυσανάλογα περιοριστικής. Παράλληλα, η Ισπανία και η Ολλανδία κατέθεσαν προσφάτως μια κοινή πρόταση που διευρύνει τους περιορισμούς σε ολόκληρο το φάσμα των ψηφιακών υπηρεσιών εστιάζοντας στο ρίσκο που εγκυμονούν. Ένα πάνελ ειδικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρότεινε νωρίτερα ένα πιο σταδιακό μοντέλο ψηφιακής ενσωμάτωσης, όπου παιδιά κάτω των 13 ετών θα έχουν εξαιρετικά περιορισμένη και αυστηρά ελεγχόμενη πρόσβαση, κερδίζοντας βήμα προς βήμα περισσότερη αυτονομία καθώς μεγαλώνουν. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποστήριξε σθεναρά αυτή τη λογική κατά την παρουσίαση της αρχικής έκθεσης, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως δεν μπορούμε να περιμένουμε από τα ίδια τα παιδιά να φτιάξουν τις ζώνες ασφαλείας τους, ρίχνοντας ξεκάθαρα το βάρος στις εταιρείες να σχεδιάζουν τα προϊόντα τους με γνώμονα την προστασία από τη σύλληψη της ιδέας.

Η τεχνολογική πρόκληση της ηλικιακής ταυτοποίησης και τα προσωπικά δεδομένα

Το μεγαλύτερο και ίσως ανυπέρβλητο εμπόδιο στην εφαρμογή οποιουδήποτε ηλικιακού περιορισμού παραμένει η τεχνική επιβολή του στην πράξη. Το παραδοσιακό τσεκάρισμα ενός κουτιού ή η συμπλήρωση μιας αναπτυσσόμενης λίστας με έτος γέννησης δεν θεωρούνται πλέον αποδεκτά νομικά τεκμήρια. Οι ψηφιακές πλατφόρμες θα κληθούν να ενσωματώσουν πραγματικές, παρεμβατικές μεθόδους επαλήθευσης, οι οποίες μεταφράζονται τεχνολογικά σε σάρωση επίσημων εγγράφων ταυτοποίησης ή σε βιομετρική εκτίμηση της ηλικίας μέσω τεχνολογιών αναγνώρισης προσώπου. Ήδη τεράστια δίκτυα όπως το Discord δοκιμάζουν συστήματα που αναγκάζουν συγκεκριμένους χρήστες να ανεβάσουν μια φωτογραφία του διαβατηρίου τους ή να επιτρέψουν τη σάρωση του προσώπου τους από την κάμερα προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε κοινότητες (servers).

Η συγκέντρωση τόσο ευαίσθητων βιομετρικών δεδομένων δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο υποκλοπής και παραβίασης της ιδιωτικότητας. Μια ενδεχόμενη επιτυχημένη κυβερνοεπίθεση στις βάσεις δεδομένων που θα φιλοξενούν αυτά τα στοιχεία θα μπορούσε να εκθέσει πληροφορίες απείρως πιο κρίσιμες από έναν απλό κωδικό πρόσβασης ή ένα email. Για να αντιμετωπιστεί αυτός ο άμεσος κίνδυνος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκρίνει τη χρήση ενός κεντρικού και κρυπτογραφημένου συστήματος ταυτοποίησης βασισμένου σε πρωτόκολλα Zero-Knowledge Proofs. Το σύστημα αυτό θα λειτουργεί ως ενδιάμεσος σταθμός επιβεβαιώνοντας στην πλατφόρμα αποκλειστικά το γεγονός ότι ο χρήστης πληροί το ηλικιακό κριτήριο, δίχως να αποκαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα ή το ιστορικό του. Παρόλα αυτά, η υποχρεωτική ταυτοποίηση εκατομμυρίων ενηλίκων απλώς και μόνο για να αποδείξουν ότι δεν ανήκουν στην κατηγορία των ανηλίκων προκαλεί τεράστιες αντιδράσεις από οργανισμούς προάσπισης των ψηφιακών δικαιωμάτων που βλέπουν τη σταδιακή εξάλειψη της ανωνυμίας να κανονικοποιείται κάτω από τον μανδύα της προστασίας των παιδιών.

Η παγκόσμια τάση για ψηφιακά σύνορα και τα εργαλεία ελέγχου

Η πρωτοβουλία των Βρυξελλών δεν αναπτύσσεται σε νομικό κενό, αλλά ακολουθεί μια εξαιρετικά επιθετική παγκόσμια τάση. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας πρόσφατα προώθησε νομοθεσία που μπλοκάρει εντελώς την πρόσβαση στα social media για άτομα κάτω των 16 ετών δίχως καμία απολύτως εξαίρεση, ούτε καν με τη ρητή γονική συναίνεση. Το Ηνωμένο Βασίλειο, από την πλευρά του, εισάγει δρακόντειους ελέγχους για τον περιορισμό της έκθεσης των ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο, φτάνοντας στο σημείο να απειλεί τις συσκευές με ενσωματωμένο σκανάρισμα περιεχομένου σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος. Η ειδοποιός διαφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγκειται στην προσπάθεια να εντάξει την τεχνητή νοημοσύνη και το gaming στο ίδιο καλάθι με τα παραδοσιακά δίκτυα, αναγνωρίζοντας πως ο εθισμός έχει μετατοπιστεί από τα απλά timelines στα υπερ-προσωποποιημένα chatbots και στους εικονικούς κόσμους.

