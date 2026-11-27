Η Κίνα ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης παγκοσμίως τηλεχειριζόμενης δοκιμής κοπής ακριβείας με λέιζερ σε τροχιά, χρησιμοποιώντας μια εξειδικευμένη συσκευή συντήρησης τοποθετημένη σε ρομποτικό βραχίονα στο εξωτερικό του διαστημικού σταθμού Tiangong.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας Huazhong (HUST), το σύστημα εκτέλεσε κοπές ακριβείας χιλιοστού σε εξοπλισμό μεγάλης κλίμακας μέσα στο κενό του Διαστήματος, υπό συνεχή απομακρυσμένο έλεγχο από τη Γη.

Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για επιτόπιες επισκευές και αναβαθμίσεις διαστημικών σκαφών ή του ίδιου του σταθμού χωρίς την ανάγκη αποστολής νέων εξαρτημάτων από το έδαφος, επιμηκύνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής των τροχιακών υποδομών. Παράλληλα, ωστόσο, η ικανότητα εστιασμένης κοπής με τόσο υψηλή ακρίβεια σε συνθήκες κενού προκαλεί έντονο προβληματισμό στη Δύση, καθώς αναλυτές επισημαίνουν πως μια τεχνολογία ικανή να επισκευάζει κινεζικά σκάφη θα μπορούσε θεωρητικά να αξιοποιηθεί και για την πρόκληση ζημιών σε ξένους δορυφόρους.

Η τεχνολογία πίσω από τη συσκευή εξωτερικής συντήρησης

Το «εκτός θαλάμου σύστημα συντήρησης με laser» αναπτύχθηκε από κοινού από την ερευνητική ομάδα του καθηγητή Huang Yu στη Σχολή Μηχανολογίας και Μηχανικής του HUST και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Διαστημικής Ενέργειας της Σαγκάης (Shanghai Space Power Research Institute). Οι μηχανικοί κατάφεραν να ολοκληρώσουν ολόκληρο τον κύκλο έρευνας και ανάπτυξης, από τον αρχικό σχεδιασμό και το πρωτότυπο αρχής λειτουργίας έως την κατασκευή της τελικής πτητικής μονάδας, μέσα σε μόλις έναν χρόνο, αναβαθμίζοντας βιομηχανικού επιπέδου εξαρτήματα ώστε να ανταποκρίνονται στα αυστηρά πρότυπα αξιοπιστίας της αεροδιαστημικής βιομηχανίας.

Όπως εξήγησε ο καθηγητής Huang Yu, η μεταφορά εξοπλισμού κατεργασίας laser εκτός της προστατευμένης καμπίνας ενός διαστημικού σταθμού απαιτεί την υπέρβαση τριών κρίσιμων τεχνικών εμποδίων. Το περιβάλλον της χαμηλής γήινης τροχιάς χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλό κενό, ισχυρή ακτινοβολία και απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές, συνθήκες στις οποίες η συσκευή έπρεπε να προσαρμοστεί διατηρώντας παράλληλα εντοπισμό θέσης ακριβείας χιλιοστού και θερμική κοπή ακριβείας της τάξης των δεκάδων μικρομέτρων.

Για να επιτευχθεί αυτός ο βαθμός ελέγχου υπό τις σύνθετες μεταβολές προσανατολισμού στο Διάστημα, η ομάδα σχεδίασε έναν μηχανισμό μικρορρύθμισης πολλαπλών βαθμών ελευθερίας με αρχιτεκτονική αξόνων «8+2», έναν μηχανισμό σύλληψης ακριβείας τριών βαθμών ελευθερίας και ένα πολυεπίπεδο σύστημα οπτικής καθοδήγησης. Η επιτυχής δοκιμή επιβεβαίωσε στην πράξη ένα ολοκληρωμένο σύστημα τροχιακής συντήρησης με ανεξάρτητα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία μιας τακτικής διαδικασίας εξωτερικών επισκευών που θα επιτρέψει και την ταχύτερη επέκταση του Tiangong.

