Το Perseverance rover της NASA κατέρριψε το απόλυτο ρεκόρ οδήγησης εκτός Γης

Σύνοψη

Στις 11 Οκτωβρίου 2026, το οδόμετρο του Perseverance έδειξε 45,22 χιλιόμετρα, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ οδήγησης εκτός Γης.

Το ιστορικό ορόσημο επιτεύχθηκε σε μόλις 5,5 χρόνια (2.006 αρειανές ημέρες), χρόνος εντυπωσιακά μικρότερος από τα 15 χρόνια που χρειάστηκε το Opportunity.

Το σύστημα αυτόνομης πλοήγησης AutoNav ευθύνεται για πάνω από το 90% της συνολικής διαδρομής, επεξεργαζόμενο 600.000 σημεία ανά ματιά.

Το διαστημικό όχημα κατευθύνεται στην περιοχή Idubi, αναζητώντας ίχνη αρχαίων υδροθερμικών συστημάτων σε πετρώματα ηλικίας 4 δισεκατομμυρίων ετών.

Η NASA ενέκρινε την παράταση της αποστολής μέχρι το 2028, θέτοντας ως επόμενο μεγάλο στόχο την εξερεύνηση του γεωλογικού σχηματισμού Rainbow Falls.

Ένα νέο ορόσημο για την εξερεύνηση του Διαστήματος, καθώς το rover Perseverance της NASA διένυσε επίσημα τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει καταγραφεί ποτέ από οποιοδήποτε όχημα στην επιφάνεια ενός άλλου ουράνιου σώματος. Στις 11 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια της 2.006ης αρειανής ημέρας της αποστολής του, το οδόμετρο του υπερσύγχρονου ρομποτικού εξερευνητή έδειξε 45,22 χιλιόμετρα, ξεπερνώντας οριακά αλλά ιστορικά το προηγούμενο ρεκόρ των 45,16 χιλιομέτρων που κατείχε περήφανα το θρυλικό Opportunity από το 2018.

Η επίτευξη αυτού του ρεκόρ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστούμε ότι το Perseverance χρειάστηκε μόλις πεντέμισι χρόνια για να καλύψει την απόσταση που το Opportunity χρειάστηκε σχεδόν δεκαπέντε χρόνια ολόκληρα για να διανύσει, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αλματώδη πρόοδο της μηχανικής και του λογισμικού πλοήγησης κατά την τελευταία δεκαετία.

Ποιο είναι το νέο ρεκόρ απόστασης του Perseverance στον Άρη;

Το Perseverance της NASA κατέρριψε το ρεκόρ οδήγησης εκτός Γης διανύοντας 45,22 χιλιόμετρα (28,10 μίλια) την 11η Οκτωβρίου 2026. Το ρεκόρ επιτεύχθηκε μέσα σε 2.006 αρειανές ημέρες, καταρρίπτοντας τα 45,16 χιλιόμετρα του Opportunity. Το προηγμένο σύστημα AutoNav επέτρεψε στο όχημα να καλύπτει έως και 412 μέτρα σε μία μόνο ημέρα.

Το ιστορικό αυτό ρεκόρ δεν αποτελεί απλώς μια νίκη των αριθμών εις βάρος των παλαιότερων αποστολών, αλλά συνδέεται άμεσα με την αδιάκοπη αναζήτηση επιστημονικών απαντήσεων στα πιο θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με την εξέλιξη του ηλιακού μας συστήματος. Η υπέρβαση του ρεκόρ συνέβη ενώ το όχημα διέσχιζε μια εξαιρετικά απαιτητική γεωλογικά περιοχή με την ονομασία Lac de Charmes, η οποία βρίσκεται ακριβώς έξω από το δυτικό χείλος του κρατήρα Jezero. Ο τελικός προορισμός αυτής της απαιτητικής διαδρομής είναι μια τοποθεσία γνωστή ως Idubi, όπου η επιστημονική ομάδα της διαστημικής υπηρεσίας ελπίζει να εντοπίσει και να αναλύσει ίχνη αρχαίων υδροθερμικών συστημάτων που διατηρούνται ανέπαφα στο υπέδαφος εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια. Τα πετρώματα και η μορφολογία του εδάφους στο Lac de Charmes είναι τόσο παλαιά που τα αντίστοιχα γήινα ανάλογα τους έχουν προ πολλού σβηστεί από τον γεωλογικό χάρτη του πλανήτη μας εξαιτίας της αδιάκοπης διάβρωσης και της τεκτονικής των πλακών, φαινόμενα που απουσιάζουν πλήρως από το σύγχρονο αρειανό περιβάλλον επιτρέποντας την τέλεια διατήρηση των γεωλογικών δομών.

