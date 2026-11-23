Ερευνητική ομάδα του Oregon State University, με επικεφαλής τον βιολόγο φυτών Aymeric Goyer και την υποστήριξη της NASA, κατάφερε να καλλιεργήσει θρεπτικές και ασφαλείς προς κατανάλωση πατάτες σε προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό npj Microgravity, η προσθήκη οργανικού υλικού σε ποσοστό 30% επέτρεψε στις πατάτες της πρώιμης ποικιλίας Modoc να αναπτυχθούν με απόδοση πανομοιότυπη με εκείνη του εύφορου γήινου εδάφους.

Το επίτευγμα αποκτά ιδιαίτερη πρακτική αξία, καθώς οι ΗΠΑ και η Κίνα προετοιμάζονται για την αποστολή αστροναυτών και τη δημιουργία μόνιμων βάσεων στη Σελήνη τα επόμενα χρόνια. Η μεταφορά του συνόλου των απαιτούμενων τροφίμων από τη Γη είναι τεχνικά και οικονομικά ασύμφορη για μακροχρόνιες αποστολές, καθιστώντας την τοπική αγροτική παραγωγή βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της ανθρώπινης παρουσίας στον φυσικό μας δορυφόρο.

Η σύνθεση του σεληνιακού ρηγόλθου και ο ρόλος του βερμικομπόστ

Η επιφάνεια της Σελήνης δεν καλύπτεται από κανονικό χώμα, αλλά από σεληνιακό ρηγόλιθο, ένα στρώμα από θρυμματισμένα πετρώματα και αιχμηρή, υαλώδη σκόνη που σχηματίστηκε επί δισεκατομμύρια χρόνια από προσκρούσεις μετεωριτών. Επειδή τα πραγματικά δείγματα που έφεραν οι αποστολές Apollo φυλάσσονται αυστηρά, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν πέντε διαφορετικούς προσομοιωτές ρηγόλιθου με γνωστή χημική σύσταση, διαπιστώνοντας ότι το υλικό στερείται παντελώς αζώτου και οργανικής ύλης, με αποτέλεσμα τα φυτά που φυτεύτηκαν σε αμιγή ρηγόλιθο να μην αναπτύξουν σχεδόν καθόλου ρίζες ή κονδύλους.

Για να ξεπεράσουν τον περιορισμό, οι ερευνητές εμπλούτισαν το υπόστρωμα με διαφορετικές αναλογίες βερμικομπόστ, ενός πλούσιου σε θρεπτικά συστατικά λιπάσματος που παράγεται όταν οι γεωσκώληκες διασπούν οργανικά απόβλητα. Με ποσοστό 5% έως 15% βερμικομπόστ τα φυτά εμφάνισαν μερική μόνο ανάκαμψη, ενώ όταν η αναλογία έφτασε το 30% στον προσομοιωτή LMS-1E, ο οποίος μιμείται το έδαφος της Σελήνης, η παραγωγή εξισώθηκε με εκείνη του εδάφους από το Hermiston του Όρεγκον, μιας περιοχής γνωστής για τις υψηλές αποδόσεις της στην καλλιέργεια πατάτας.

Τα φυτά αναπτύχθηκαν σε ελεγχόμενο περιβάλλον θερμοκηπίου υπό συνδυασμό φυσικού και τεχνητού φωτισμού, με τη θερμοκρασία να διατηρείται στους 22 βαθμούς Κελσίου την ημέρα και στους 18 βαθμούς τη νύχτα. Όπως διευκρινίζουν οι επιστήμονες, ο στόχος δεν είναι η δημιουργία μόνιμων εκτροφείων γεωσκωλήκων στη Σελήνη, αλλά η χρήση του βερμικομπόστ ως αρχικής βάσης για τις πρώτες καλλιέργειες, οι οποίες στη συνέχεια θα συντηρούνται με κομπόστ από υπολείμματα τροφών και φυτικά απόβλητα της βάσης.

Δέσμευση βαρέων μετάλλων και διατροφική αξία των κονδύλων

Πέρα από την απουσία θρεπτικών συστατικών, ο σεληνιακός ρηγόλιθος είναι εχθρικός για τη γεωργία εξαιτίας των υψηλών συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων, όπως ο χαλκός. Χωρίς οργανική ύλη, τα φυτά απορροφούν υπερβολικές ποσότητες αυτών των στοιχείων, γεγονός που είτε αναστέλλει την ανάπτυξη τους είτε καθιστά τους καρπούς τοξικούς για τον άνθρωπο.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν ότι το βερμικομπόστ δεσμεύει τα βαρέα μέταλλα και μειώνει δραστικά τη βιοδιαθεσιμότητα τους, εμποδίζοντας την υπερσυσσώρευση τους στους κονδύλους. Οι πατάτες που συλλέχθηκαν απορρόφησαν ελάχιστες, μη τοξικές ποσότητες μετάλλων, ενώ το διατροφικό τους προφίλ βρέθηκε εξαιρετικά κοντά σε εκείνο των συμβατικών πατατών που καλλιεργούνται στη Γη.

Η επιλογή της πατάτας για διαστημικές αποστολές, όπως άλλωστε είχε αποτυπωθεί και στην ταινία The Martian, βασίζεται σε αυστηρά βιολογικά κριτήρια. Όπως επισημαίνει ο Aymeric Goyer, οι πατάτες αποδίδουν περισσότερες θερμίδες ανά μονάδα επιφάνειας σε σύγκριση με πολλά άλλα καλλιεργήσιμα φυτά, περιέχουν περισσότερο κάλιο από τις μπανάνες, είναι πλούσιες σε βιταμίνη C και ποιοτικές πρωτεΐνες, ενώ διαθέτουν υψηλό δείκτη κορεσμού.

Περιορισμοί της μελέτης και εφαρμογές στη Γη

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι το πείραμα διεξήχθη σε μικρές γλάστρες, γεγονός που περιόρισε το μέγεθος των κονδύλων σε λιγότερο από 10 γραμμάρια, ακόμη και στα δείγματα ελέγχου με γήινο έδαφος. Επιπλέον, η ερευνητική ομάδα δεν έχει δοκιμάσει ακόμη τη γεύση τους, καθώς ολόκληρη η συγκομιδή διατέθηκε για χημικές αναλύσεις. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μια δεύτερη μελέτη με μεγαλύτερες γλάστρες, στην οποία οι επιστήμονες έχουν καταφέρει να παραγάγουν πατάτες κανονικού εμπορικού μεγέθους.

Παράλληλα με την πατάτα, η επιστημονική κοινότητα εξετάζει και άλλες καλλιέργειες για εξωγήινη γεωργία, όπως τα ρεβίθια, οι ντομάτες, το μαρούλι και ψυχανθή όπως η μηδική. Σύμφωνα με τον συν-συγγραφέα της μελέτης και διαστημικό βιολόγο του Oregon State University, David Handy, οι τεχνικές που αναπτύσσονται για τον σεληνιακό ρηγόλιθο μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα και στη Γη, τόσο για την παραγωγή τροφίμων σε ερημικές ή αστικές περιοχές χαμηλής αγροτικής απόδοσης όσο και για την αποκατάσταση μολυσμένων εδαφών.