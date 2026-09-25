Νέες λειτουργίες του Google Chrome για φοιτητές με ενσωμάτωση του Gemini

Σύνοψη

Η Google παρουσίασε ένα νέο πακέτο λειτουργιών για τον Chrome browser, εστιάζοντας στην παραγωγικότητα και τη διευκόλυνση της μελέτης.

Η μεταφορά καρτελών μεταξύ συσκευών διατηρεί πλέον το ακριβές σημείο ανάγνωσης (scroll position) και τις πληροφορίες από μισοσυμπληρωμένες φόρμες.

Η ενσωμάτωση του Gemini επιτρέπει την ανάλυση και τη δημιουργία περιλήψεων για βίντεο και podcasts τα οποία φιλοξενούνται σε ιστοσελίδες εκτός YouTube.

Νέα λειτουργία δημιουργίας διαδραστικών quizzes απευθείας από το περιεχόμενο της τρέχουσας καρτέλας, με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η διάθεση των AI quizzes ξεκινά από τις ΗΠΑ και την Ινδία, ενώ η παγκόσμια κυκλοφορία και η υποστήριξη φορητών συσκευών αναμένονται τους επόμενους μήνες.

Η Google προχώρησε στην παρουσίαση ενός εκτεταμένου πακέτου αναβαθμίσεων για τον Chrome browser, εστιάζοντας πρωτίστως στη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ακαδημαϊκής έρευνας.

Καθώς οι μαθητές, οι φοιτητές και οι επαγγελματίες καλούνται να διαχειριστούν όλο και μεγαλύτερους όγκους ψηφιακής πληροφορίας, η Google ενσωματώνει στον Chrome βαθύτερες λειτουργίες διασύνδεσης μεταξύ των συσκευών και ισχυρά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μέσω του Gemini, με σκοπό να αυτοματοποιήσει την ανάλυση δεδομένων και να ελαχιστοποιήσει τις τριβές κατά τη μετάβαση από το smartphone στον υπολογιστή.

Αντί να προσφέρει απλώς οπτικές αλλαγές, η νέα έκδοση του browser εμβαθύνει στη μηχανική της παραγωγικότητας, επιλύοντας χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες όταν προσπαθούν να διατηρήσουν τη ροή της εργασίας τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα χρήσης και διαφορετικές οθόνες.

Πώς λειτουργεί ο νέος συγχρονισμός καρτελών στο Google Chrome;

Ο Google Chrome επιτρέπει πλέον στους χρήστες να στέλνουν καρτέλες μεταξύ υπολογιστών και φορητών συσκευών διατηρώντας ακριβώς τη θέση κύλισης (scroll position) και τα δεδομένα από μισοσυμπληρωμένες φόρμες. Η μετάβαση από το κινητό στο laptop γίνεται άμεσα, επιτρέποντας τη συνέχιση της ανάγνωσης ή της εργασίας από το ακριβές σημείο διακοπής.

Η δυνατότητα αποστολής μιας καρτέλας από το τηλέφωνο στον υπολογιστή υπήρχε εδώ και αρκετά χρόνια, όμως η νέα υλοποίηση διορθώνει ένα από τα πιο ενοχλητικά σχεδιαστικά κενά της λειτουργίας, καθώς ο browser αποθηκεύει πλέον την ακριβή κατάσταση της σελίδας τη στιγμή της αποστολής. Εάν διαβάζετε μια εκτενή ακαδημαϊκή εργασία πενήντα σελίδων κατά τη διάρκεια της μετακίνησης σας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και αποφασίσετε να συνεχίσετε την ανάγνωση στο desktop του σπιτιού σας, ο Chrome θα φορτώσει τη σελίδα ακριβώς στο σημείο που είχατε μείνει, γλιτώνοντας σας από τον κόπο της χειροκίνητης αναζήτησης της παραγράφου.

Παράλληλα, το σύστημα απομνημονεύει τις πληροφορίες που έχετε ήδη εισαγάγει σε διάφορα πεδία ερωτηματολογίων ή αιτήσεων, γεγονός που αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμο όταν προσπαθείτε να συμπληρώσετε πολύπλοκες διαδικτυακές φόρμες που απαιτούν χρόνο και προσήλωση. Πρακτικά, η μηχανή του Chromium αναλαμβάνει να καταγράψει και να μεταδώσει κρυπτογραφημένα το πλήρες session state, περιλαμβάνοντας όχι μόνο το URL αλλά και την ακριβή τοποθέτηση του viewport επάνω στον άξονα περιήγησης, διασφαλίζοντας ότι η μετάβαση ανάμεσα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα πραγματοποιείται απολύτως απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις ανανέωσης δεδομένων.

Ποιες είναι οι νέες δυνατότητες του Gemini για βίντεο και podcasts;

Η πλευρική εργαλειοθήκη του Gemini στον Chrome μπορεί πλέον να αναλύει περιεχόμενο από βίντεο, ηχογραφήσεις και podcasts που δεν φιλοξενούνται αποκλειστικά στο YouTube. Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζει τα βασικά συμπεράσματα, απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις και αποσαφηνίζει περίπλοκες έννοιες μέσα από οποιοδήποτε αρχείο πολυμέσων.