Η τεράστια επιτυχία της αποστολής και η εκπληκτική ταχύτητα με την οποία το ρομποτικό όχημα διασχίζει την άνυδρη επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη οφείλονται σε συντριπτικό βαθμό στις ικανότητες αυτόνομης οδήγησης που διαθέτει. Χρησιμοποιώντας ένα υπερσύγχρονο σύστημα αυτόνομης πλοήγησης ευρέως γνωστό στους κόλπους της NASA ως AutoNav, το Perseverance έχει τη μοναδική δυνατότητα να φωτογραφίζει και να αναλύει το έδαφος ενώ βρίσκεται εν κινήσει, κατασκευάζοντας ταυτόχρονα έναν λεπτομερή τρισδιάστατο χάρτη κινδύνων για να σχεδιάζει την ασφαλέστερη πορεία μεταξύ των σημείων που έχουν προεπιλεγεί από τους μηχανικούς στη Γη.

Η πολύπλοκη διαδικασία που η επιστημονική ομάδα του Jet Propulsion Laboratory ονομάζει χαρακτηριστικά «σκέψη κατά την οδήγηση» επιτρέπει στο όχημα να εκτελεί όλους αυτούς τους υπολογισμούς κινούμενο σχεδόν στη μέγιστη δυνατή ταχύτητά του. Ως αποτέλεσμα της υπολογιστικής του ισχύος, το εξάτροχο επιστημονικό εργαστήριο έχει διανύσει περισσότερο από το 90% της συνολικής του απόστασης βασιζόμενο αποκλειστικά στο AutoNav για την αξιολόγηση του εδάφους, ένα ποσοστό που έρχεται σε χαοτική αντίθεση με το πενιχρό 5% που κατέγραψαν τα παλαιότερα ρομπότ Spirit και Opportunity με τις πρώιμες εκδόσεις των αρειανών συστημάτων αυτονομίας. Για να γίνει απολύτως αντιληπτό το μέγεθος της τεχνολογικής εξέλιξης, αρκεί να αναφέρουμε ότι το Sojourner, το πρώτο μικρό όχημα της NASA στον Άρη, αξιολογούσε τη διαδρομή του χρησιμοποιώντας μόλις 20 σημεία μέτρησης, ενώ το Perseverance επεξεργάζεται τον αστρονομικό αριθμό των 600.000 σημείων με κάθε σάρωση του εξωγήινου περιβάλλοντος.

Ο Steven Lee, ο οποίος διατελεί διευθυντής του προγράμματος για τα ρομπότ Curiosity και Perseverance στο εργαστήριο Jet Propulsion στη Νότια Καλιφόρνια, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του υπογραμμίζοντας πως αποτελεί ύψιστη τιμή η εργασία πάνω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ακριβώς τη στιγμή που η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ ώστε αυτού του είδους οι μεγάλες διαδρομές να θεωρούνται πλέον ρουτίνα. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της αποστολής, το όχημα προβλεπόταν να καλύψει το πολύ 20 χιλιόμετρα οδήγησης πριν ολοκληρώσει τον βασικό κύκλο ζωής του, έναν στόχο που έχει πλέον υπερβεί κατά πολύ χωρίς να παρουσιάσει την παραμικρή κρίσιμη βλάβη στα μηχανικά του μέρη. Όλα τα συστήματα κινητικότητας παραμένουν πλήρως λειτουργικά και οι εκτεταμένες δοκιμές αντοχής στο έδαφος δείχνουν εξαιρετικά ευνοϊκά αποτελέσματα, γεγονός που γεμίζει την ερευνητική ομάδα με την πεποίθηση ότι το ρομπότ θα συνεχίσει να διευρύνει αυτό το ρεκόρ για πολλά ακόμη χρόνια στα σκληρά αρειανά τοπία. Μάλιστα, η διαστημική υπηρεσία ενέκρινε πρόσφατα την πρώτη επίσημη παράταση της αποστολής, η οποία ξεκίνησε ήδη από τον Οκτώβριο και θα διατηρήσει το πρόγραμμα εξερεύνησης του κρατήρα Jezero ενεργό τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 2028.

