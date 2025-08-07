Το Ozempic ενδέχεται να προστατεύει τον εγκέφαλο από τα εγκεφαλικά επεισόδια

Νέα επιστημονικά ευρήματα φέρνουν στο φως μια ιδιαίτερα ελπιδοφόρα προοπτική για τη δράση του Ozempic, ενός φαρμάκου που έχει γίνει ευρέως γνωστό τόσο για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2 όσο και για την απώλεια βάρους. Σύμφωνα με τρεις πρόσφατες μελέτες που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Society of NeuroInterventional Surgery (SNIS), τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας ενδέχεται να προσφέρουν σημαντική προστασία στον εγκέφαλο, μειώνοντας την πιθανότητα εμφάνισης εγκεφαλικού, περιορίζοντας τις επιπτώσεις του και αυξάνοντας τα ποσοστά επιβίωσης.

Η πρώτη μελέτη, με τίτλο «The Impact of Semaglutide (Ozempic) on Mortality and Survival in Patients with Acute Ischemic Stroke», διεξήχθη από ερευνητές του University of Wisconsin-Madison. Η ομάδα ανέλυσε δεδομένα τόσο από το τοπικό ιατρικό κέντρο όσο και από μια παγκόσμια βάση δεδομένων που περιλάμβανε περισσότερους από 2 εκατομμύρια ασθενείς που είχαν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Από αυτούς, οι 43.338 λάμβαναν Ozempic.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Στην παγκόσμια βάση δεδομένων, μόνο το 5,26% των ασθενών που έπαιρναν Ozempic πέθαναν από το εγκεφαλικό, ενώ το ποσοστό για όσους δεν λάμβαναν το φάρμακο άγγιζε το 21,61%. Επιπλέον, οι χρήστες του Ozempic είχαν 77,5% πιθανότητες μακροπρόθεσμης επιβίωσης, έναντι μόλις 30,95% στους υπόλοιπους ασθενείς. Τα στοιχεία από το Wisconsin κατέγραψαν παρόμοια τάση: 5,26% θνησιμότητα στους χρήστες του φαρμάκου, έναντι 26,57% στους μη χρήστες.

Μια δεύτερη μελέτη από την ίδια ερευνητική ομάδα επικεντρώθηκε στον συσχετισμό ανάμεσα στη χρήση του Ozempic και στη μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης εγκεφαλικού. Αναλύοντας δεδομένα από επείγοντα περιστατικά σε εθνικό επίπεδο, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι άτομα που πιθανότατα λάμβαναν Ozempic παρουσίαζαν σημαντικά χαμηλότερες πιθανότητες να υποστούν εγκεφαλικό. Αν και πρόκειται για προκαταρκτικά αποτελέσματα, οι ερευνητές θεωρούν ότι αξίζει να διερευνηθούν περαιτέρω, ιδίως μέσω δεδομένων φαρμακείων που θα επιτρέψουν ακριβέστερη ανάλυση της σχέσης μεταξύ φαρμακευτικής αγωγής και πρόληψης.

Η τρίτη μελέτη παρουσιάστηκε από το University of Texas Medical Branch και εξετάζει τη χρήση των GLP-1 αναστολέων, όπως το Ozempic, σε περιπτώσεις εγκεφαλικών αιμορραγιών και ρήξης ανευρυσμάτων. Οι ερευνητές μελέτησαν τα ιατρικά δεδομένα ασθενών έξι και δώδεκα μήνες μετά από αιμορραγικά επεισόδια, καθώς και ένα και δύο χρόνια μετά από εγκεφαλικά. Τα ευρήματα δείχνουν πως η χρήση των φαρμάκων αυτών συνδέεται με μείωση του κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών όπως επιληπτικές κρίσεις, μελλοντικές αιμορραγίες και νοητικές δυσλειτουργίες, καθώς και μείωση της θνησιμότητας.

Ο Ahmed Elbayomy, ερευνητής στο Τμήμα Νευροχειρουργικής του University of Wisconsin-Madison και βασικός συγγραφέας των δύο πρώτων μελετών, τόνισε πως τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα. «Η πιθανότητα αυτά τα φάρμακα να παρέχουν νευροπροστασία ανοίγει έναν νέο ορίζοντα στην ιατρική προσέγγιση των εγκεφαλικών επεισοδίων».

Ο Matias Costa, νευροχειρουργός στο University of Texas Medical Branch και συγγραφέας της τρίτης μελέτης, προσέθεσε: «Αυτή η έρευνα μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε την πρόληψη και τη διαχείριση των εγκεφαλικών και των σχετικών εγκεφαλικών κακώσεων».

Το Ozempic και άλλα φάρμακα που βασίζονται στην ίδια φαρμακολογική αρχή (GLP-1 αναστολείς) έχουν ήδη προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση για την αποτελεσματικότητά τους στην απώλεια βάρους και τον έλεγχο του διαβήτη. Τώρα, με τα νέα αυτά ευρήματα, φαίνεται πως η δράση τους μπορεί να είναι πολύ πιο εκτεταμένη, ενδεχομένως και σωτήρια για τον εγκέφαλο.

Καθώς η έρευνα προχωρά, οι επιστήμονες αισιοδοξούν ότι θα μπορούσαν σύντομα να αξιοποιηθούν ευρύτερα όχι μόνο για την πρόληψη, αλλά και για τη θεραπεία των συνεπειών των εγκεφαλικών, ενισχύοντας έτσι τα μέσα που διαθέτει η ιατρική κοινότητα απέναντι σε μια από τις πιο σοβαρές και θανατηφόρες παθήσεις.

