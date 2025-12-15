iRobot: Η εταιρεία πίσω από τη Roomba κήρυξε πτώχευση – Τι σημαίνει για τους καταναλωτές

Η iRobot Corporation, η αμερικανική εταιρεία που έφερε την επανάσταση στον οικιακό καθαρισμό με τις εμβληματικές σκούπες-ρομπότ Roomba, κατέθεσε αίτηση για υπαγωγή στο Άρθρο 11 του Πτωχευτικού Κώδικα των ΗΠΑ (Chapter 11 bankruptcy protection). Η είδηση, που έγινε γνωστή την Κυριακή, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για έναν τεχνολογικό κολοσσό που ιδρύθηκε πριν από 35 χρόνια από μηχανικούς του MIT και κατάφερε να πουλήσει περισσότερες από 50 εκατομμύρια σκούπες παγκοσμίως.

Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία για τους αναλυτές της αγοράς, καθώς η εταιρεία βρισκόταν σε δεινή οικονομική θέση μετά την κατάρρευση της συμφωνίας εξαγοράς της από την Amazon και τον σκληρό ανταγωνισμό από Κινέζους κατασκευαστές.

Το χρονικό της πτώσης και η «αποτυχία» της Amazon

Η πορεία προς την πτώχευση φαίνεται να επιταχύνθηκε δραματικά στις αρχές του 2024, όταν ναυάγησε οριστικά η συμφωνία εξαγοράς της iRobot από την Amazon, ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει «σανίδα σωτηρίας» προσφέροντας στην iRobot τους απαραίτητους πόρους για να ανταγωνιστεί σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, μπλοκαρίστηκε από τις ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω ανησυχιών για θέματα ανταγωνισμού.

Αν και η Amazon κατέβαλε τέλος τερματισμού της συμφωνίας ύψους 94 εκατομμυρίων δολαρίων, το ποσό αυτό δεν στάθηκε ικανό να καλύψει τις «μαύρες τρύπες». Η iRobot βρέθηκε με συσσωρευμένα χρέη, περιορισμένη ρευστότητα και χωρίς στρατηγικό εταίρο, ενώ είχε ήδη προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις, μειώνοντας το εργατικό της δυναμικό σχεδόν στο μισό τα τελευταία χρόνια.

Την ίδια στιγμή, η αγορά των ρομποτικών σκουπών άλλαξε ριζικά. Κινεζικές εταιρείες όπως η Roborock, η Ecovacs και η Dreame εισήγαγαν καινοτόμες τεχνολογίες (π.χ. αυτοκαθαριζόμενους κάδους, προηγμένη χαρτογράφηση με LiDAR) σε ανταγωνιστικές τιμές, αφήνοντας την iRobot να μοιάζει στάσιμη τεχνολογικά και ακριβή για τον μέσο καταναλωτή.

Η «επόμενη μέρα»: Εξαγορά από την Κίνα

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο του Ντέλαγουερ, η iRobot δεν θα σταματήσει τη λειτουργία της. Αντ' αυτού, έχει συνάψει συμφωνία αναδιάρθρωσης βάσει της οποίας θα εξαγοραστεί πλήρως από τον κύριο κατασκευαστικό της εταίρο, την κινεζική εταιρεία Shenzhen Picea Robotics (και τη θυγατρική της, Santrum Hong Kong).

Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι η Picea, η οποία είναι ήδη ο μεγαλύτερος πιστωτής της iRobot, θα αναλάβει τον έλεγχο της εταιρείας, μετατρέποντάς την σε ιδιωτική (delisting από το χρηματιστήριο). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της iRobot χάνουν την επένδυσή τους, καθώς η αξία των μετοχών αναμένεται να μηδενιστεί.

Ο CEO της iRobot, Gary Cohen, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «ορόσημο» που διασφαλίζει το μακροπρόθεσμο μέλλον της εταιρείας. «Η συναλλαγή αυτή θα ενισχύσει την οικονομική μας θέση και θα βοηθήσει στην παροχή συνέχειας για τους καταναλωτές, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοχοι Roomba

Το πιο κρίσιμο ερώτημα για τα εκατομμύρια νοικοκυριά που διαθέτουν μια Roomba είναι αν οι συσκευές τους θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Η iRobot έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό, τονίζοντας ότι η διαδικασία πτώχευσης δεν αναμένεται να επηρεάσει την καθημερινή εμπειρία των χρηστών.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία δεσμεύτηκε ότι:

Η λειτουργία των εφαρμογών (app) και οι υπηρεσίες cloud θα συνεχιστούν κανονικά.

Η εξυπηρέτηση πελατών και η τεχνική υποστήριξη θα παραμείνουν ενεργές.

Οι εγγυήσεις των προϊόντων θα τηρηθούν στο ακέραιο.

Η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και αξεσουάρ δεν θα διαταραχθεί.

Η διαδικασία αναδιάρθρωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Φεβρουάριο του 2026, διάστημα κατά το οποίο η iRobot θα λειτουργεί υπό το καθεστώς προστασίας του δικαστηρίου.