Βυθιστείτε στην τρέλα του Alone in the Dark καθώς θα γνωρίσετε τους ενοίκους του Derceto Manor σε αυτό το ολοκαίνουργιο trailer.



Πάρτε μια γεύση από την κατρακύλα της Έμιλι και του Έντουαρντ στην τρέλα: "Ένα από τα πιο σημαντικά μέρη του παιχνιδιού είναι ο τόπος. Στον πυρήνα του είναι μια ιστορία σε ένα στοιχειωμένο αρχοντικό. Γι' αυτό έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι θα αναδημιουργήσουμε ξανά το Derceto!", λέει ο Creative Director Mikael Hedberg.



Η Jodie Comer και ο David Harbour μιλούν για τις διαφορετικές καταλήξεις της ιστορίας και τους πολύχρωμους, ζωντανούς χαρακτήρες που θα συναντήσετε. Ανάλογα με το ποιον θα επιλέξετε να παίξετε, την Emily ή τον Edward, οι άνθρωποι θα αντιδράσουν διαφορετικά και θα ζήσετε διαφορετικές σκηνές - σίγουρα αξίζει τον κόπο να παίξετε και ως οι δύο

Το Alone in the Dark αναπτύσσεται από την Pieces Interactive στη Σουηδία και δημοσιεύεται από την THQ Nordic και θα κυκλοφορήσει σε PC, Xbox Series S/X και PlayStation 5 στις 20 Μαρτίου 2024.

Το Alone in the Dark και η Digital Deluxe Edition του Alone in the Dark είναι ήδη διαθέσιμα για προπαραγγελία. Η Digital Deluxe Edition περιλαμβάνει το βασικό παιχνίδι, το Derceto 1992 Costume Pack, το Vintage Horror Filter Pack και το Director's Commentary Mode.

Σχετικά με το Alone in the Dark

Εξερευνήστε την έπαυλη Derceto σε αυτή την επανεκτέλεση του Alone in the Dark, ένα ερωτικό γράμμα στο κλασικό cult παιχνίδι τρόμου των 90's! Τοποθετημένο στον γοτθικό αμερικανικό νότο της δεκαετίας του 1920, το Alone in the Dark διαθέτει ένα νουάρ σκηνικό με κλασικά στοιχεία τρόμου τύπου Lovecraft, όπου το οικείο συναντά το σουρεαλιστικό.