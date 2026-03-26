Το Google Search Live κυκλοφορεί παγκοσμίως: Διαθέσιμο στην Ελλάδα

Σύνοψη

Η Google επεκτείνει τη λειτουργία Search Live σε όλους τους χρήστες παγκοσμίως, ενσωματώνοντας αμφίδρομη φωνητική συνομιλία.

Η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν ερωτήσεις, να διακόπτουν την απάντηση και να προσθέτουν οπτικά δεδομένα (κάμερα) σε πραγματικό χρόνο.

Η διάθεση ξεκινά σταδιακά μέσω της εφαρμογής Google (Google App) για συσκευές Android και iOS.

Επιβεβαιώνεται η προσθήκη νέων γλωσσών, διευρύνοντας τη χρήση εκτός αγγλόφωνων αγορών.

Η τεχνολογία βασίζεται στα βελτιστοποιημένα γλωσσικά μοντέλα της Google για ελαχιστοποίηση της καθυστέρησης (latency) στην απόκριση.

Η Google προχώρησε στην παγκόσμια διάθεση του Search Live, μιας λειτουργίας που μετατρέπει την παραδοσιακή γραπτή αναζήτηση σε πραγματικού χρόνου συνομιλία. Η εταιρεία ανακοίνωσε μέσω του επίσημου blog της ότι το χαρακτηριστικό βγαίνει από τη φάση των περιορισμένων δοκιμών γεωγραφικού χαρακτήρα και καθίσταται διαθέσιμο στο ευρύ κοινό.

Τι είναι το Google Search Live και πώς λειτουργεί;

Το Google Search Live είναι μια λειτουργία εντός της εφαρμογής Google (Android και iOS) που επιτρέπει αμφίδρομες φωνητικές συζητήσεις με τη μηχανή αναζήτησης σε πραγματικό χρόνο. Υποστηρίζει πολλαπλές γλώσσες, αναγνώριση μέσω κάμερας, επιτρέπει στο χρήστη να διακόψει τη ροή των πληροφοριών και αντλεί δεδομένα απευθείας από το ευρετήριο της Google για άμεσες απαντήσεις.

Η μετάβαση από τη στατική στην οργανική φωνητική αναζήτηση απαιτεί σημαντικούς πόρους στο παρασκήνιο. Το σύστημα δεν περιμένει απλώς να ολοκληρώσει ο χρήστης την πρόταση του. Αναλύει τα ακουστικά σήματα καθώς εκφωνούνται, επιτρέποντας πολύ ταχύτερους χρόνους απόκρισης.

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας

Real-time Interruptions: Ο χρήστης μπορεί να διακόψει την εκφώνηση της απάντησης για να αλλάξει το πλαίσιο της ερώτησης.

Multimodal Είσοδος: Συνδυασμός φωνητικών εντολών με ζωντανή εικόνα από τον φακό της κάμερας (π.χ. "Τι μοντέλο είναι το ποδήλατο που βλέπεις;").

Συνεχές Context (Μνήμη πλαισίου): Η αναζήτηση συγκρατεί τα δεδομένα των προηγούμενων ερωτήσεων της ίδιας συνεδρίας.

Cross-Platform: Εγγενής ενσωμάτωση στο Google App (iOS/Android), χωρίς απαίτηση λήψης ξεχωριστής εφαρμογής.

Η τεχνολογία υποδομής και οι απαιτήσεις

Η αρχιτεκτονική του Search Live βασίζεται σε παραλλαγές χαμηλής καθυστέρησης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της Google. Αντί να μεταφράζει τη φωνή σε κείμενο (speech-to-text), να επεξεργάζεται το κείμενο, να παράγει απάντηση και μετά να την μετατρέπει ξανά σε φωνή (text-to-speech), το σύστημα χρησιμοποιεί μοντέλα ικανά να διαχειριστούν τον ήχο εγγενώς.

