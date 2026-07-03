Το James Webb λύνει το μυστήριο του εξωπλανήτη που επέζησε μετά τον «θάνατο» του άστρου του

Σύνοψη

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb παρατήρησε τον εξωπλανήτη WD 1856 b, έναν γίγαντα αερίων στο μέγεθος του Δία, σε τροχιά γύρω από έναν λευκό νάνο, περίπου 80 έτη φωτός από τη Γη.

Ο πλανήτης επιβίωσε από τη φάση του ερυθρού γίγαντα του άστρου του, επειδή βρισκόταν σε ασφαλή, μακρινή απόσταση.

Μετατοπίστηκε εσωτερικά μέσω βαρυτικών αλληλεπιδράσεων 3 έως 5,5 δισεκατομμύρια χρόνια αργότερα, αποκτώντας τη σημερινή θερμοκρασία των 126 °C.

Για πρώτη φορά ανιχνεύθηκαν υδρογονάνθρακες (μεθάνιο) και μικρά σωματίδια νεφών σε πλανήτη που περιστρέφεται γύρω από νεκρό άστρο.

Τα ευρήματα προσφέρουν σαφή δεδομένα για το πώς γίγαντες αερίων (όπως ο Δίας και ο Κρόνος) θα μπορούσαν να επιβιώσουν στο δικό μας Ηλιακό Σύστημα σε περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Η διεθνής αστρονομική κοινότητα κατέγραψε άλλη μια κομβική μέτρηση μέσω του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb (JWST). Σε πρόσφατη δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Nature (1 Ιουλίου 2026), ερευνητές αναλύουν τα δεδομένα που εξηγούν πώς ο εξωπλανήτης WD 1856 b, ένας αέριος γίγαντας με διαστάσεις αντίστοιχες του Δία, διατήρησε την ακεραιότητα του έπειτα από τον βίαιο θάνατο του μητρικού του άστρου. Το άστρο του συστήματος, γνωστό με την κωδική ονομασία WD 1856+534, έχει πλέον μετατραπεί σε λευκό νάνο, δηλαδή στον πυκνό πυρήνα που απομένει μετά την πλήρη εξάντληση των πυρηνικών καυσίμων ενός άστρου παρόμοιας μάζας με τον Ήλιο.

Πώς επιβίωσε ο εξωπλανήτης WD 1856 b από τον θάνατο του άστρου του;

Ο εξωπλανήτης WD 1856 b απέφυγε την καταστροφή επειδή βρισκόταν αρχικά σε πολύ μακρινή τροχιά κατά την καταστροφική φάση του ερυθρού γίγαντα. Τα θερμικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι η εσωτερική του μετανάστευση συνέβη 3 έως 5,5 δισεκατομμύρια χρόνια αργότερα, λόγω ισχυρών βαρυτικών αλληλεπιδράσεων, διαδικασία που ανέβασε τη θερμοκρασία του στους 126 °C.

Η κατανόηση της εξέλιξης των πλανητικών συστημάτων απαιτεί στενή παρατήρηση των τελικών σταδίων της αστρικής ζωής. Όταν ένα άστρο σαν τον Ήλιο αναλώνει το διαθέσιμο υδρογόνο του, διογκώνεται γεωμετρικά μετατρεπόμενο σε ερυθρό γίγαντα, καταβροχθίζοντας κυριολεκτικά τους εσωτερικούς πλανήτες. Μετά την αποβολή των εξωτερικών του στρωμάτων, το μόνο που μένει είναι ένας εξαιρετικά πυκνός και θερμός πυρήνας. Το παράδοξο με τον WD 1856 b ήταν ακριβώς η τρέχουσα θέση του. Βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 3 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον λευκό νάνο, ολοκληρώνοντας μια πλήρη περιφορά κάθε 34 ώρες. Εάν βρισκόταν εξαρχής σε αυτή την απόσταση, θα είχε απολύτως εξαερωθεί.

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε τα όργανα υπέρυθρης φασματοσκοπίας του Webb για να χαρτογραφήσει το ιστορικό ψύξης. Αποκλείοντας το ενδεχόμενο ο πλανήτης να επιβίωσε βυθισμένος στο εσωτερικό του άστρου, απέδειξαν ότι μετατοπίστηκε εσωτερικά έπειτα από δισεκατομμύρια χρόνια. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν δύο άλλα άστρα του ευρύτερου τριπλού αστρικού συστήματος, τα οποία άσκησαν παρατεταμένες βαρυτικές δυνάμεις μεταβάλλοντας την τροχιακή του μηχανική.

