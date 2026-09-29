Opera για Android: Ενσωματώνει δωρεάν eSIM με 3GB δεδομένων για ταξίδια χωρίς roaming

Σύνοψη

Ο Opera για Android γίνεται ο πρώτος browser που ενσωματώνει λειτουργία ταξιδιωτικής eSIM, εξαλείφοντας την ανάγκη εγκατάστασης επιπλέον εφαρμογών τρίτων παρόχων.

Προσφέρει 3GB εντελώς δωρεάν δεδομένων (με ισχύ 3 ημερών) χωρίς την απαίτηση εισαγωγής στοιχείων πιστωτικής κάρτας για την αρχική δοκιμή.

Η ψηφιακή κάρτα υποστηρίζει 47 χώρες και παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο 4G/5G για ολόκληρη τη συσκευή, όχι μόνο για την περιήγηση εντός του προγράμματος.

Οι χρήστες μπορούν να ανανεώνουν τον όγκο δεδομένων (με πακέτα των 3GB, 5GB ή 10GB) χρησιμοποιώντας σταθερά την ίδια eSIM, χωρίς να προσθέτουν νέα προφίλ ανά χώρα.

Απαιτείται ξεκλείδωτη συσκευή (χωρίς carrier lock) με υποστήριξη ψηφιακής κάρτας και λειτουργικό σύστημα Android 10 ή νεότερη έκδοση.

Η διασφάλιση αξιόπιστης και οικονομικής πρόσβασης στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια των ταξιδιών στο εξωτερικό αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για τους κατόχους smartphones, με τις χρεώσεις περιαγωγής να εκτοξεύουν συχνά τον λογαριασμό της κινητής τηλεφωνίας στα ύψη.

Η Opera προχωρά σε μια εξαιρετική στρατηγική επιλογή, ανακοινώνοντας την προσθήκη μιας πλήρως λειτουργικής ταξιδιωτικής eSIM απευθείας εντός του browser Opera για συσκευές Android. Η απόφαση να προστεθεί ένα προφίλ συνδεσιμότητας δικτύου μέσα σε έναν browser ισχυροποιεί την τάση που θέλει τους σύγχρονους browsers να μετεξελίσσονται σε πολυσχιδείς πλατφόρμες διαχείρισης, απομακρύνοντας την ανάγκη για ανεξάρτητες εφαρμογές και περίπλοκες διαδικασίες εγγραφής κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο του προορισμού.

Τα ψηφιακά προφίλ καταργούν την ανάγκη για πλαστικές κάρτες SIM, επιτρέποντας στους χρήστες να εναλλάσσουν δίκτυα απρόσκοπτα μέσω λογισμικού. Παρά την τεράστια ευκολία που προσφέρουν, επίσημη έρευνα της GSMA Intelligence για το 2024 αποκαλύπτει πως οι μισοί καταναλωτές παγκοσμίως αγνοούν πλήρως την ύπαρξη της τεχνολογίας, ενώ μόλις το 19% όσων τη γνωρίζουν έχουν προχωρήσει σε πρακτική χρήση. Προσφέροντας την ενεργοποίηση απευθείας από την αρχική οθόνη του προγράμματος περιήγησης, η εταιρεία στοχεύει να εκδημοκρατίσει την πρόσβαση στην τεχνολογία, εξασφαλίζοντας παράλληλα μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο για να εκπαιδεύσει το κοινό της στην πρακτικότητα των άυλων συνδέσεων.

Πώς λειτουργεί η ενσωματωμένη eSIM στον Opera για Android

Η eSIM του Opera ενεργοποιείται αποκλειστικά μέσω των ρυθμίσεων του browser, χωρίς να απαιτείται το κατέβασμα εφαρμογών από τρίτους παρόχους. Μετά την εγκατάσταση του ψηφιακού προφίλ, η σύνδεση παρέχει καθολική πρόσβαση στο διαδίκτυο (4G/5G) για όλες τις εφαρμογές της συσκευής και όχι μόνο για την περιήγηση στον ιστό, καλύπτοντας 47 διαφορετικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς.

Η υλοποίηση υποστηρίζεται τεχνολογικά από την πλατφόρμα Holiday.com, η οποία αναλαμβάνει την ασφαλή διασύνδεση με τα τοπικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κάθε κράτους. Αντί να προσπαθεί ο ταξιδιώτης να βρει ένα ξεκλείδωτο δίκτυο Wi-Fi στο αεροδρόμιο για να κατεβάσει το αντίστοιχο app της εκάστοτε χώρας, η πλήρης ρύθμιση του προφίλ μπορεί να πραγματοποιηθεί από την άνεση του σπιτιού του πριν την αναχώρηση της πτήσης.

Ο χρόνος διάρκειας των πακέτων δεδομένων ξεκινά να μετρά αντίστροφα αποκλειστικά και μόνο από τη στιγμή που η συσκευή θα συνδεθεί στην κεραία της χώρας προορισμού, διασφαλίζοντας ότι ο αγορασμένος όγκος δεν σπαταλάται κατά τις ημέρες της προετοιμασίας. Επειδή η διαχείριση γίνεται κεντρικά από το μενού του browser, οι χρήστες έχουν μόνιμη εποπτεία του υπολοίπου τους και της διάρκειας ισχύος, ενώ οι πληρωμές για επιπλέον πακέτα εκτελούνται εντός ενός ήδη γνώριμου περιβάλλοντος.

