Το Ozempic σε μορφή χαπιού: Νέα κλινική δοκιμή δείχνει ότι είναι εξίσου αποτελεσματικό

Το φάρμακο σεμαγλουτίδη έχει γίνει παγκοσμίως γνωστό με εμπορικές ονομασίες όπως Ozempic και Wegovy, καθώς προσφέρει αποτελεσματική διαχείριση του διαβήτη αλλά και σημαντική απώλεια βάρους. Μέχρι σήμερα, η χορήγησή του γίνεται με ενέσεις, μία φορά την εβδομάδα, κάτι που για αρκετούς ασθενείς αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα. Μια νέα κλινική δοκιμή, ωστόσο, δείχνει ότι η ίδια δραστική ουσία σε μορφή χαπιού μπορεί να αποδειχθεί εξίσου αποτελεσματική, ανοίγοντας τον δρόμο για μια λιγότερο επώδυνη και πιο πρακτική επιλογή.

Σήμερα, η κλασική αγωγή περιλαμβάνει έως 2,4 mg σεμαγλουτίδης την εβδομάδα, ενέσιμα, στο υποδόριο στρώμα της κοιλιάς, του μηρού ή του μπράτσου. Όταν όμως ένα φάρμακο λαμβάνεται από το στόμα, μικρότερο ποσοστό της δραστικής ουσίας εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος, γεγονός που μέχρι τώρα αποτελούσε εμπόδιο.

Η διεθνής ερευνητική ομάδα που πραγματοποίησε τη μελέτη θέλησε να απαντήσει στο ερώτημα αν μια υψηλότερη από του συνηθισμένου δόση σε χάπι μπορεί να προσφέρει τα ίδια οφέλη με τις ενέσεις. Συγκεκριμένα, εξέτασαν την αποτελεσματικότητα των 25 mg σεμαγλουτίδης ημερησίως, χορηγούμενα σε μορφή δισκίου.

Όπως σημειώνουν οι επιστήμονες, οι ασθενείς συχνά προτιμούν τα χάπια έναντι των ενέσεων λόγω φοβίας για τις βελόνες ή λόγω δερματικών αντιδράσεων στο σημείο ένεσης. Επιπλέον, τα δισκία δεν χρειάζονται συντήρηση σε ψυγείο, γεγονός που διευκολύνει τη διανομή τους σε περιοχές του κόσμου όπου η έλλειψη ψυκτικής αλυσίδας αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην πρόσβαση σε θεραπεία για την παχυσαρκία.

Η κλινική δοκιμή διήρκεσε 71 εβδομάδες και συμμετείχαν 307 άτομα σε τέσσερις διαφορετικές χώρες. Από αυτούς, οι 205 έλαβαν το φάρμακο και οι υπόλοιποι 102 placebo, ενώ όλοι συμμετείχαν παράλληλα σε πρόγραμμα διατροφικής και σωματικής καθοδήγησης. Όλοι οι συμμετέχοντες θεωρούνταν υπέρβαροι στην αρχή της μελέτης.

Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα: όσοι λάμβαναν σεμαγλουτίδη σε δισκία παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερη απώλεια βάρους σε σχέση με την ομάδα του placebo. Η μέση μείωση βάρους έφτασε το 13,6% του σωματικού βάρους, δηλαδή 11,4 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερες από την ομάδα ελέγχου. Μάλιστα, σχεδόν το ένα τρίτο των συμμετεχόντων που λάμβαναν το φάρμακο έχασαν πάνω από το 20% του σωματικού τους βάρους.

Πέρα από την απώλεια κιλών, οι ερευνητές παρατήρησαν βελτίωση σε δείκτες μεταβολικής υγείας, όπως το σάκχαρο και η χοληστερόλη, καθώς και σε παραμέτρους σωματικής λειτουργίας.

Δεν έλειψαν, ωστόσο, οι παρενέργειες. Το 74% των ατόμων που έλαβαν το χάπι ανέφερε ήπια έως μέτρια προβλήματα, κυρίως γαστρεντερικής φύσης όπως ναυτία, έναντι 42,2% στην ομάδα του placebo. Οι αντιδράσεις χαρακτηρίστηκαν ως παροδικές και μη σοβαρές, αν και παραμένει άγνωστο το προφίλ ασφάλειας του φαρμάκου σε βάθος πολλών ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ευρήματα της νέας δοκιμής επιβεβαιώνουν προηγούμενη έρευνα, η οποία είχε δοκιμάσει τη σεμαγλουτίδη σε δόση 50 mg ημερησίως. Τα αποτελέσματα τότε ήταν ελαφρώς καλύτερα, ωστόσο οι επιστήμονες θεωρούν ότι τα 25 mg είναι το ιδανικό σημείο ισορροπίας ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα και τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι, παρά την εντυπωσιακή δράση του φαρμάκου, η απώλεια βάρους δεν διατηρείται εφόσον διακοπεί η αγωγή, εκτός αν συνοδεύεται από μακροπρόθεσμες αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως η τακτική άσκηση. Αυτό σημαίνει ότι η σεμαγλουτίδη αποτελεί ένα εργαλείο, όχι όμως μια μόνιμη λύση.

Η εταιρεία Novo Nordisk, που ανέπτυξε το Ozempic, βρίσκεται ήδη σε διαδικασία έγκρισης ώστε να διαθέσει το φάρμακο και σε μορφή δισκίων. Αν η έγκριση δοθεί, η κυκλοφορία του νέου σκευάσματος δεν θα αργήσει, δίνοντας πρόσβαση σε περισσότερους ασθενείς σε μια λιγότερο επώδυνη και πιο ευέλικτη θεραπεία.

