Google Photos: Νέο Redact Tool για απόκρυψη δεδομένων και ρετρό φίλτρα Moods

Σύνοψη

Νέο Redact Tool: Εργαλείο απόκρυψης και θόλωσης ευαίσθητων δεδομένων για ασφαλέστερο διαμοιρασμό φωτογραφιών και screenshots, το οποίο διατίθεται άμεσα παγκοσμίως στο Android.

Εργαλείο απόκρυψης και θόλωσης ευαίσθητων δεδομένων για ασφαλέστερο διαμοιρασμό φωτογραφιών και screenshots, το οποίο διατίθεται άμεσα παγκοσμίως στο Android. Λειτουργία Moods: Προσθήκη προσαρμοστικής ρετρό αισθητικής στις λήψεις με 7 επιλογές, όπως 35mm film και 2000s digicam, συνοδευόμενες από sliders ακριβείας.

Προσθήκη προσαρμοστικής ρετρό αισθητικής στις λήψεις με 7 επιλογές, όπως 35mm film και 2000s digicam, συνοδευόμενες από sliders ακριβείας. Νέα Remix Templates: Δεκαπέντε νέα πρότυπα για τη δημιουργία εορταστικών και εντυπωσιακών βίντεο και καρτών, διαθέσιμα σε επιλεγμένες αγορές για iOS και Android.

Δεκαπέντε νέα πρότυπα για τη δημιουργία εορταστικών και εντυπωσιακών βίντεο και καρτών, διαθέσιμα σε επιλεγμένες αγορές για iOS και Android. Προσθήκη Wardrobe και Gemini Spark: Οργάνωση ψηφιακής ντουλάπας για αναγνώριση ρούχων και χρήση εντολών AI για μαζική επεξεργασία, αποκλειστικά για συνδρομητές AI Pro και μόνο σε ορισμένες γεωγραφικές ζώνες.

Η νεότερη ενημέρωση του Google Photos δεν προσθέτει απλώς επιφανειακά εφέ, αλλά αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε, προστατεύουμε και οργανώνουμε τα ψηφιακά μας αρχεία. Η εφαρμογή απομακρύνεται οριστικά από τον ρόλο του απλού αποθηκευτικού χώρου για να μετεξελιχθεί σε έναν πλήρη σταθμό επεξεργασίας που καλύπτει από τις βασικές ανάγκες προστασίας της ιδιωτικότητας μέχρι την αυτοματοποιημένη δημιουργία περιεχομένου.

Μέσα από πέντε διακριτές προσθήκες, η Google επιχειρεί να ικανοποιήσει τόσο τους απλούς χρήστες που αναζητούν εύκολες λύσεις αισθητικής βελτίωσης, όσο και το πιο απαιτητικό κοινό που επιθυμεί ταχύτατες παρεμβάσεις ακριβείας στις λήψεις του. Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν το Redact Markup tool για προστασία δεδομένων, τα φίλτρα Moods με επιλογές προσομοίωσης παλαιών μηχανών, 15 νέα πρότυπα Remix, η λειτουργία καταγραφής ρούχων Wardrobe και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία πολλαπλών αρχείων μέσω του Gemini Spark.

Redact Tool: Εργαλείο τύπου ψηφιακού στιλό που εφαρμόζει θόλωμα (blur) ή pixelation για την απόκρυψη ευαίσθητων πληροφοριών.

Εργαλείο τύπου ψηφιακού στιλό που εφαρμόζει θόλωμα (blur) ή pixelation για την απόκρυψη ευαίσθητων πληροφοριών. Moods: Μια συλλογή επτά προσαρμοστικών φίλτρων ρετρό αισθητικής (όπως Crisp 35mm και 2000's night) με ενσωματωμένα sliders για τον έλεγχο της έντασης.

Μια συλλογή επτά προσαρμοστικών φίλτρων ρετρό αισθητικής (όπως Crisp 35mm και 2000's night) με ενσωματωμένα sliders για τον έλεγχο της έντασης. Remix Templates: Προσθήκη δεκαπέντε προτύπων για άμεση δημιουργία ευχετήριων καρτών, κολάζ και βίντεο τύπου photo booth.