Δωρεάν δεδομένα 3GB και διαθεσιμότητα ανά χώρα

Ο Opera προσφέρει στους χρήστες 3GB δωρεάν δεδομένων για τρεις ημέρες, χωρίς την απαίτηση δημιουργίας λογαριασμού ή καταχώρησης στοιχείων πιστωτικής κάρτας. Κατά το λανσάρισμα, η δωρεάν παροχή ενεργοποιείται για χρήστες με έδρα τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τον Καναδά, τα ΗΑΕ, τη Βραζιλία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και την Πολωνία.

Αν και τα 3GB ενδέχεται να καταναλωθούν γρήγορα με την παρακολούθηση βίντεο υψηλής ανάλυσης, η ποσότητα κρίνεται υπεραρκετή για την πλοήγηση σε χάρτες, την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω εφαρμογών και τον έλεγχο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τις πρώτες ώρες της άφιξης σε μια ξένη πόλη. Η εξάλειψη της ανάγκης για καταχώρηση στοιχείων πληρωμής κατά τη δωρεάν δοκιμή αφαιρεί κάθε ρίσκο για τον καταναλωτή, ο οποίος παραμένει ελεύθερος να αποφασίσει αν επιθυμεί να προχωρήσει σε αγορά επιπλέον όγκου μετά τη λήξη της προσφοράς. Οι προορισμοί στους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί η σύνδεση περιλαμβάνουν 47 δημοφιλή κράτη σε ολόκληρο τον κόσμο, εξασφαλίζοντας μάλιστα ταχύτητες δικτύων 5G όπου αυτά υποστηρίζονται ενεργά από τους τοπικούς παρόχους.

Κόστος, πακέτα και διαχείριση υπολοίπου

Μόλις εξαντληθούν τα αρχικά δωρεάν δεδομένα, οι ταξιδιώτες μπορούν να αγοράσουν νέα πακέτα των 3GB, 5GB ή 10GB, τα οποία διατηρούν ισχύ για 30 ημέρες μετά την ενεργοποίηση. Η αγορά γίνεται μέσα από τον browser, με τις τιμές να διαφέρουν ανάλογα με τον προορισμό και να υπολογίζονται περίπου 33% φθηνότερα σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό.

Ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα της αρχιτεκτονικής που επέλεξε η εταιρεία εντοπίζεται στην απουσία πολλαπλών εγκαταστάσεων. Ένα μοναδικό ψηφιακό προφίλ αρκεί για να καλύψει αμέτρητες χώρες. Εάν ένας επαγγελματίας ταξιδεύει από την Ταϊλάνδη στη Μαλαισία και έπειτα στη Σιγκαπούρη, δεν χρειάζεται να κατεβάζει νέα προφίλ ή να αφαιρεί τα παλαιότερα από το μενού της συσκευής του. Μπορεί απλώς να ανανεώνει τον όγκο δεδομένων για την επόμενη χώρα πάνω στην ίδια ακριβώς άυλη κάρτα. Το εγκατεστημένο προφίλ διατηρείται έγκυρο για χρονικό διάστημα ενός έτους, προσφέροντας ασυναγώνιστη ευελιξία σε όσους πραγματοποιούν συχνά υπερατλαντικά ταίδια.

Όλες οι τιμολογιακές λεπτομέρειες εμφανίζονται ξεκάθαρα πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής, προστατεύοντας τους καταναλωτές από αόρατες χρεώσεις. Επιπρόσθετα, τα πακέτα προσφέρουν αποκλειστικά υπηρεσίες διαδικτύου, διασφαλίζοντας ότι ο κύριος τηλεφωνικός αριθμός του χρήστη παραμένει ανοιχτός για τη λήψη σημαντικών κλήσεων ή μηνυμάτων SMS, όπως οι κωδικοί ελέγχου ταυτότητας (2FA) από τραπεζικά ιδρύματα.

Απαιτήσεις συστήματος και ενσωμάτωση

Για να λειτουργήσει η νέα δυνατότητα, απαιτείται ένα smartphone εφοδιασμένο με ενσωματωμένο hardware για eSIM, το οποίο δεν είναι κλειδωμένο σε κάποιον αποκλειστικό πάροχο τηλεπικοινωνιών. Το λογισμικό της συσκευής πρέπει να τρέχει την έκδοση Android 10 ή κάποια μεταγενέστερη.

Προς το παρόν, η λειτουργία παραμένει αποκλειστικό προνόμιο των χρηστών του οικοσυστήματος της Google, καθώς οι εκπρόσωποι απέφυγαν να ανακοινώσουν κάποιο αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την πιθανή έλευση της αναβάθμισης στην αντίστοιχη εφαρμογή του iOS. Ο συνδυασμός της αυτόνομης σύνδεσης στο διαδίκτυο με τις υπάρχουσες λειτουργίες του browser, όπως η ενσωματωμένη δωρεάν υπηρεσία VPN για ασφαλή πλοήγηση σε δημόσια δίκτυα αεροδρομίων και το σύστημα εξοικονόμησης δεδομένων (data saving mode), μετατρέπει το λογισμικό του Opera σε ένα εξαιρετικά ισχυρό πολυεργαλείο για τους σύγχρονους ψηφιακούς νομάδες.