Η ανάλυση της ατμόσφαιρας και η μέθοδος διάβασης

Η πρώτη ανίχνευση του WD 1856 b πραγματοποιήθηκε το 2020 μέσω των δεδομένων του δορυφόρου TESS και του διαστημικού τηλεσκοπίου Spitzer. Το τηλεσκόπιο JWST, εντούτοις, εξέλιξε δραματικά την παρατήρηση καταγράφοντας με ακρίβεια τη μεταβολή της φωτεινότητας κατά την «διάβαση» (transit) του πλανήτη μπροστά από τον λευκό νάνο.

Κατά το φαινόμενο της διάβασης, ο πλανήτης εμποδίζει ένα τμήμα του φωτός του άστρου. Το όργανο NIRSpec του JWST αποκάλυψε ότι η μείωση της υπέρυθρης ακτινοβολίας ήταν αναλογικά μικρότερη σε σχέση με τη μείωση που καταγράφηκε σε άλλα μήκη κύματος. Η διαφορά προκύπτει από την ίδια την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπει ο πλανήτης εξαιτίας της θερμότητάς του και χάρη σε αυτή τη μέτρηση, η θερμοκρασία του υπολογίστηκε στους 126 °C. Χωρίς την εσωτερική βαρυτική μετανάστευση που προκάλεσε την τριβή και τη θέρμανσή του, η επιφάνειά του θα ήταν απόλυτα παγωμένη, καθώς η ακτινοβολία του νεκρού άστρου δεν επαρκεί για να συντηρήσει τέτοια θερμικά επίπεδα.

Η παρατήρηση εμβάθυνε περαιτέρω στη χημική σύσταση. Ο συν-συγγραφέας της έρευνας, Christopher O'Connor από το Πανεπιστήμιο Northwestern, και η Victoria Boehm από το Πανεπιστήμιο Cornell επιβεβαίωσαν ότι το φως του άστρου που διαπέρασε την ατμόσφαιρα του πλανήτη έφερε φασματικές υπογραφές, όπως μικρά σωματίδια νεφών και υδρογονάνθρακες, κυρίως μεθάνιο. Αυτή αποτελεί την πρώτη επιβεβαιωμένη παρατήρηση ατμόσφαιρας σε εξωπλανήτη που περιστρέφεται γύρω από έναν λευκό νάνο.

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον του Ηλιακού μας Συστήματος;

Το σύστημα WD 1856+534 λειτουργεί ως προσομοίωση για τη μοίρα των εξωτερικών πλανητών του δικού μας συστήματος. Σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια, ο Ήλιος θα διογκωθεί καταστρέφοντας τους εσωτερικούς πλανήτες, όμως οι αέριοι γίγαντες (Δίας, Κρόνος) πιθανότατα θα διασωθούν, μεταναστεύοντας σε νέες, εσωτερικές τροχιές.

Το Ηλιακό Σύστημα ακολουθεί μια απολύτως αυστηρή θερμοδυναμική πορεία. Όταν ο Ήλιος εξαντλήσει το υδρογόνο στον πυρήνα του σε περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια, θα αυξήσει την ακτίνα του υπερβαίνοντας το 100πλάσιο του σημερινού του μεγέθους. Ο Ερμής, η Αφροδίτη και η Γη αναπόφευκτα θα απορροφηθούν. Μέχρι σήμερα, η επιστημονική συζήτηση εστίαζε αποκλειστικά στην καταστροφή των εσωτερικών πλανητών, ενώ η τελική κατάσταση των αέριων γιγάντων παρέμενε ασαφής. Η συγκεκριμένη παρατήρηση αποδεικνύει ότι μεγάλοι πλανήτες μπορούν να διατηρήσουν τον όγκο, τη μάζα και τη χημική τους σύσταση (συμπεριλαμβανομένης της ατμόσφαιρας), αρκεί να βρίσκονται αρχικά σε αρκετά μεγάλη ακτίνα.

Ο Ryan MacDonald συνοψίζει τη σημασία των ευρημάτων υπογραμμίζοντας ότι, ενώ τα τηλεσκόπια παραδοσιακά κοιτάζουν πίσω στον χρόνο ερευνώντας τις απαρχές του Σύμπαντος, η ανάλυση αυτών των λευκών νάνων λειτουργεί ως ένα προγνωστικό εργαλείο, παρατηρώντας στην ουσία το μακρινό μέλλον της δικής μας αστρικής γειτονιάς.