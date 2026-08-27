Σύνοψη

Εσωτερικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει για πρώτη φορά ότι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι αποτέλεσαν στόχο κυβερνοεπιθέσεων μέσω δημοφιλών εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp.

Οι επιτιθέμενοι εφαρμόζουν μεθόδους «state-sponsored spearphishing», παρακάμπτοντας την κρυπτογράφηση μέσω πλαστών chatbot υποστήριξης για να υποκλέψουν κωδικούς ταυτοποίησης και να συνδέσουν ανεπιθύμητες συσκευές στους λογαριασμούς των θυμάτων.

Κινεζικές ομάδες χάκερ υπερδιπλασιάζουν τις επιθέσεις τους αξιοποιώντας τα φθηνά και ελαστικά μέτρα ασφαλείας του γλωσσικού μοντέλου DeepSeek για την ταχύτατη παραγωγή κακόβουλου κώδικα.

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό διαρθρωτικό πρόβλημα ασφαλείας, καθώς δεν διαθέτουν ενιαίο σύστημα για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών τους.

Οι εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών σε όλη την Ευρώπη προειδοποιούν τις κυβερνήσεις να διακόψουν άμεσα τη χρήση εμπορικών εφαρμογών μηνυμάτων για τη διεκπεραίωση επίσημων κρατικών και διπλωματικών υποθέσεων.

Η ψηφιακή ασφάλεια των κορυφαίων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται πλέον υπό συνεχή και πολυεπίπεδη απειλή, καθώς ένα νέο, εμπιστευτικό έγγραφο το οποίο αποκάλυψε το Politico αποδεικνύει ότι ξένες κυβερνήσεις έχουν βάλει στο στόχαστρο τους προσωπικούς και επαγγελματικούς λογαριασμούς τους σε ευρέως διαδεδομένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

Το εσωτερικό έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε από την κεντρική μονάδα κυβερνοάμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοινοποιήθηκε στις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών-μελών τον Ιούλιο του 2026, καταγράφει την «ανάληψη ελέγχου λογαριασμών υψηλόβαθμων αξιωματούχων» ως μία από τις σημαντικότερες κυβερνοαπειλές που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή δομή κατά το τρέχον έτος. Αποτελεί την πρώτη επίσημη παραδοχή από πλευράς ενός ευρωπαϊκού οργάνου ότι κρατικοί δρώντες έχουν κατορθώσει να διεισδύσουν με επιτυχία στις συσκευές αξιωματούχων μέσα από πλατφόρμες όπως το WhatsApp και το Signal, εγκαταλείποντας σε πολλές περιπτώσεις τις παραδοσιακές επιθέσεις στα ισχυρά προστατευμένα εταιρικά δίκτυα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι αναλυτικές τεχνικές λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στην παρουσίαση υποδεικνύουν την εφαρμογή εξαιρετικά στοχευμένων τακτικών, οι οποίες κατηγοριοποιούνται διεθνώς ως κρατικά υποστηριζόμενο spearphishing, επιβεβαιώνοντας πως δεν πρόκειται για μαζικές εκστρατείες τυφλής αποστολής κακόβουλων μηνυμάτων, αλλά για προσεκτικά σχεδιασμένες επιχειρήσεις που απαιτούν λεπτομερή γνώση του στόχου. Οι επιτιθέμενοι αξιοποιούν προηγμένες τεχνικές κοινωνικής μηχανικής, συντάσσοντας απολύτως εξατομικευμένα μηνύματα τα οποία είναι προσαρμοσμένα στο ψυχολογικό και επαγγελματικό προφίλ του εκάστοτε αξιωματούχου, με τελικό σκοπό να τον πείσουν να πατήσει έναν κακόβουλο σύνδεσμο ή να ανοίξει ένα μολυσμένο επισυναπτόμενο αρχείο. Κατά τη διάρκεια του 2026, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη καταγράψει οκτώ «σημαντικά περιστατικά» τέτοιας φύσεως, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχή και αυξανόμενη πίεση που ασκείται στις ψηφιακές υποδομές των Βρυξελλών.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο αυτών των ψηφιακών επιδρομών δεν είναι η τεχνική παράκαμψη των πολύπλοκων αλγορίθμων κρυπτογράφησης (end-to-end encryption), αλλά η έξυπνη εκμετάλλευση της ίδιας της αρχιτεκτονικής συνδεσιμότητας των εφαρμογών μέσω απλών αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικών τεχνασμάτων. Οι ομάδες των χάκερ συχνά παριστάνουν τα επίσημα chatbot τεχνικής υποστήριξης της εκάστοτε εφαρμογής, επικοινωνώντας απευθείας με το θύμα προκειμένου να το πείσουν να τους παραδώσει τον μοναδικό εξαψήφιο κωδικό ταυτοποίησης που μόλις έλαβε μέσω SMS. Εάν ο εκάστοτε αξιωματούχος υποκύψει στην απάτη και παραδώσει τον κωδικό, οι επιτιθέμενοι αποκτούν τη δυνατότητα να συνδέσουν μια δεύτερη, δική τους συσκευή στον ίδιο ακριβώς λογαριασμό, διαβάζοντας εφεξής όλα τα εισερχόμενα μηνύματα, αντιγράφοντας το ιστορικό και συμμετέχοντας αθόρυβα στις ομαδικές συνομιλίες, χωρίς το θύμα να αντιληφθεί την παραμικρή δυσλειτουργία στην κύρια συσκευή του κινητού του τηλεφώνου.

