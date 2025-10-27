Silicon Valley: Η νέα εμμονή δεν είναι η AI, αλλά να νικηθεί η γήρανση

Η Silicon Valley ζει τον δικό της πυρετό και αυτή τη φορά δεν έχει να κάνει με ρομπότ ή chatbots. Από τα γραφεία της Altos Labs μέχρι τα εργαστήρια της Retro Biosciences, ένα διαφορετικό όραμα έχει καταλάβει τους επενδυτές και τους επιστήμονες της βιοτεχνολογίας: να νικήσουν τη γήρανση. Δισεκατομμύρια δολάρια ρέουν σε εταιρείες που υπόσχονται να επιβραδύνουν, ακόμη και να αντιστρέψουν, τη φθορά του ανθρώπινου σώματος. Το όνειρο της αθανασίας, που κάποτε ανήκε στους μύθους, έχει πλέον μεταφερθεί στα τραπέζια των μεγαλοεπενδυτών.

Η Altos Labs, με έδρα την Καλιφόρνια, αποτελεί την αιχμή αυτής της νέας βιοτεχνολογικής γενιάς. Η εταιρεία έχει συγκεντρώσει κορυφαίους ερευνητές που πειραματίζονται με τον μερικό αναπρογραμματισμό των κυττάρων, μια διαδικασία που στοχεύει στην επαναφορά τους σε νεότερη βιολογική κατάσταση. Ο CEO της εταιρείας, Hal Barron, συνοψίζει τη φιλοσοφία τους απλά:

Το κύτταρο μπορεί να αποκαθιστά τη ζημιά του. Αν επαναφέρουμε αυτή την ικανότητα, θα επιβραδύνουμε το στρες της γήρανσης.

Κι όμως, η Altos δεν είναι μόνη. Η Retro Biosciences έχει εξασφαλίσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια, με τον Sam Altman ανάμεσα στους επενδυτές, για έρευνες σε φάρμακα που μπορούν να ανανεώσουν εγκεφαλικά και αιματικά κύτταρα. Η NewLimit, που ίδρυσε ο Brian Armstrong της Coinbase, συγκέντρωσε άλλα 130 εκατομμύρια, ενώ η Cambrian Biopharma είχε ήδη λάβει 100 εκατομμύρια το 2021. Η αντιγήρανση δεν είναι πια επιστημονική φαντασία, αλλά μια νέα αγορά με πραγματικούς παίκτες και τεράστιες προσδοκίες απόδοσης.

Η γήρανση, που για αιώνες θεωρούνταν αναπόφευκτη, έχει μετατραπεί σε τεχνολογική πρόκληση. Στο πρόσφατο συνέδριο για τη μακροζωία στην Κοπεγχάγη, εκπρόσωποι των Eli Lilly και Novo Nordisk (εταιρειών πίσω από τα φάρμακα Ozempic και Wegovy) μίλησαν για τα προϊόντα τους όχι ως αγωγές για τον διαβήτη, αλλά ως φάρμακα μακροζωίας. Η αλλαγή ορολογίας είναι ενδεικτική: η αιώνια νεότητα δεν είναι πια φαντασία, αλλά αγορά. Όπως το έθεσε ο Nir Barzilai του Albert Einstein College of Medicine, «λέγοντας ότι δεν έχουμε φάρμακα που μειώνουν τη θνησιμότητα κάνουμε λάθος. Έχουμε, απλώς χρειάζονται βελτίωση».

Ο μελλοντολόγος Ray Kurzweil προβλέπει ότι το 2029 θα φτάσουμε στην «ταχύτητα διαφυγής της μακροζωίας», το σημείο όπου το προσδόκιμο ζωής θα αυξάνεται πιο γρήγορα από τη φυσιολογική μας γήρανση. Αυτό που άλλοτε ήταν υλικό επιστημονικής φαντασίας, τώρα προσελκύει μετοχές και venture capital.