Η κατανάλωση εκπαιδευτικού υλικού βασίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό σε οπτικοακουστικές παραγωγές, οι οποίες όμως απαιτούν σημαντική επένδυση χρόνου για την εύρεση της επιθυμητής πληροφορίας μέσα σε πολύωρες διαλέξεις ή αναλύσεις. Η Google επεκτείνει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης της, επιτρέποντας στον βοηθό Gemini να «παρακολουθεί» και να κατανοεί οποιοδήποτε αρχείο πολυμέσων αναπαράγεται εντός του προγράμματος περιήγησης, ανεξάρτητα από την πλατφόρμα φιλοξενίας του βίντεο ή του ήχου. Μόλις ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή ενός podcast για τη ρωμαϊκή ιστορία ή ενός αρχείου καταγραφής μιας πανεπιστημιακής παράδοσης, ο χρήστης μπορεί να ανοίξει το πλαϊνό πάνελ και να ζητήσει διευκρινίσεις για συγκεκριμένα αποσπάσματα, να απαιτήσει μια δομημένη περίληψη των κυριότερων επιχειρημάτων ή να εντοπίσει το ακριβές χρονικό σημείο όπου αναλύεται μια συγκεκριμένη θεωρία.

Πρόκειται για ένα πανίσχυρο εργαλείο μελέτης που μετατρέπει τα παθητικά μέσα σε ενεργές πηγές πληροφοριών, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για χειροκίνητη απομαγνητοφώνηση ή διαρκείς επαναλήψεις του ίδιου αρχείου προκειμένου να κατανοηθεί ένα δυσνόητο σημείο κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Πότε θα γίνουν διαθέσιμα τα διαδραστικά AI Quizzes στην Ελλάδα;

Τα διαδραστικά quizzes του Gemini, τα οποία δημιουργούνται αυτόματα από το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, ενός εγγράφου ή ενός βίντεο, κυκλοφορούν αρχικά στην αγγλική γλώσσα για χρήστες στις ΗΠΑ και την Ινδία. Η επέκταση σε περισσότερες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, καθώς και η προσθήκη υποστήριξης για φορητές συσκευές προγραμματίζονται για τους επόμενους μήνες.

Η παθητική ανάγνωση των σημειώσεων σπάνια αρκεί για την ουσιαστική αφομοίωση της ύλης, με την ενεργή ανάκληση της γνώσης να αποτελεί την πιο αποδοτική μέθοδο μάθησης, σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Για να καλύψει αυτή την ανάγκη, τον αναβαθμισμένο Chrome αξιοποιεί τους αλγορίθμους του Gemini προκειμένου να διαβάζει το περιεχόμενο της ενεργής καρτέλας, είτε πρόκειται για ένα κείμενο του Google Docs, είτε για ένα ακαδημαϊκό έγγραφο, είτε για ένα εκπαιδευτικό βίντεο, παράγοντας άμεσα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ασκήσεις κατανόησης.

Ουσιαστικά, η AI της Google σαρώνει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και εξάγει τις κρίσιμες οντότητες και τα βασικά νοήματα, δομώντας δυναμικά πολλαπλές ερωτήσεις που αναγκάζουν τον εγκέφαλο του αναγνώστη να επεξεργαστεί εις βάθος τις πληροφορίες, προσφέροντας μάλιστα και επεξηγήσεις σε περίπτωση λανθασμένων απαντήσεων προκειμένου να ενισχυθεί η διαδικασία της μάθησης.

Πώς βελτιώνεται η οργάνωση του χώρου εργασίας και η λειτουργία ανάγνωσης;

Ο Chrome διευκολύνει τη διαχείριση πολλαπλών πηγών ενσωματώνοντας κάθετες ή οριζόντιες ομάδες καρτελών και λειτουργία διαχωρισμού οθόνης (split view) που κλειδώνει δύο σελίδες μαζί. Παράλληλα, η λειτουργία καθηλωτικής ανάγνωσης (immersive reading) και η φωνητική αφήγηση αναλαμβάνουν να προσαρμόσουν την προβολή του κειμένου ή να το μετατρέψουν σε ακουστική εμπειρία.

Καθώς η προετοιμασία μιας πανεπιστημιακής εργασίας ή μιας έρευνας απαιτεί συνήθως το άνοιγμα δεκάδων πηγών ταυτόχρονα, το ψηφιακό περιβάλλον μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε ένα χαοτικό τοπίο που καταστρέφει τη συγκέντρωση του χρήστη. Η λειτουργία οργάνωσης καρτελών αναλαμβάνει να ομαδοποιήσει τις πηγές ανάλογα με το μάθημα ή το project, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης προκειμένου ο χρήστης να διατηρεί το υλικό αναφοράς στη μία πλευρά και την πλατφόρμα συγγραφής του κειμένου στην άλλη, διασφαλίζοντας ότι τα ζεύγη των παραθύρων παραμένουν συνδεδεμένα ακόμη και αν ο χρήστης απομακρυνθεί προσωρινά από την εργασία του.

Η βελτιστοποιημένη διαχείριση μνήμης του Chrome, η οποία έχει αναβαθμιστεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, εξασφαλίζει ότι αυτές οι ομαδοποιημένες καρτέλες δεν θα εξαντλήσουν τους πόρους του συστήματος, παγώνοντας αυτόματα τις ανενεργές σελίδες ώστε ο υπολογιστής να παραμένει ταχύτατος. Επιπροσθέτως, η λειτουργία ανάγνωσης αφαιρεί όλα τα περιττά οπτικά στοιχεία μιας ιστοσελίδας προσφέροντας εκτενείς επιλογές παραμετροποίησης, ενώ το σύστημα φωνητικής αφήγησης προσφέρει μια πολύτιμη εναλλακτική για την ξεκούραση των ματιών έπειτα από πολύωρη μελέτη μπροστά στην οθόνη.