Προσθήκη δεκαπέντε προτύπων για άμεση δημιουργία ευχετήριων καρτών, κολάζ και βίντεο τύπου photo booth. Λειτουργία Wardrobe: Έξυπνη καταλογογράφηση ρούχων από τις ήδη υπάρχουσες φωτογραφίες, η οποία απαιτεί ενεργή συνδρομή AI Pro ή AI Ultra.

Η αναβάθμιση του Markup Tool και η έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ο διαμοιρασμός των screenshots εμπεριέχει συχνά τον κίνδυνο έκθεσης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, από αριθμούς τηλεφώνων και κωδικούς πρόσβασης μέχρι στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, το μενού επεξεργασίας του Google Photos εμπλουτίζεται πλέον με το Redact Markup tool. Πρόκειται για ένα εξελιγμένο ψηφιακό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει οποιοδήποτε σημείο της εικόνας θέλει να κρύψει, εφαρμόζοντας άμεσα αλγόριθμους θόλωσης (blur) ή ψηφιδοποίησης (pixelation).

Παράλληλα, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε σημαντικές λειτουργικές βελτιώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον του εργαλείου Markup. Οι κάτοχοι συσκευών έχουν πλέον στη διάθεσή τους sliders ακριβείας για να προσαρμόζουν το πάχος του ψηφιακού στιλό, διευκολύνοντας την επεξεργασία τόσο σε μικρές λεπτομέρειες κειμένου όσο και σε μεγαλύτερες επιφάνειες της εικόνας. Το εργαλείο προσθήκης κειμένου αναβαθμίζεται επίσης με νέες γραμματοσειρές, παρέχοντας περισσότερες επιλογές για τον οπτικό τονισμό των μηνυμάτων πάνω στη φωτογραφία. Αυτές οι δυνατότητες διανέμονται παγκοσμίως για τους κατόχους συσκευών Android, διευρύνοντας την εργαλειοθήκη ασφαλείας ανεξαρτήτως της περιοχής στην οποία εδρεύει ο χρήστης.

Προσθήκη νοσταλγίας με τα νέα προσαρμοστικά φίλτρα Moods

Η κυριαρχία της ρετρό αισθητικής και η επιστροφή στα οπτικά χαρακτηριστικά των παλαιότερων φωτογραφικών μηχανών αποτελούν βασική τάση στον χώρο της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου. Η Google ανταποκρίνεται απευθείας σε αυτή την ανάγκη εισάγοντας τη λειτουργία Moods. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά και στατικά φίλτρα που απλώς εφαρμόζουν ένα ομοιόμορφο χρωματικό στρώμα πάνω στην εικόνα, τα νέα Moods αναλύουν τα δεδομένα φωτεινότητας και αντίθεσης της εκάστοτε λήψης και προσαρμόζονται έξυπνα στο περιεχόμενο. Ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές συναντάμε στιλ όπως το Crisp 35mm που προσομοιώνει τους κόκκους του κλασικού φιλμ, το 2000's night που αναπαράγει την αίσθηση των ψηφιακών μηχανών χαμηλής ανάλυσης εκείνης της δεκαετίας, καθώς και τα Retro contrast, Night light, Blue Haze, Any Minimalist και Rich textures.

Η προσαρμοστικότητα αυτών των φίλτρων εξασφαλίζει ότι η τελική εικόνα διατηρεί τη φυσικότητα της χωρίς να αλλοιώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά των προσώπων ή των τοπίων. Ο χειριστής διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του αποτελέσματος μέσω της μπάρας κύλισης (slider) που ρυθμίζει την ένταση του επιλεγμένου στιλ, προκειμένου να πετύχει την ακριβή ισορροπία ανάμεσα στο σύγχρονο και το νοσταλγικό αποτέλεσμα. Όπως ακριβώς και το Redact tool, η λειτουργία Moods προσφέρεται ήδη στο παγκόσμιο κοινό που χρησιμοποιεί συσκευές Android.

