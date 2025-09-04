Putin και Jinping στοχεύουν στην «αθανασία» μέσω της επιστήμης!

Ένα μικρόφωνο που έμεινε ανοιχτό κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο αποκάλυψε ίσως τη στιγμή που συζητήθηκε περισσότερο στα διεθνή μέσα. Δεν ήταν τα άρματα μάχης ή τα πυραυλικά συστήματα που έκλεψαν την παράσταση, αλλά μια σύντομη στιχομυθία ανάμεσα στον Xi Jinping και τον Vladimir Putin. «Παλιά ήταν σπάνιο να φτάνει κανείς τα 70, σήμερα στα 70 είσαι ακόμα παιδί», σχολίασε ο Xi. «Αιχμή της αθανασίας», απάντησε ο Putin, αφήνοντας να εννοηθεί πως το όραμα της αιώνιας νεότητας παραμένει για εκείνον προτεραιότητα.

Η σκηνή προβλήθηκε ζωντανά από την κινεζική κρατική τηλεόραση και έδωσε μια σπάνια εικόνα για τις προσωπικές ανησυχίες δύο ηγετών που έχουν ήδη καταργήσει τα χρονικά όρια της θητείας τους. Ο Xi αναφέρθηκε στη δυνατότητα οι άνθρωποι να ζουν έως και 150 χρόνια μέσα στον αιώνα, ενώ ο Putin μίλησε μέσω μεταφραστή για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων ως κλειδί για «αθανασία».

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν έκρυψε ποτέ το ενδιαφέρον του για την παράταση της ζωής. Εδώ και χρόνια έχει δώσει εντολή στο Υπουργείο Υγείας να δώσει προτεραιότητα σε προγράμματα μακροζωίας, ενώ κρατικές δομές όπως η Rosatom επενδύουν σε τεχνολογίες βιοεκτύπωσης οργάνων. Ο ίδιος είναι γνωστός για την αυστηρή στάση του σε θέματα υγείας, επιβάλλοντας σκληρές καραντίνες σε όσους τον συναντούσαν την περίοδο της πανδημίας, ενώ με συνταγματικές αλλαγές έχει εξασφαλίσει ότι μπορεί να παραμείνει στην εξουσία τουλάχιστον έως το 2036.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, η Μόσχα έχει συγκροτήσει ειδικές επιτροπές που δίνουν εντολές σε ερευνητικά ινστιτούτα να επικεντρωθούν σε θεραπείες αντιγήρανσης, αναγέννησης κυττάρων, ενίσχυσης του ανοσοποιητικού και βιοϊατρικής αιχμής, με αιχμή την τρισδιάστατη εκτύπωση οργάνων. Πίσω από αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται ο Mikhail Kovalchuk, φυσικός πυρηνικής ενέργειας, επικεφαλής του Ινστιτούτου Kurchatov και στενός φίλος του Putin. Ο Kovalchuk, γνωστός για τις πολιτικές του διασυνδέσεις αλλά και τις ιδεοληψίες του, θεωρείται ο άνθρωπος που έπεισε τον Ρώσο πρόεδρο να επενδύσει στην «αιώνια ζωή».

Μάλιστα, στην έρευνα συμμετέχει και η μεγαλύτερη κόρη του Putin, Maria Vorontsova, ενδοκρινολόγος, γεγονός που δείχνει τον προσωπικό χαρακτήρα που έχει πάρει το ζήτημα. Ωστόσο, αρκετοί επιστήμονες στη Ρωσία αντιμετωπίζουν με κυνισμό αυτή την κατεύθυνση, καθώς τεράστιοι πόροι κατευθύνονται στην αναζωογόνηση μιας γηρασμένης πολιτικής ελίτ, ενώ χιλιάδες νέοι Ρώσοι σκοτώνονται ή τραυματίζονται στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η εμμονή με τη μακροζωία στη Ρωσία δεν είναι καινούργια. Ο θάνατος του Vladimir Khavinson, ερευνητή που είχε αναπτύξει φαρμακευτικά σκευάσματα για αναζωογόνηση και λέγεται πως χρησιμοποιούνταν από σοβιετικούς ηγέτες, έφερε ξανά στο φως τις γκρίζες ζώνες ανάμεσα σε επιστήμη και ψευδοεπιστήμη. Παρά την αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητά τους, κορυφαίες προσωπικότητες όπως η Valentina Matviyenko ή η Alina Kabáeva φέρονται να δοκίμασαν τις μεθόδους του.

Παράλληλα, ιδιώτες επιχειρηματίες προωθούν πιο ριζοσπαστικές ιδέες. Ο δισεκατομμυριούχος Dmitri Itskov χρηματοδοτεί εδώ και χρόνια ένα project που υπόσχεται τη μεταφορά της ανθρώπινης συνείδησης σε ψηφιακά μέσα μέχρι το 2035. Αντίστοιχα, στο Καζακστάν ο πρώην πρόεδρος Nursultan Nazarbayev είχε ζητήσει από τους επιστήμονες της χώρας να βρουν το «μυστικό της αθανασίας», αν και στα 84 του ακόμα περιμένει τα αποτελέσματα.

Ο Xi Jinping, σε ηλικία 72 ετών, δεν είχε μέχρι τώρα εκφραστεί δημόσια με τόσο τολμηρές προβλέψεις για τη μακροζωία. Ωστόσο, η αναφορά του στα 150 χρόνια ζωής αποκαλύπτει τουλάχιστον μια προσωπική γοητεία για το ζήτημα. Ο Κινέζος ηγέτης έχει ήδη καταργήσει τα όρια θητειών και επιδιώκει τέταρτη θητεία το 2027 χωρίς να έχει ορίσει διάδοχο, γεγονός που καθιστά την προσωπική του αντοχή συνώνυμη της πολιτικής σταθερότητας. Η φράση του για τη «φροντίδα των ηλικιωμένων» δένει με τη ρητορική περί κοινωνικής πρόνοιας, αν και τα γκρίζα μαλλιά του φανερώνουν ότι ο χρόνος αφήνει τα σημάδια του.

Η σύντομη συνομιλία των δύο ηγετών, που μεταδόθηκε τυχαία σε κοινή θέα, συνέβη την ώρα που ανέβαιναν στο βάθρο της Πύλης της Τιεν Αν Μεν μαζί με τον Kim Jong-un, για να παρακολουθήσουν μια επίδειξη της κινεζικής στρατιωτικής ισχύος. Το συμβολικό βάρος είναι προφανές: από τη μια η επίδειξη όπλων, από την άλλη η ιδέα της αιώνιας ζωής, και οι δύο πλευρές της ίδιας φιλοδοξίας να διατηρηθεί η εξουσία όσο το δυνατόν περισσότερο.