Σύγκριση με το παρελθόν των διαστημικών συγκολλήσεων στις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ

Μέχρι σήμερα, η επεξεργασία μετάλλων και εξοπλισμού στο Διάστημα βασιζόταν σε διαφορετικές φυσικές αρχές, γεγονός που καθιστά τη χρήση laser σε τροχιά σημαντική τεχνική πρωτιά για το κινεζικό διαστημικό πρόγραμμα. Αμερικανοί επιστήμονες έχουν πραγματοποιήσει ανάλογα πειράματα κοπής ακριβείας με laser, ωστόσο, οι προσπάθειές τους έχουν παραμείνει μέχρι στιγμής εντός επίγειων εργαστηρίων, με στόχο τη μελλοντική μεταφορά τους σε τροχιά.

Η μοναδική καταγεγραμμένη συγκόλληση που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ στο Διάστημα χρονολογείται από το 1973 στον διαστημικό σταθμό Skylab, όπου χρησιμοποιήθηκε δέσμη ηλεκτρονίων και όχι laser. Αντίστοιχες δοκιμές επισκευών είχε εκτελέσει κατά το παρελθόν και η Σοβιετική Ένωση, καταφεύγοντας επίσης σε δέσμες ηλεκτρονίων και τόξο πλάσματος, αφήνοντας έτσι την τεχνολογία laser αχαρτογράφητη σε πραγματικές συνθήκες τροχιάς μέχρι την πρόσφατη ανακοίνωση του Πεκίνου.

Γεωπολιτικές ανησυχίες, η λίστα Entity List και η απουσία ανεξάρτητης επαλήθευσης

Η εμπλοκή του HUST στο έργο προσδίδει ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα στην είδηση, καθώς το πανεπιστήμιο περιλαμβάνεται στην αμερικανική λίστα ελέγχου εξαγωγών (Entity List). Πρόκειται για τον κατάλογο της κυβέρνησης των ΗΠΑ στον οποίο εντάσσονται ξένοι οργανισμοί, εταιρείες και πρόσωπα που θεωρούνται απειλή για την εθνική ασφάλεια, επιβάλλοντας αυστηρούς περιορισμούς και απαιτήσεις αδειοδότησης για την πρόσβαση σε αμερικανικές τεχνολογίες.

Οι ανησυχίες εντείνονται υπό το πρίσμα πρόσφατης έκθεσης της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ (Defense Intelligence Agency - DIA), η οποία προειδοποιούσε ότι η Κίνα ενδέχεται να αναπτύξει όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας στο Διάστημα έως το τέλος της δεκαετίας. Παρότι ο δηλωμένος σκοπός του συστήματος στον Tiangong αφορά αποκλειστικά την ειρηνική συντήρηση και επισκευή υποδομών, ο βασικός μηχανισμός λειτουργίας παρουσιάζει δομικές ομοιότητες με συστήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον ξένων διαστημικών μέσων.

Παράλληλα, η διεθνής επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει την ανακοίνωση με επιφύλαξη, καθώς το σύνολο των πληροφοριών προέρχεται από κινεζικές πηγές και δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη κάποια επίσημη επιστημονική μελέτη ή σύνολο δεδομένων που να επιτρέπει την ανεξάρτητη επαλήθευση του πειράματος. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ρωσικό μέσο ενημέρωσης υποστήριξε, επικαλούμενο δικές του πληροφορίες, πως η κοπή με laser πραγματοποιήθηκε ήδη από τον περασμένο Ιούλιο, πρακτική καθυστερημένης ανακοίνωσης που το Πεκίνο έχει ακολουθήσει και σε προηγούμενα επιστημονικά επιτεύγματα. Έως ότου δοθούν στη δημοσιότητα τα πλήρη τεχνικά αποτελέσματα, τόσο οι ακριβείς δυνατότητες της συσκευής όσο και τα σενάρια στρατιωτικής αξιοποίησής της παραμένουν στο επίπεδο των εκτιμήσεων.