Αυτό μειώνει δραματικά τον χρόνο απόκρισης (latency), καθιστώντας τη συνομιλία φυσιολογική. Σύμφωνα με τα τεχνικά έγγραφα της εταιρείας, ο μέσος χρόνος απόκρισης κυμαίνεται κάτω από τα 500ms σε συνθήκες σταθερού δικτύου (4G/5G ή Wi-Fi).

Για τις φορητές συσκευές, η λειτουργία δεν απαιτεί εξειδικευμένους επεξεργαστές (NPU) τοπικά (on-device processing) για τη βασική αναζήτηση, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του υπολογιστικού φόρτου εκτελείται στους servers της Google. Ωστόσο, η κατανάλωση δεδομένων και μπαταρίας κατά τη διάρκεια παρατεταμένων συνεδριών Search Live είναι συγκριτικά υψηλότερη σε σχέση με τις παραδοσιακές αναζητήσεις κειμένου.

Διαθεσιμότητα, γλώσσες και η ελληνική αγορά

Η παγκόσμια επέκταση συνεπάγεται και την προσθήκη υποστήριξης για δεκάδες νέες γλώσσες πέραν της αγγλικής. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η λειτουργία ενεργοποιείται σταδιακά (server-side update). Για την ελληνική αγορά, η διαθεσιμότητα εντός της εφαρμογής Google εξαρτάται από το συγκεκριμένο κύμα ενημερώσεων που εφαρμόζει η εταιρεία ανά γεωγραφική ζώνη.

Η εμπειρία στη χώρα μας προϋποθέτει ότι ο χρήστης έχει ενημερώσει το Google App στην τελευταία του έκδοση. Σε περιπτώσεις όπου η πλήρης υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στο Multimodal επίπεδο (συνδυασμός κάμερας και ελληνικής φωνής) παρουσιάζει καθυστερήσεις ή αστοχίες αναγνώρισης, το σύστημα επανέρχεται στο παραδοσιακό text-to-speech fallback μοντέλο.

Διαφορές μεταξύ Search Live και Gemini Live

Είναι κρίσιμο να διαχωριστεί το Search Live από το Gemini Live. Ενώ το Gemini Live (μέρος της αυτόνομης εφαρμογής Gemini ή του αντίστοιχου web interface) εστιάζει στη δημιουργική εργασία, τον προγραμματισμό και την παραγωγή μεγάλου όγκου κειμένου/δεδομένων, το Search Live είναι αυστηρά συνδεδεμένο με την ανάκτηση πληροφοριών από τον Ιστό (Information Retrieval).

Το Search Live λειτουργεί ως μηχανή αναζήτησης με διεπαφή συνομιλίας. Αντλεί απαντήσεις από ιστοσελίδες, το Google Knowledge Graph, καιρούς, πτήσεις και τοπικά καταστήματα (Google Maps integration). Στόχος του είναι η γρήγορη, ακριβής πληροφορία και όχι το δημιουργικό brainstorming.

Η άποψη του Techgear

Η παγκόσμια κυκλοφορία του Search Live επιβεβαιώνει τη στροφή προς τις «μηδενικού κλικ» αναζητήσεις (zero-click searches) στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η δοκιμή της λειτουργίας δείχνει πως η ροή της συζήτησης είναι εντυπωσιακά φυσική. Ωστόσο, παρατηρούμε πως σε παρατεταμένη χρήση εκτός Wi-Fi, η κατανάλωση δεδομένων και το battery drain στη συσκευή είναι μετρήσιμα και απαιτούν προσοχή.

Σε ό,τι αφορά την τοπική αγορά, η αξιοπιστία της μετάφρασης των τοπικών όρων και η σωστή προφορά των ελληνικών ονομάτων/τοποθεσιών θα καθορίσει την αποδοχή της λειτουργίας από το ευρύ κοινό. Για την ώρα, αποτελεί ένα ισχυρό τεχνολογικό βήμα που βελτιώνει κυρίως την εν κινήσει (on-the-go) εύρεση πληροφοριών, αφήνοντας την έρευνα βάθους στα παραδοσιακά desktop περιβάλλοντα.