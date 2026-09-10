8 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κυβερνοεπιθέσεις phishing

Σύνοψη

Μόλις το 14% των επιχειρήσεων που απασχολούν λιγότερους από 500 εργαζομένους κατάφερε να αποφύγει τα περιστατικά κυβερνοασφάλειας κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.

Οι συχνότερες μορφές ψηφιακής παραβίασης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντοπίζονται στις επιθέσεις phishing με ποσοστό 20%, στην εκμετάλλευση γνωστών ευπαθειών λογισμικού με 17% και στην κακόβουλη απομακρυσμένη πρόσβαση στα εταιρικά συστήματα με 16%.

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο επιτυχούς εισβολής σχετίζονται άμεσα με το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς η έλλειψη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας από το προσωπικό ψηφιακής ασφάλειας καταγράφεται στο 24% των περιπτώσεων και η ανεπαρκής ενημέρωση των απλών εργαζομένων αγγίζει το 23%.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες ψηφιακές απειλές, το 75% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προχώρησε ήδη φέτος σε ουσιαστική αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού του για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

Η παγιωμένη αντίληψη που ήθελε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να παραμένουν σταθερά κάτω από το ραντάρ των κακόβουλων ομάδων του διαδικτύου αποτελεί πλέον οριστικά παρελθόν, καθώς η ταχεία ψηφιοποίηση των μικρότερων οργανισμών και η ταυτόχρονη δραματική μείωση του κόστους υλοποίησης των κυβερνοεπιθέσεων στρέφουν ολοένα και περισσότερο την προσοχή των δραστών στις αναπτυσσόμενες αγορές.

Η εκτενής έρευνα που πραγματοποίησε η Kaspersky, συλλέγοντας δεδομένα από ειδικούς σε θέματα κυβερνοασφάλειας μικρομεσαίων επιχειρήσεων από 18 διαφορετικές χώρες, αποκαλύπτει τον πραγματικό όγκο των προκλήσεων που καλούνται να διαχειριστούν τα τμήματα πληροφορικής σήμερα.

Οι επιτιθέμενοι μετατρέπουν συστηματικά τις νέες τεχνολογίες σε προηγμένα εργαλεία επιθέσεων, φροντίζοντας να εκμεταλλεύονται αδιάκοπα κάθε πιθανό κενό στην αρχιτεκτονική της κυβερνοασφάλειας. Το ερευνητικό κέντρο της εταιρείας διαπίστωσε μέσα από τη συλλογή των απαντήσεων ότι, κατά μέσο όρο, οι οργανισμοί ήρθαν αντιμέτωποι με τρεις εντελώς διαφορετικούς τύπους περιστατικών ασφαλείας κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών.

Αν και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους αντιμετώπισαν σε γενικές γραμμές παρόμοιες κατηγορίες απειλών, καταγράφονται ορισμένες διαφοροποιήσεις όσον αφορά την πολυπλοκότητα των πληγμάτων, αφού οι μαζικές επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού, το επικίνδυνο ransomware, η παραβίαση εταιρικού email και οι επιθέσεις που εκμεταλλεύονται ευπάθειες στην τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάστηκαν ελαφρώς συχνότερα στις μεγάλες εταιρείες που απασχολούν περισσότερους από 500 εργαζομένους. Επιπλέον, εξαιρετικά επικίνδυνες και προηγμένες μορφές επίθεσης, όπως η εκμετάλλευση άγνωστων ευπαθειών ασφαλείας (zero-day) και οι επιθέσεις μέσω έμπιστων σχέσεων, καταγράφηκαν στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό του 8% των μικρότερων οργανισμών, αποδεικνύοντας τον υψηλό βαθμό ωριμότητας των απειλών.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να ιεραρχήσουν τους πέντε σημαντικότερους παράγοντες που αυξάνουν κατακόρυφα τον κίνδυνο επιτυχούς κυβερνοεπίθεσης, αναδεικνύοντας με απόλυτη σαφήνεια το έλλειμμα επαρκούς εκπαίδευσης του ανθρώπινου παράγοντα ως το μεγαλύτερο αδύναμο κρίκο της αλυσίδας. Η απουσία βαθιάς τεχνογνωσίας από το προσωπικό ψηφιακής ασφάλειας συγκέντρωσε το 24% των απαντήσεων, ενώ η παντελώς ανεπαρκής ενημέρωση των απλών εργαζομένων, οι οποίοι δεν ανήκουν στον τομέα της πληροφορικής, ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με 23%.

Προκειμένου να θωρακίσουν τις υποδομές τους απέναντι στις εσωτερικές προκλήσεις και την αυξανόμενη πολυπλοκότητα του τοπίου των απειλών, οι επιχειρηματίες αναγκάζονται να αναθεωρήσουν τον στρατηγικό τους σχεδιασμό, με την πλειονότητα των εταιρειών (70%) να καταστρώνει ήδη σχέδια για την ουσιαστική ενίσχυση του τομέα ασφάλειας IT.

Σχεδόν οι μισές από τις ερωτηθείσες επιχειρήσεις, καταγράφοντας ποσοστό 41%, διέθεσαν μέσα στο έτος επιπλέον ανθρώπινους και υλικούς πόρους για την υποστήριξη των ομάδων πληροφορικής, τη στιγμή που σχεδόν μία στις τρεις (30%) προχώρησε στη δέσμευση επιπλέον κονδυλίων με σκοπό τη μετάβαση σε εξαιρετικά προηγμένες λύσεις ασφάλειας IT, ενσωματώνοντας αρχιτεκτονικές όπως XDR, NDR και SIEM.

Ο Επικεφαλής του Unified Platform Product Line της Kaspersky, Ilya Markelov, επισημαίνει ότι οι εξελιγμένες επιθέσεις διαθέτουν πλέον τη δυνατότητα να παρακάμπτουν με σχετική ευκολία τα παλαιότερα και αποσπασματικά συστήματα προστασίας, καθιστώντας απολύτως απαραίτητη τη χρήση προηγμένων εργαλείων και τη συνδρομή εξειδικευμένων ομάδων. Οι πάροχοι λύσεων ασφαλείας οφείλουν να εστιάζουν διαρκώς στη μείωση της πολυπλοκότητας κατά τον σχεδιασμό των προϊόντων τους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσφέροντας προηγμένη προστασία η οποία εφαρμόζεται εύκολα, διαχειρίζεται με απλότητα και εξελίσσεται οργανικά παράλληλα με την ανάπτυξη της ίδιας της επιχείρησης.

Οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας προτείνουν την άμεση εφαρμογή αυστηρών κανόνων πρόσβασης σε όλους τους κρίσιμους εταιρικούς πόρους και τις υπηρεσίες cloud, επιβάλλοντας στο τμήμα IT την άμεση ανάκληση των δικαιωμάτων πρόσβασης κάθε φορά που ένας εργαζόμενος αποχωρεί οριστικά από την εταιρεία. Παράλληλα, καθίσταται ζωτικής σημασίας η ενσωμάτωση της αυτοματοποιημένης διαδικασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης, διασφαλίζοντας την άμεση ανάκτηση κρίσιμων πληροφοριών στην περίπτωση μιας αιφνίδιας έκτακτης ανάγκης ή μιας καταστροφικής επίθεσης ransomware.