Πλαστοπροσωπία brands: Το 20% των Ελλήνων εξαπατάται επανειλημμένα μέσω AI

Σύνοψη

Η παραποίηση ταυτότητας γνωστών εταιρειών αποτελεί πλέον έναν από τους τρεις συχνότερους τύπους απάτης μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων στην Ελλάδα, αγγίζοντας το 36% των περιστατικών.

Σχεδόν ένας στους πέντε Έλληνες καταναλωτές που έχουν πέσει θύματα απάτης (19,60%) αναφέρει ότι έχει εξαπατηθεί τρεις ή περισσότερες φορές.

Τα SMS και το iMessage αποτελούν το συχνότερο σημείο εκκίνησης για αυτές τις επιθέσεις στη χώρα μας με ποσοστό 38,80%, ενώ ακολουθούν το WhatsApp με 32% και το Facebook με 30%.

Η συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών, σε ποσοστό 99%, δηλώνει ότι έπειτα από μια απάτη παύει να εμπιστεύεται οποιαδήποτε εισερχόμενη ειδοποίηση προέρχεται από επιχειρήσεις, υποδεικνύοντας την απόλυτη κατάρρευση της εμπιστοσύνης στα ψηφιακά κανάλια.

Οι κυβερνοεγκληματίες στην Ελλάδα χρησιμοποιούν πλέον προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν εξαιρετικά πειστικά μηνύματα που μιμούνται νόμιμες επιχειρήσεις, οδηγώντας το 36% των περιστατικών απάτης στην κατηγορία της πλαστοπροσωπίας εμπορικών σημάτων. Σχεδόν το 20% των θυμάτων αναφέρει πολλαπλές εξαπατήσεις, καταδεικνύοντας την αδυναμία των παραδοσιακών μεθόδων προστασίας απέναντι στις αυτοματοποιημένες και κλιμακούμενες επιθέσεις που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Μια νέα και εκτενής μελέτη που δημοσιεύτηκε από την Kaspersky αποτυπώνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την ραγδαία εξέλιξη των ψηφιακών απειλών, αναδεικνύοντας τη μετατόπιση των κακόβουλων παραγόντων προς τη χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία παραπλανητικού περιεχομένου. Οι επιτιθέμενοι καταφέρνουν να αντιγράφουν με αξιοσημείωτη ακρίβεια το ύφος, την οπτική ταυτότητα και τον τρόπο επικοινωνίας γνωστών εμπορικών σημάτων, δημιουργώντας καμπάνιες εξαπάτησης που είναι πρακτικά αδύνατο να διαχωριστούν από τις αυθεντικές εταιρικές ειδοποιήσεις.

Η κατάσταση στην Ελλάδα παρουσιάζει έντονο προβληματισμό, καθώς τα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι τα θύματα δεν εξαπατώνται απλώς μία φορά λόγω μιας πρόσκαιρης απροσεξίας, αλλά εγκλωβίζονται σε έναν κύκλο επαναλαμβανόμενων περιστατικών. Κάποιοι μάλιστα από τους καταναλωτές έχουν καταγράψει έως και πέντε διαφορετικές περιπτώσεις στις οποίες έπεσαν θύματα επιτήδειων, επιβεβαιώνοντας ότι η πολυπλοκότητα των επιθέσεων ξεπερνά πλέον τη βασική ικανότητα αντίληψης του μέσου χρήστη.

Η κατάρρευση της εμπιστοσύνης στα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας

Οι συνέπειες αυτού του φαινομένου δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην άμεση οικονομική ζημία που υφίστανται οι καταναλωτές, αλλά επεκτείνονται σε ένα πολύ πιο θεμελιώδες επίπεδο που αφορά τη βιωσιμότητα του σύγχρονου ηλεκτρονικού εμπορίου και της ψηφιακής εξυπηρέτησης. Τα δεδομένα της Kaspersky λειτουργούν ως ένα αυστηρό προειδοποιητικό μήνυμα για τις επιχειρήσεις που βασίζονται στην άμεση επικοινωνία με το πελατολόγιό τους, καθώς το 99% των καταναλωτών που έπεσαν θύμα απάτης δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν εμπιστεύεται πλέον καμία εισερχόμενη ειδοποίηση μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Η απόλυτη αυτή καχυποψία είναι απόλυτα δικαιολογημένη εάν αναλογιστεί κανείς τον τεράστιο όγκο των μηνυμάτων που κατακλύζουν καθημερινά τις συσκευές των χρηστών, τα οποία έχουν σχεδιαστεί μεθοδικά για να προκαλούν μια τεχνητή αίσθηση επείγοντος και να εξωθούν τους παραλήπτες σε βεβιασμένες ενέργειες. Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται την καθημερινή κόπωση των χρηστών από την υπερπληροφόρηση, επιτρέποντας στα κακόβουλα μηνύματα να παρακάμπτουν τις όποιες άμυνες και να οδηγούν στην υποκλοπή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ή τραπεζικών στοιχείων.

