Το παγκόσμιο «Βουητό» δεν είναι εξωτερικός θόρυβος: Η επιστήμη ρίχνει φως στο μυστήριο

Σύνοψη

Το φαινόμενο «The Hum», ένας χαμηλόσυχνος ήχος που αντιλαμβάνεται μια μερίδα του πληθυσμού παγκοσμίως, ενδέχεται να μην προέρχεται από εξωτερικές, περιβαλλοντικές πηγές.

Νέα επιστημονική έρευνα από το Γερμανικό Κέντρο Διαταραχών Ιλίγγου και Ισορροπίας (DSGZ) και το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο NTNU αποκλείει τη θεωρία της υπερευαισθησίας στην ακοή.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One, υποδεικνύει ότι το «Βουητό» αποτελεί πιθανότατα μια υποεκτιμημένη, σπάνια μορφή χαμηλόσυχνων εμβοών.

Η χρήση εξειδικευμένων μικροφώνων μέτρησης ωτοακουστικών εκπομπών απέδειξε ότι ο ήχος δεν παράγεται μηχανικά εντός του αυτιού, αλλά αποτελεί υποκειμενική, νευρολογική αντίληψη.

Η ανακάλυψη αυτή ανακατευθύνει την εστίαση από την αναζήτηση εξωτερικών αιτιών στην κλινική διαχείριση και τη νευρολογική αντιμετώπιση του συμπτώματος.

Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ένας μικρός αλλά σημαντικός αριθμός ανθρώπων σε όλο τον κόσμο αναφέρει σταθερά την αντίληψη ενός επίμονου, χαμηλόσυχνου ήχου. Το φαινόμενο αυτό, ευρέως γνωστό ως «The Hum» (Το Βουητό), καταγράφηκε μαζικά για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970 στο Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου οι κάτοικοι παραπονούνταν για έναν σταθερό θόρυβο παρασκηνίου που κυμαινόταν περίπου στα 50 Hertz. Έκτοτε, παρόμοιες αναφορές έχουν προκύψει από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία μέχρι πολλαπλές τοποθεσίες στη Βόρεια Αμερική, διαμορφώνοντας ένα παγκόσμιο ακουστικό αίνιγμα.

Οι περιγραφές του ήχου ποικίλλουν ελαφρώς, με τους παθόντες να κάνουν λόγο για ένα βουητό, έναν βαθύ παλμό ή έναν συνεχή βόμβο που θυμίζει μηχανή φορτηγού στο ρελαντί. Το πιο παράδοξο χαρακτηριστικό του φαινομένου είναι η υποκειμενικότητα του διότι συχνά, μόνο ένα άτομο σε ένα δωμάτιο μπορεί να το ακούσει, ενώ το φαινόμενο παρουσιάζει διακυμάνσεις, εντεινόμενο κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ήσυχα περιβάλλοντα και εξαφανιζόμενο σε εξωτερικούς χώρους ή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μέχρι σήμερα, οι προτεινόμενες εξηγήσεις περιλάμβαναν βιομηχανικούς θορύβους, υποδομές δικτύων, συστήματα σωληνώσεων, ακόμη και ανεπιβεβαίωτες θεωρίες γύρω από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, δίχως ωστόσο καμία να προσφέρει μια καθολικά αποδεκτή απάντηση.

Η νέα επιστημονική προσέγγιση: Αναζητώντας την πηγή εντός του σώματος

Αντί να συνεχίσουν το μάταιο κυνήγι αόρατων εξωτερικών πηγών ήχου, μια ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τον επιστήμονα ακοολογίας Bonifaz Baumann από το Γερμανικό Κέντρο Διαταραχών Ιλίγγου και Ισορροπίας (DSGZ) και τον νευρολόγο Markus Drexl από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (NTNU), αποφάσισε να αλλάξει ριζικά το πεδίο της μελέτης. Η ομάδα εστίασε άμεσα στον ίδιο τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή στους ανθρώπους που αντιλαμβάνονται αυτόν τον χαμηλόσυχνο ήχο.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό PLOS One τον Ιούνιο του 2026, προσέλκυσε 28 εθελοντές μέσω μιας στοχευμένης καμπάνιας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλοι οι συμμετέχοντες ανέφεραν την εμπειρία ανεξήγητων χαμηλόσυχνων ηχητικών αντιλήψεων (Low-Frequency Sound Percepts - LFSPs). Στόχος της ερευνητικής ομάδας ήταν να υποβάλει σε αυστηρό κλινικό έλεγχο δύο από τις επικρατέστερες βιολογικές θεωρίες: πρώτον, την υπόθεση ότι τα άτομα αυτά διαθέτουν μια εξαιρετικά ευαίσθητη, σχεδόν υπερ-ανθρώπινη ακοή στις χαμηλές συχνότητες και, δεύτερον, την πιθανότητα ο ήχος να παράγεται μηχανικά μέσα στο ίδιο τους το αυτί μέσω ωτοακουστικών εκπομπών.

Καταρρίπτοντας τη θεωρία της «υπερ-ακοής»

Το πρώτο στάδιο της κλινικής μελέτης περιελάμβανε εκτεταμένα τεστ ακοομετρίας, αυστηρά προσαρμοσμένα για την ανίχνευση του κατώτατου ορίου ακοής στις πολύ χαμηλές συχνότητες. Η θεωρία υπαγόρευε ότι εάν το "Hum" ήταν ένας πραγματικός, αντικειμενικός περιβαλλοντικός θόρυβος που περνούσε απαρατήρητος από τον γενικό πληθυσμό, οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να παρουσιάζουν μια στατιστικά σημαντική απόκλιση στην ακουστική τους οξύτητα, εντοπίζοντας συχνότητες που οι υπόλοιποι δεν μπορούν.

Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα: με εξαίρεση δύο μόνο εθελοντές, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων παρουσίασε απολύτως φυσιολογικά, μέτρια επίπεδα ευαισθησίας στις χαμηλές συχνότητες. Σύμφωνα με τον Markus Drexl, τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν περίτρανα ότι η υπόθεση της εξαιρετικά οξείας ακοής δεν ευσταθεί για την πλειονότητα των περιπτώσεων, καταρρίπτοντας το επιχείρημα ότι οι παθόντες απλώς "πιάνουν" περιβαλλοντικούς ήχους που διαφεύγουν από τους άλλους.

Ο ρόλος των ωτοακουστικών εκπομπών και τα μικρόφωνα ακριβείας

Στη συνέχεια, οι ερευνητές εστίασαν στις ωτοακουστικές εκπομπές. Ο ανθρώπινος κοχλίας, το σπειροειδές όργανο του έσω ωτός, περιέχει χιλιάδες μικροσκοπικά τριχίδια που πάλλονται για να μετατρέψουν τα ηχητικά κύματα σε ηλεκτρικά σήματα για τον εγκέφαλο. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, τα τριχίδια μπορούν να παράγουν ανεπαίσθητους, πραγματικούς μηχανικούς ήχους, οι οποίοι συνήθως περνούν απαρατήρητοι. Θα μπορούσε το "Hum" να είναι απλώς ο ήχος της ίδιας της μηχανικής λειτουργίας του αυτιού;

Για να το διαπιστώσουν, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν εξειδικευμένο διαγνωστικό εξοπλισμό: μικροσκοπικά μικρόφωνα εξαιρετικής ευαισθησίας εισήχθησαν με ακρίβεια στον ακουστικό πόρο των εθελοντών, με στόχο να καταγραφεί οποιαδήποτε εσωτερική ηχητική παραγωγή. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, ήταν και πάλι αρνητικά. Τα επίπεδα και τα μοτίβα των ωτοακουστικών εκπομπών στους εθελοντές δεν διέφεραν καθόλου από τα αντίστοιχα του γενικού πληθυσμού, υποδεικνύοντας ότι το αυτί καθαυτό δεν παρήγαγε τον ανεξήγητο βόμβο.

Η πραγματική αιτία: Χαμηλόσυχνες εμβοές (Low-Frequency Tinnitus)

Ο αποκλεισμός τόσο της υπερευαισθησίας όσο και των μηχανικών εκπομπών οδήγησε την ερευνητική ομάδα σε ένα αναπόφευκτο, αλλά άκρως διαφωτιστικό συμπέρασμα: για ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, το "Hum" αποτελεί μια αμιγώς υποκειμενική νευρολογική εμπειρία. Ο ιατρικός όρος για τις επίμονες, υποκειμενικές αντιλήψεις ήχου χωρίς την ύπαρξη αναγνωρίσιμης εξωτερικής πηγής είναι οι εμβοές.

Ενώ οι εμβοές είναι ευρέως γνωστές στο ευρύ κοινό ως ένας οξύς, υψηλόσυχνος συριγμός (συνήθως αποτέλεσμα ακουστικού τραύματος ή γήρανσης) η ιατρική βιβλιογραφία επιβεβαιώνει ότι μπορούν να εκδηλωθούν και σε πολύ χαμηλότερες συχνότητες. Λόγω του γεγονότος ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν έχει συνηθίσει να επεξεργάζεται εσωτερικούς ήχους χαμηλής συχνότητας ως «δυσλειτουργία», τείνει να τους ερμηνεύει αντανακλαστικά ως εξωτερικό, χωρικό ερέθισμα. Αυτό ακριβώς το στοιχείο εξηγεί το γιατί οι ασθενείς ψάχνουν απεγνωσμένα στο περιβάλλον τους (τοίχους, σωληνώσεις, ηλεκτρικές συσκευές) για να βρουν την πηγή του θορύβου.

Η νευροβιολογική βάση των εμβοών εντοπίζεται συχνά στις ακουστικές οδούς του εγκεφάλου και στα κέντρα επεξεργασίας του ήχου. Μια μικρή βλάβη ή δυσλειτουργία αναγκάζει τον εγκέφαλο να «αντισταθμίσει» το κενό πληροφορίας δημιουργώντας τον δικό του ήχο. Συνεπώς, η κατηγοριοποίηση του "Hum" ως χαμηλόσυχνη εμβοή δεν σημαίνει επ' ουδενί ότι το φαινόμενο είναι «φανταστικό». Η ακουστική ταλαιπωρία είναι απόλυτα πραγματική και μετρήσιμη σε επίπεδο νευρωνικής δραστηριότητας.

Οφέλη, προοπτικές και θεραπευτικές επιλογές

Αν και οι εμβοές παραμένουν μια πάθηση χωρίς οριστική ίαση μέχρι σήμερα, η αναγνώριση του "Hum" ως μορφή αυτών προσφέρει μια τεράστια ανακούφιση στους πάσχοντες. Η παύση της ψυχολογικά φθοροποιού αναζήτησης ανύπαρκτων εξωτερικών αιτιών επιτρέπει στους ασθενείς να στραφούν σε υφιστάμενες, επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους διαχείρισης. Ακουστικές θεραπείες επικάλυψης, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (CBT) για την απευαισθητοποίηση από τον ήχο, καθώς και προηγμένα ακουστικά βοηθήματα, μπορούν πλέον να ενταχθούν στο οπλοστάσιο όσων υποφέρουν, βελτιώνοντας δραματικά την ποιότητα του ύπνου και της καθημερινότητάς τους. Η επιστήμη δεν τους λέει ότι "τα φαντάζονται", αλλά τους παρέχει μια στοχευμένη διάγνωση.