Η κατάρριψη του ρεκόρ αποτελεί ουσιαστικά το αποκορύφωμα σχεδόν τριών δεκαετιών αδιάλειπτων επιχειρήσεων της NASA στον Άρη, με κάθε νέα αποστολή να αποδεικνύεται ικανότερη και πιο ανθεκτική από την προηγούμενη. Το μικροσκοπικό Sojourner, το οποίο είχε το μέγεθος ενός κοινού φούρνου μικροκυμάτων, κατάφερε να διανύσει περίπου 100 μέτρα κατά τη διάρκεια της αποστολής του το μακρινό 1997, ανοίγοντας τον δρόμο για τα δίδυμα οχήματα Spirit και Opportunity που έφτασαν το 2004 με αρχικό προσδόκιμο ζωής τις 90 αρειανές ημέρες. Το Spirit κατέγραψε τελικά 7,7 χιλιόμετρα πριν υποκύψει στον βαρύ αρειανό χειμώνα το 2010, ενώ το Opportunity συνέχισε ακάθεκτο την πορεία του ολοκληρώνοντας τον πρώτο εξωγήινο μαραθώνιο το 2015 και θέτοντας τον πήχη στα 45,16 χιλιόμετρα. Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το Curiosity, το οποίο προσγειώθηκε με επιτυχία στον κρατήρα Gale το 2012 και εξακολουθεί να εργάζεται ακούραστα έχοντας καταγράψει μέχρι σήμερα περισσότερα από 38 χιλιόμετρα συνολικής διαδρομής. Το εντυπωσιακό είναι ότι το ρεκόρ οδήγησης εκτός δρόμου δεν περιορίζεται μόνο στον Άρη, καθώς προηγουμένως το Perseverance είχε ήδη αφήσει πίσω του τις επιδόσεις των σεληνιακών οχημάτων, προσπερνώντας τα 35,7 χιλιόμετρα που διένυσαν οι αστροναύτες του Apollo 17 το 1972 καθώς και τα 39 χιλιόμετρα του σοβιετικού ρομπότ Lunokhod 2 το 1973

Ο Mark Maimone, αναπληρωτής επικεφαλής της ομάδας για τις ρομποτικές επιχειρήσεις, εξήγησε πως το όχημα που κατέρριψε αυτό το ρεκόρ το κατάφερε λαμβάνοντας τις δικές του αποφάσεις σχετικά με την πορεία, καθιστώντας το έναν αισθητά καλύτερο και πιο έμπειρο οδηγό από αυτόν που προσγειώθηκε αρχικά στην επιφάνεια του πλανήτη. Το πιο πρόσφατο λογισμικό που εγκαταστάθηκε στο κεντρικό σύστημα εκπαιδεύει το rover να στρίβει λιγότερο και να κυλάει περισσότερο, ελέγχοντας ταυτόχρονα την ακριβή του θέση σε σχέση με τους δορυφορικούς τροχιακούς χάρτες εν μέσω της διαδρομής του για την αποφυγή περιττών διορθώσεων. Το επόμενο μεγάλο τεχνολογικό σύνορο που καλούνται να κατακτήσουν οι μηχανικοί αφορά το ίδιο το ηλιακό φως, καθώς η έντονη αντανάκλαση στις κάμερες πλοήγησης αναγκάζει το όχημα να σταθμεύει νωρίς το απόγευμα όταν κινείται με κατεύθυνση προς τον Ήλιο. Αν η ομάδα καταφέρει να εκπαιδεύσει το λογισμικό να αγνοεί αυτές τις έντονες οπτικές παρεμβολές, κάθε μελλοντικό ρομπότ που θα σταλεί στο διάστημα θα απολαμβάνει σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια εργάσιμης ημέρας, αυξάνοντας γεωμετρικά τον όγκο των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγονται.

Η συνεχής κατάρριψη ρεκόρ απόστασης δεν αποτελεί τον τελικό αυτοσκοπό της αποστολής, αλλά παρέχει τη δυνατότητα για ταχύτερη πρόσβαση σε πολύ μεγαλύτερη γεωλογική ποικιλομορφία, επιτρέποντας την εξέταση περισσότερων βραχωδών σχηματισμών και την αποκρυπτογράφηση της πολύπλοκης ιστορίας του Κόκκινου Πλανήτη. Η αυξημένη αυτή εμβέλεια έχει ήδη μεταφέρει το Perseverance από μια αρχαία κοίτη λίμνης σε ένα απολιθωμένο σύστημα ποταμού, όπου εντόπισε μια πιθανή βιοϋπογραφή σε ένα βράχο με την ονομασία "Cheyava Falls", και πλέον το οδηγεί προς το χείλος του κρατήρα όπου αναμένεται να αποκαλυφθεί ένας εντελώς διαφορετικός τύπος αρχαίου οικοτόπου. Μέχρι στιγμής, το προηγμένο ρομπότ έχει συλλέξει με τεράστια επιτυχία 29 εξαιρετικά πολύτιμα δείγματα πετρωμάτων και ρηγόλιθου τα οποία καλύπτουν γεωλογικά τον πυθμένα του κρατήρα, έναν δέλτα ποταμού που έχει στερέψει εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια, και τώρα το εξωτερικό χείλος. Αφού ολοκληρώσει τις έρευνες του στην περιοχή Lac de Charmes, θα συνεχίσει την πορεία του κατά μήκος του χείλους κατευθυνόμενο νότια προς τον εντυπωσιακό γεωλογικό σχηματισμό Rainbow Falls, ένα τεράστιο μπλοκ αρχαίου φλοιού πλάτους 100 μέτρων το οποίο ανυψώθηκε βίαια από την κολοσσιαία πρόσκρουση που δημιούργησε τον κρατήρα Jezero πριν από εκατομμύρια αιώνες.