Οι πλατφόρμες στόχευσης και η πολυπλοκότητα των επιθέσεων

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στα κανάλια που επιλέγουν οι επιτιθέμενοι για να προσεγγίσουν τα υποψήφια θύματά τους, καθώς πρόκειται ακριβώς για τις πλατφόρμες στις οποίες οι χρήστες αισθάνονται τη μεγαλύτερη ασφάλεια και οικειότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν την ελληνική αγορά, τα παραδοσιακά SMS σε συνδυασμό με το iMessage της Apple αποτελούν το πρωταρχικό σημείο εκκίνησης για το 38,80% των απατών, ενώ ακολουθούν οι εξαιρετικά δημοφιλείς εφαρμογές WhatsApp με 32% και Facebook Messenger με 30%. Το στοιχείο ωστόσο που αναδεικνύει την τεχνολογική εξέλιξη αυτών των επιθέσεων είναι ότι το 63% των απατών εκτυλίσσεται παράλληλα σε πολλαπλές πλατφόρμες προτού ο χρήστης αντιληφθεί την παγίδα, μια στρατηγική που ενισχύει την αληθοφάνεια του σεναρίου και αποτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό της κακόβουλης δραστηριότητας.

Οι καταναλωτές καλούνται να πλοηγηθούν σε ένα περιβάλλον όπου τα νόμιμα εταιρικά μηνύματα συνυπάρχουν ακριβώς δίπλα στα απατηλά, χρησιμοποιώντας την ίδια μορφοποίηση και συχνά συγχρονίζοντας τον χρόνο αποστολής τους με πραγματικά γεγονότα ή περιόδους εκπτώσεων, αφήνοντας τους χρήστες χωρίς προφανή κριτήρια αξιολόγησης.

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην κλιμάκωση της απειλής

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στο οπλοστάσιο των κυβερνοεγκληματιών έχει μεταβάλει ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού, επιτρέποντας την αυτοματοποίηση και την κλιμάκωση των επιθέσεων με πρωτοφανή ταχύτητα. Οι Έλληνες καταναλωτές φαίνεται να αντιλαμβάνονται την τεχνολογική φύση της απειλής, με το 37,60% των θυμάτων να εκτιμά ότι το απατηλό μήνυμα που έλαβε είχε συνταχθεί από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το 69,20% πιστεύει πως οι επιτιθέμενοι χρησιμοποίησαν συνθετικές φωνές ή ρεαλιστικές εικόνες deepfake για να ενισχύσουν την πειστικότητα της απάτης.

Καθώς οι νόμιμες επιχειρήσεις επενδύουν υπέρογκα ποσά σε συστήματα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης για να βελτιστοποιήσουν την εμπειρία των πελατών τους, οι απατεώνες οικειοποιούνται τις ίδιες ακριβώς τεχνολογίες για να εξουδετερώσουν αυτές τις προσπάθειες, δημιουργώντας αλληλεπιδράσεις που προσαρμόζονται δυναμικά και λειτουργούν σε μια κλίμακα την οποία τα brands αδυνατούν να παρακολουθήσουν και να ελέγξουν.

Ο συναισθηματικός αντίκτυπος αυτής της διαρκούς έκθεσης σε ψηφιακές απειλές αφήνει βαθιά σημάδια στην ψυχολογία των καταναλωτών, δημιουργώντας ένα κλίμα μόνιμης ανασφάλειας. Αμέσως μετά την ανακάλυψη της εξαπάτησης, το 44,80% των Ελλήνων θυμάτων δηλώνει ότι κυριεύεται από θυμό, το 33,60% βιώνει έντονη απογοήτευση, ενώ το 38% αναφέρει σημαντική αναστάτωση. Τα συναισθήματα αυτά αποδεικνύονται εξαιρετικά ανθεκτικά στον χρόνο, καθώς έξι μήνες μετά το αρχικό περιστατικό το 46,80% εξακολουθεί να αισθάνεται θυμό και το 25,20% διακατέχεται από φόβο για μελλοντικές ψηφιακές αλληλεπιδράσεις. Αυτή η αρνητική συναισθηματική φόρτιση συνδέεται υποσυνείδητα με το εμπορικό σήμα που χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα, προκαλώντας ανυπολόγιστη και συχνά μη αναστρέψιμη ζημιά στη φήμη της εταιρείας και στην αξιοπιστία των μελλοντικών της επικοινωνιών.

Ο Robert Siciliano, αναγνωρισμένος ειδικός σε θέματα ασφάλειας και CEO της Protect Now, επισημαίνει ότι η παραποίηση της ταυτότητας γνωστών brands αποτελεί μια ιδιαίτερα εξελιγμένη μορφή συναισθηματικής χειραγώγησης, τονίζοντας πως οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύονται την έμφυτη τάση των ανθρώπων να εμπιστεύονται τις εταιρείες με τις οποίες συναλλάσσονται καθημερινά.

Για την αντιμετώπιση αυτής της εξελισσόμενης κρίσης, η Kaspersky προτείνει στις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν μια πολυεπίπεδη και προληπτική στρατηγική άμυνας, η οποία περιλαμβάνει τη συνεχή εκπαίδευση των καταναλωτών και των εργαζομένων για την αναγνώριση των σύγχρονων απειλών. Παράλληλα, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη καθορισμού σαφών ορίων επικοινωνίας, όπου οι εταιρείες οφείλουν να διευκρινίζουν ρητά ποιες πληροφορίες δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσουν μέσω ανεπίσημων καναλιών, καθώς και η εκτενής επένδυση σε προηγμένα εργαλεία παρακολούθησης που μπορούν να εντοπίσουν έγκαιρα τις απόπειρες παραποίησης της ψηφιακής τους ταυτότητας στο διαδίκτυο και στο dark web.