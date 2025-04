Το Once Upon a Time... in Hollywood αποκτά συνέχεια με Brad Pitt στο Netflix!

Η ταινία «Once Upon a Time... in Hollywood» του Quentin Tarantino θα αποκτήσει και συνέχεια, σε σενάριο του Tarantino και σκηνοθεσία του David Fincher! Αυτά αναφέρει, τουλάχιστον, το The Playlist, το οποίο σημειώνει επίσης ότι θα επιστρέψει και ο Brad Pitt στον ρόλο του Cliff Booth που του χάρισε το Όσκαρ.

Το sequel έχει στηθεί στο Netflix, όπου ο Fincher έχει αποκλειστική συμφωνία για την ταινία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Netflix πλήρωσε 20 εκατομμύρια δολάρια για το σενάριο του Tarantino. Το project προχωράει με γρήγορους ρυθμούς και θα μπορούσε να γυριστεί αυτό το καλοκαίρι στην Καλιφόρνια.

Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο καστ, ο Leonardo DiCaprio βρίσκεται σε συζητήσεις για να επιστρέψει ως Rick Dalton, αλλά είναι άγνωστο αν η επιστροφή του θα είναι ένα cameo ή ένας ουσιαστικός ρόλος. Η Margot Robbie εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να επιστρέψει ως Sharon Tate.

Το Once Upon a Time... in Hollywood του 2019 έγινε μεγάλη επιτυχία από τους κριτικούς και συγκέντρωσε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας δύο: Καλύτερου Β' Ανδρικού Ρόλου (Pitt) και Καλύτερου Σχεδιασμού Παραγωγής. Η ταινία αποτέλεσε επίσης οικονομική επιτυχία για τη Sony, με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 392 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Ο Fincher και ο Pitt έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν σε τρεις ταινίες: Se7en, Fight Club και The Curious Case of Benjamin Button.

[via]