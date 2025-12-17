Το μεγαλύτερο Tetris της ιστορίας: 2.800 drones μετέτρεψαν τον ουρανό του Ντουμπάι σε Game Boy

Αν ρωτούσε κανείς πριν από μερικά χρόνια πώς θα έμοιαζε το μέλλον της ψηφιακής διασκέδασης, δύσκολα θα φανταζόταν ότι ένα από τα παλαιότερα και πιο αγαπημένα ηλεκτρονικά παιχνίδια θα πρωταγωνιστούσε στην πιο εντυπωσιακή τεχνολογική παράσταση του 2024. Κι όμως, ο ουρανός του Ντουμπάι φωτίστηκε όχι από πυροτεχνήματα, αλλά από 2.800 drones που συντονίστηκαν με απόλυτη ακρίβεια για να δημιουργήσουν τη μεγαλύτερη οθόνη Tetris που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα.

Το εμβληματικό Dubai Frame αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για τον τελικό του πρώτου τουρνουά Red Bull Tetris. Αυτό που παρακολούθησαν χιλιάδες θεατές και εκατομμύρια χρήστες μέσω διαδικτύου δεν ήταν απλώς μια χορογραφία φώτων, αλλά ένα πλήρως λειτουργικό, playable παιχνίδι γιγαντιαίων διαστάσεων.

Από την κονσόλα στα σύννεφα

Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου εγχειρήματος εντοπίζεται στη διαδραστικότητά του. Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα drone shows που βασίζονται σε προ-προγραμματισμένες κινήσεις, η συγκεκριμένη εγκατάσταση λειτουργούσε σε πραγματικό χρόνο. Τα 2.800 drones, εξοπλισμένα με ισχυρά φώτα RGB, λειτουργούσαν ως τα «pixels» μιας γιγαντιαίας οθόνης, αντιδρώντας ακαριαία στις εντολές των παικτών που βρίσκονταν στο έδαφος.

Κάθε φορά που ένας παίκτης μετακινούσε ή περιστρέφερε ένα «τουβλάκι» (τα γνωστά Tetriminos), ο σμήνος των drones αναπροσάρμοζε τη θέση του στον αέρα, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι τα κομμάτια έπεφταν από τον ουρανό. Το θέαμα συνοδεύτηκε από μια ζωντανή εκτέλεση του εμβληματικού μουσικού θέματος του Tetris, διασκευασμένο από την ορχήστρα Firdaus και τον καλλιτέχνη El Waili, προσδίδοντας μια επική διάσταση στη νοσταλγία των 8-bit.

Ο θρίαμβος του Fehmi Atalar

Πίσω από το φαντασμαγορικό show, υπήρχε ο σκληρός ανταγωνισμός. Το event αποτέλεσε την κορύφωση μιας παγκόσμιας διαδικασίας στην οποία συμμετείχαν παίκτες από 60 χώρες, με περισσότερα από επτά εκατομμύρια προκριματικά παιχνίδια να έχουν διεξαχθεί σε όλο τον πλανήτη.

Στον μεγάλο τελικό, ο Τούρκος gamer Fehmi Atalar αντιμετώπισε τον Περουβιανό Leo Solórzano. Η αναμέτρηση ήταν άνιση ως προς το σκορ, με τον Atalar να κυριαρχεί απόλυτα. Ο Τούρκος παίκτης επέλεξε στρατηγικά να παίξει δεύτερος και κατάφερε να συγκεντρώσει 168.566 πόντους, σχεδόν τριπλασιάζοντας την επίδοση του αντιπάλου του, ο οποίος σταμάτησε στους 57.164 πόντους.

«Είναι πραγματικά τρελό αυτό που συμβαίνει, μοιάζει σουρεαλιστικό», δήλωσε ο Atalar αμέσως μετά τη νίκη του, κρατώντας το τρόπαιο. «Στα πέντε χρόνια που ασχολούμαι επαγγελματικά με το Tetris, αυτή ήταν η κορυφαία στιγμή. Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψεις την αίσθηση του να παίζεις σε μια τέτοια κλίμακα».

Η συγκίνηση του δημιουργού

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκδήλωση έδωσε η φυσική παρουσία του Alexey Pajitnov, του Ρώσου προγραμματιστή που δημιούργησε το Tetris το 1984. Ο άνθρωπος που είδε το παιχνίδι του να ξεκινά από ασπρόμαυρες οθόνες στη Σοβιετική Ένωση και να κατακτά τον κόσμο μέσω του Game Boy, παρακολούθησε το δημιούργημά του να αγγίζει, κυριολεκτικά, τα σύννεφα.

«Ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά μου ήταν να δω το Tetris να παίζεται με drones», εξομολογήθηκε ο Pajitnov. «Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω αυτό το όνειρο να γίνεται πραγματικότητα». Η παρουσία του συνέδεσε ιστορικά το παρελθόν του gaming με το μέλλον της τεχνολογίας ψυχαγωγίας.

Μια νέα μορφή ψυχαγωγίας ανατέλλει

Το event στο Ντουμπάι δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μέρος μιας ευρύτερης τάσης που θέλει τα drones να αντικαθιστούν σταδιακά τα πυροτεχνήματα και τις παραδοσιακές οθόνες σε μεγάλες εκδηλώσεις. Ήδη μέσα στο 2025 είδαμε ρεκόρ να καταρρίπτονται το ένα μετά το άλλο, με το Βιετνάμ να φιλοξενεί show με 10.518 drones τον Μάιο και την Κίνα να απαντά με σχεδόν 16.000 drones τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, το εγχείρημα της Red Bull και των διοργανωτών στο Ντουμπάι διαφοροποιείται σημαντικά. Δεν επρόκειτο απλώς για παθητική θέαση, αλλά για gamification του ουρανού. Η επιτυχία του εγχειρήματος ανοίγει τον δρόμο για νέες μορφές διαδραστικής ψυχαγωγίας (interactive entertainment), όπου το κοινό δεν θα παρακολουθεί απλώς, αλλά θα ελέγχει τα δρώμενα στον ορίζοντα.

Επιπλέον, το event πλαισιώθηκε από παράλληλες δράσεις, όπως άλματα BASE jumping από την κορυφή του Dubai Frame, ενισχύοντας το προφίλ του Ντουμπάι ως κόμβου για extreme sports και καινοτόμα θεάματα.