Η αναζήτηση της αιώνιας ζωής έχει γίνει πλέον χρηματοοικονομική επιχείρηση. Σύμφωνα με το Financial Times, οι επενδύσεις στη βιοτεχνολογία της μακροζωίας ξεπέρασαν τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια την τελευταία τριετία. Ονόματα όπως οι Jeff Bezos, Peter Thiel και Yuri Milner έχουν στοιχηματίσει σε startups που υπόσχονται να επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής.

Ο Thiel έχει χρηματοδοτήσει την Unity Biotechnology, η οποία στοχεύει στην εξάλειψη των γερασμένων κυττάρων. Ο Bezos και ο Milner στηρίζουν απευθείας την Altos Labs. Ο Larry Ellison, ιδρυτής της Oracle, έχει επενδύσει πάνω από 430 εκατομμύρια δολάρια σε θεραπείες αντιγήρανσης και ίδρυσε το Ellison Medical Foundation. Το χρήμα ρέει άφθονο, αλλά όπως συμβαίνει πάντα στη Silicon Valley, η υπερβολική αισιοδοξία μπορεί να γεννήσει και μια φούσκα.

Η Abby Miller Levy, συνιδρύτρια του fund Primetime Partners, προειδοποιεί: «Το χρήμα φέρνει ταλέντο, αλλά δεν αξίζουν όλες οι εταιρείες τόσο μεγάλες χρηματοδοτήσεις». Και καθώς τα κεφάλαια αυξάνονται, αναδύεται και το ηθικό ερώτημα: θέλουμε να ζήσουμε περισσότερο ή καλύτερα; Όπως λέει ο Mehmood Khan της Hevolution Foundation, «οι άνθρωποι δεν θέλουν απλώς μακροζωία· θέλουν υγιή χρόνια ζωής».

Η πραγματικότητα δείχνει πιο σύνθετη. Η Unity Biotechnology αποβλήθηκε πρόσφατα από το Nasdaq, αφού απέτυχε να αποδείξει ότι μπορεί να εξαλείψει αποτελεσματικά τα γερασμένα κύτταρα. Ωστόσο, η επιστήμη δεν σταματά. Ερευνητές του Northwestern University ανέπτυξαν ένα βιοϋλικό που αναγεννά αρθρικό χόνδρο υψηλής ποιότητας, ένα επίτευγμα που μέχρι πρόσφατα ανήκε στη σφαίρα της φαντασίας. Αυτές οι σιωπηλές, πρακτικές προόδοι ίσως αποδειχθούν πιο σημαντικές από τα μεγαλόπνοα οράματα της «αθανασίας».

Πίσω από την επιστήμη κρύβεται κάτι βαθύτερο: η ανθρώπινη αγωνία μπροστά στο τέλος. Ο Larry Ellison έχει δηλώσει ότι «ο θάνατος δεν είχε ποτέ νόημα για μένα», ενώ ο Peter Thiel θεωρεί τη γήρανση «έναν εχθρό που μπορεί να νικηθεί με αρκετά χρήματα και γνώση». Η εμμονή αυτή δεν είναι μόνο προσωπική, αλλά και πολιτισμική. Σε μια συζήτηση που καταγράφηκε κατά λάθος σε στρατιωτική παρέλαση, ο Xi Jinping και ο Vladimir Putin φέρονται να μίλησαν για την «επίτευξη αθανασίας». Το σώμα, φαίνεται, έχει μετατραπεί σε πολιτικό σύμβολο ισχύος.

Η νέα βιομηχανία της μακροζωίας τρέχει γρηγορότερα από τις αποδείξεις της. Από τη Silicon Valley μέχρι τη Μόσχα, ο άνθρωπος συνεχίζει να προσπαθεί να ξεπεράσει το φυσικό του όριο. Όμως η μακροβιότητα δεν ισοδυναμεί πάντα με ποιότητα ζωής. Ίσως λοιπόν το μέλλον δεν βρίσκεται στο να νικήσουμε τον θάνατο, αλλά στην ικανότητα μας να ζούμε περισσότερο χωρίς να φοβόμαστε τη φθορά.