Πώς θα εφαρμοστεί το EU KIDS Act στην ελληνική ψηφιακή πραγματικότητα

Στην Ελλάδα το όριο ηλικίας για την παροχή ψηφιακής συγκατάθεσης έχει οριστεί θεωρητικά στα 15 έτη βάσει της προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η καθημερινότητα όμως δείχνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα, με εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά μικρότερης ηλικίας να σκρολάρουν ασταμάτητα στο TikTok ή να περνούν ώρες αλληλεπιδρώντας φωνητικά στο Roblox χωρίς καμία απολύτως επιτήρηση. Η επίσημη έγκριση του EU KIDS Act σημαίνει πρακτικά ότι οι ελληνικές εποπτικές αρχές (όπως η ΑΔΑΕ και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) θα αποκτήσουν το νομικό πλαίσιο επιβολής εξοντωτικών προστίμων στις πολυεθνικές, ενώ οι ίδιοι οι Έλληνες γονείς θα βρεθούν σύντομα αντιμέτωποι με εντελώς νέα τεχνολογικά εμπόδια.

Οι οθόνες των smartphones, τα tablets και οι κονσόλες θα αρχίσουν να προβάλλουν υποχρεωτικά μηνύματα (prompts) ταυτοποίησης που θα μπλοκάρουν την πρόσβαση αν δεν υπάρξει άμεση ενέργεια επιβεβαίωσης στοιχείων. Αυτό θα αναγκάσει τους κηδεμόνες να περάσουν από τη διαδικασία της ψηφιακής επαλήθευσης εκ μέρους των παιδιών τους, πιθανότατα μέσα από διασυνδέσεις παρόμοιες με το Gov.gr Wallet. Ταυτόχρονα, η τοπική αγορά ψηφιακών υπηρεσιών, τα ελληνικά ειδησεογραφικά δίκτυα και οι εγχώριοι developers εφαρμογών θα πρέπει να επανασχεδιάσουν τους μηχανισμούς εισόδου προκειμένου να μην βρεθούν να παρανομούν απέναντι στο αυστηρό ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η άποψη του Techgear

Το νομοσχέδιο που αναμένεται να ανακοινωθεί αποτυπώνει ανάγλυφα την τεράστια ανησυχία των ευρωπαϊκών θεσμών απέναντι στην αλγοριθμική επέλαση της προσοχής. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να διαφωνήσει με την αναγκαιότητα της προστασίας των ανηλίκων από την τοξικότητα, τις επιθετικές στρατηγικές απόσπασης χρημάτων μέσω gaming και την επικίνδυνη παραπληροφόρηση. Η μέθοδος τεχνικής υλοποίησης, όμως, εγείρει τεράστια και εξαιρετικά επικίνδυνα ερωτηματικά.

Αντιμετωπίζουμε ένα κλασικό πρόβλημα τεχνολογικής υπερρύθμισης όπου η λύση ενδέχεται να αποδειχθεί πιο καταστροφική από το αρχικό πρόβλημα. Η υποχρέωση κάθε Ευρωπαίου πολίτη να σκανάρει το διαβατήριο του ή τη γεωμετρία του προσώπου του απλά για να ανοίξει έναν λογαριασμό στο X ή για να συνομιλήσει με το ChatGPT, ισοδυναμεί με τη δημιουργία μιας πρωτοφανούς υποδομής ψηφιακής παρακολούθησης σε επίπεδο ηπείρου.

Έχουμε ήδη δει πόσο δυσκίνητη και συχνά προβληματική είναι η διαδικασία KYC (Know Your Customer) στις πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, προκαλώντας συνεχή εκνευρισμό σε έμπειρους χρήστες. Η μεταφορά αυτού του τραπεζικού μοντέλου σε κάθε πτυχή της καθημερινής κοινωνικής δικτύωσης και ψυχαγωγίας θα καταστρέψει την απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης του ίντερνετ. Αντί οι ρυθμιστικές αρχές να επιβάλουν στις εταιρείες να απενεργοποιήσουν τους τοξικούς αλγόριθμους ατέρμονης ροής προτάσεων για όλους τους χρήστες, επιλέγουν τον εύκολο νομικό δρόμο του καθολικού ελέγχου ταυτότητας.

Το ευρωπαϊκό τεχνολογικό οικοσύστημα καλείται πλέον να βρει την απόλυτη ισορροπία ώστε να αποτρέψει την ολοκληρωτική μετατροπή του ίντερνετ σε έναν αποστειρωμένο, κλειδωμένο και στενά παρακολουθούμενο ψηφιακό χώρο όπου η ανωνυμία θα αποτελεί ποινικό αδίκημα.