Πέρα από την καταγραφή των επιθέσεων σε προσωπικό επίπεδο, το κυβερνητικό έγγραφο αναδεικνύει ένα βαθύτερο και ενδεχομένως πιο δυσεπίλυτο διαρθρωτικό πρόβλημα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τα διάφορα θεσμικά όργανα χρησιμοποιούν εντελώς διαφορετικές και συχνά ασύμβατες αρχιτεκτονικές ασφαλείας στα εσωτερικά τους δίκτυα. Αυτή η τεχνολογική ανομοιογένεια έχει ως αποτέλεσμα να μην υφίσταται ένας κοινά αποδεκτός, απόλυτα κρυπτογραφημένος και λειτουργικός τρόπος για την άμεση ανταλλαγή διαβαθμισμένων και ευαίσθητων εγγράφων μεταξύ των επιμέρους διευθύνσεων, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να καταφεύγουν καθημερινά σε εμπορικές εφαρμογές επικοινωνίας για να συντονίσουν τις πολιτικές τους ενέργειες.

Το συγκεκριμένο κενό ασφαλείας καθιστά τους ευρωβουλευτές, τους τεχνοκράτες και τους διπλωμάτες των κρατών-μελών απολύτως εκτεθειμένους απέναντι σε κατασκοπευτικές δραστηριότητες τρίτων χωρών, την ώρα που κορυφαίες ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών, όπως αυτές της Γερμανίας και της Ολλανδίας, έχουν ήδη αποδώσει προηγούμενες επιθέσεις στο Signal απευθείας στη ρωσική κυβερνοκατασκοπεία.

Παράλληλα με τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο, το ευρύτερο τοπίο των κυβερνοαπειλών μεταβάλλεται ραγδαία εξαιτίας της μαζικής ενσωμάτωσης των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης από οργανωμένες ομάδες χάκερ. Σύμφωνα με μια αναλυτική ανεξάρτητη έκθεση της εταιρείας κυβερνοασφάλειας TeamT5 που εδρεύει στην Ταϊβάν, ομάδες που συνδέονται με κρατικούς φορείς της Κίνας έχουν υπερδιπλασιάσει τον όγκο των επιθέσεών τους, αναθέτοντας πλέον τη συγγραφή πολύπλοκου κακόβουλου λογισμικού και τη διεκπεραίωση αναγνωριστικών ρουτινών σε συστήματα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Οι συγκεκριμένες ομάδες, όπως οι Grimfengxi και Teleboyi, δείχνουν μια συντριπτική προτίμηση στο κινεζικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek, επιλέγοντας το κυρίως επειδή διαθέτει ελάχιστες και εξαιρετικά χαλαρές δικλείδες ασφαλείας σε σύγκριση με τα αυστηρά ελεγχόμενα δυτικά γλωσσικά μοντέλα, επιτρέποντας στους επιτιθέμενους να παράγουν κώδικα εκμετάλλευσης συστημάτων γρήγορα και με μηδαμινό κόστος.

Αυτή η συστηματική επιλογή των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από τους χάκερ βασίζεται πρωτίστως σε κριτήρια απόδοσης ανά παραγόμενο token, καθώς τα κορυφαία δυτικά συστήματα απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο και προσπάθεια για να παρακαμφθούν οι ενσωματωμένοι κανόνες αποτροπής κακόβουλης χρήσης. Βεβαίως, η βιομηχανία της κυβερνοασφάλειας παρατηρεί ότι ακόμη και τα αυστηρά μοντέλα μπορούν να παραβιαστούν, όπως συνέβη πρόσφατα στην περίπτωση της ομάδας Slime22, η οποία χρησιμοποίησε το προηγμένο Claude Code παριστάνοντας μέσω κατάλληλων προτροπών τους νόμιμους μηχανικούς ασφαλείας, προκειμένου να αντλήσει πληροφορίες για να διεισδύσει περαιτέρω στα δίκτυα μιας μεγάλης τεχνολογικής εταιρείας. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί μια νέα και επικερδέστατη "μαύρη" αγορά λογισμικού, όπου startups δέκα ατόμων στην Ασία αναπτύσσουν και πωλούν ολοκληρωμένα πακέτα κυβερνοεπιθέσεων βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη έναντι δεκάδων χιλιάδων ευρώ, εξοπλίζοντας κρατικούς δρώντες με αυτοματοποιημένα, υπερσύγχρονα όπλα ψηφιακής παρείσφρησης.