Remix templates, λειτουργία Wardrobe και η ισχύς του Gemini Spark

Η δυνατότητα γρήγορης σύνθεσης περιεχομένου για κοινή χρήση στα κοινωνικά δίκτυα ενισχύεται σημαντικά με την ενσωμάτωση δεκαπέντε νέων προτύπων Remix. Τα νέα αυτά templates επιτρέπουν τη δημιουργία σύνθετων οπτικών αποτελεσμάτων, από αναμνήσεις που παραπέμπουν σε κοσμικές εκδηλώσεις μέχρι παιχνιδιάρικες κάρτες γενεθλίων και ψηφιακές συνθέσεις τύπου photo booth. Το λογισμικό αυτοματοποιεί την τοποθέτηση των φωτογραφιών και προσθέτει τα κατάλληλα γραφικά, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οπτικού συνόλου.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά της αναβάθμισης είναι η προσθήκη της λειτουργίας Wardrobe. Με την καθοδήγηση της τεχνητής νοημοσύνης, το σύστημα σαρώνει ολόκληρη τη βιβλιοθήκη του χρήστη, αναγνωρίζει και καταλογογραφεί τα ρούχα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες, επιτρέποντας την οργάνωση μιας πλήρους ψηφιακής γκαρνταρόμπας. Το λογισμικό προσφέρει μάλιστα τη δυνατότητα εικονικής δοκιμής νέων ενδυματολογικών συνδυασμών. Απαιτείται ωστόσο ενεργή συνδρομή στο πρόγραμμα AI Pro ή AI Ultra, στοιχείο που υποδηλώνει την πρόθεση της Google να δημιουργήσει ισχυρά κίνητρα για την εγγραφή στις υπηρεσίες επί πληρωμή.

Στο ίδιο επίπεδο πρόσβασης κινείται και η βαθιά ενσωμάτωση του γλωσσικού μοντέλου Gemini Spark. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών οπτικής επεξεργασίας μέσω απλών γραπτών εντολών. Ο εκάστοτε χρήστης μπορεί να ζητήσει από το σύστημα να επιλέξει τα καλύτερα οικογενειακά πορτρέτα από ένα ταξίδι, να αυξήσει τη φωτεινότητα στα πρόσωπα και να τα προετοιμάσει για διαμοιρασμό, πληκτρολογώντας αποκλειστικά ένα μόνο κείμενο-προτροπή (prompt). Η λειτουργία αυτή καταργεί την ανάγκη πλοήγησης στα πολύπλοκα μενού επεξεργασίας, μετατρέποντας το Google Photos σε έναν έτοιμο προς χρήση έξυπνο ψηφιακό βοηθό.

Τι ισχύει για τους χρήστες στην Ελλάδα

Η πολιτική σταδιακής κυκλοφορίας της Google διαμορφώνει συχνά ένα κατακερματισμένο τοπίο όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των νέων δυνατοτήτων ανά τον κόσμο. Για τους καταναλωτές στην Ελλάδα, η τρέχουσα αναβάθμιση προσφέρει άμεσα τα πιο πρακτικά εργαλεία, αρκεί να χρησιμοποιούν περιβάλλον Android. Το εργαλείο απόκρυψης Redact και τα νέα φίλτρα Moods εφαρμόζονται παγκοσμίως, προσφέροντας από την πρώτη στιγμή σημαντική αναβάθμιση στην καθημερινή αλληλεπίδραση με την εφαρμογή.

Αντιθέτως, η υπηρεσία Wardrobe παραμένει κλειδωμένη γεωγραφικά, καθώς η διάθεσή της καλύπτει αυστηρά τις αγορές των ΗΠΑ, της Ινδίας και της Βραζιλίας. Η πρόσβαση στις προηγμένες λειτουργίες του Gemini Spark υπόκειται ομοίως σε περιορισμούς, απαιτώντας αυστηρά τη συνδρομή AI Pro και ενδέχεται να αντιμετωπίζει γλωσσικούς φραγμούς ως προς την αποδοχή και κατανόηση των τοπικών εντολών. Τα νέα Remix templates διανέμονται σε επιλεγμένες χώρες και απαιτούν επιβεβαίωση από την πλευρά των Ελλήνων χρηστών για να διαπιστωθεί ο βαθμός κάλυψης στο τοπικό οικοσύστημα των iOS και Android συσκευών.