Ο θεωρητικός φυσικός Jay Armas από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ δημοσίευσε μια νέα, ακριβή μαθηματική λύση στις εξισώσεις της γενικής σχετικότητας του Albert Einstein για τον λεγόμενο «Μαύρο Κρόνο» (Black Saturn), ένα εξωτικό σύστημα δύο μαύρων τρυπών σε χωροχρόνο πέντε διαστάσεων. Η εργασία, η οποία αναρτήθηκε ως προδημοσίευση στην πλατφόρμα arXiv, επιτρέπει για πρώτη φορά και στις δύο μαύρες τρύπες του συστήματος να περιστρέφονται ταυτόχρονα σε δύο ανεξάρτητα επίπεδα.

Η εξέλιξη ξεπερνά τον βασικό περιορισμό της πρώτης μαθηματικής περιγραφής του Μαύρου Κρόνου από το 2007, η οποία προέβλεπε περιστροφή μόνο σε ένα επίπεδο. Ενσωματώνοντας τη διπλή περιστροφή, το νέο μοντέλο αποκαλύπτει φυσικές καταστάσεις που ήταν αδύνατο να μελετηθούν μέχρι σήμερα, όπως η ταυτόχρονη μετάβαση και των δύο μαύρων τρυπών σε ακραία κατάσταση με θερμοκρασία Hawking στο απόλυτο μηδέν, προσφέροντας ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διερεύνηση της βαρύτητας σε ανώτερες διαστάσεις.

Πώς διαμορφώνεται ο Μαύρος Κρόνος σε πέντε διαστάσεις

Στον τετραδιάστατο χωροχρόνο που γνωρίζουμε, αποτελούμενο από τρεις χωρικές και μία χρονική διάσταση, οι μαύρες τρύπες περιορίζονται αυστηρά σε σφαιρική γεωμετρία. Όταν όμως προστεθεί μία επιπλέον χωρική διάσταση, οι θεμελιώδεις αρχές της γενικής σχετικότητας παραμένουν ίδιες, αλλά οι εξισώσεις του Einstein επιτρέπουν πολύ πιο σύνθετες τοπολογίες και σχήματα για τον ορίζοντα γεγονότων, δηλαδή το όριο πέρα από το οποίο ούτε το φως δεν μπορεί να διαφύγει.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές γεωμετρίες που προκύπτουν σε πέντε διαστάσεις είναι ο δακτυλιοειδής ορίζοντας γεγονότων, με σχήμα που θυμίζει torus ή ντόνατ. Ο Μαύρος Κρόνος αποτελείται από δύο ξεχωριστές μαύρες τρύπες που συνυπάρχουν στο ίδιο σύστημα, μία σφαιρική στο κέντρο, παρόμοια με εκείνες που γνωρίζουμε στο δικό μας Σύμπαν, και μία δακτυλιοειδή που την περιβάλλει. Για να μην καταρρεύσει ο δακτύλιος κάτω από τη δική του βαρυτική έλξη, απαιτείται επαρκής στροφορμή, με την περιστροφή του να διατηρεί το σύστημα σε μια λεπτή ισορροπία.

Ακραία κατάσταση, μηδενική ακτινοβολία Hawking και παράσυρση πλαισίου

Σε έναν πενταδιάστατο χωροχρόνο, τα σώματα έχουν τη δυνατότητα να περιστρέφονται σε δύο ανεξάρτητα επίπεδα ταυτόχρονα, γεγονός που καθιστά τα μαθηματικά της γενικής σχετικότητας σημαντικά πιο περίπλοκα. Η λύση που παρουσίασε ο Armas δεν αποτελεί απλώς μια γεωμετρική επέκταση, αλλά ανοίγει την πόρτα σε φαινόμενα που απουσίαζαν από το μονοεπίπεδο μοντέλο του 2007. Κάθε μαύρη τρύπα έχει ένα ανώτατο όριο στροφορμής σε σχέση με τη μάζα της, και όταν φτάσει σε αυτό εισέρχεται στην ακραία κατάσταση, κατά την οποία η θερμοκρασία Hawking πέφτει στο απόλυτο μηδέν και σταματά να εκπέμπει ακτινοβολία Hawking.

Προκειμένου μια μαύρη τρύπα πέντε διαστάσεων να φτάσει σε ακραία κατάσταση χωρίς να εξαφανιστεί ο ορίζοντας γεγονότων της, πρέπει να περιστρέφεται και στα δύο ανεξάρτητα επίπεδα. Η νέα μελέτη αποδεικνύει ότι στον Μαύρο Κρόνο και οι δύο μαύρες τρύπες μπορούν να φτάσουν ταυτόχρονα σε αυτή την κατάσταση διατηρώντας κανονικά τους ορίζοντες γεγονότων τους, κάτι που συνιστά την πρώτη γνωστή ακριβή λύση των εξισώσεων του Einstein για δύο ξεχωριστές ακραίες μαύρες τρύπες σε κενό πενταδιάστατο χωροχρόνο. Παρά τη μηδενική τους θερμοκρασία, ωστόσο, το σύστημα δεν μπορεί να επιτύχει πλήρη ισορροπία, καθώς για κάτι τέτοιο θα έπρεπε οι περιστροφές τους να ταυτίζονται και στα δύο επίπεδα, συνθήκη που ο Armas διαπίστωσε ότι δεν είναι συμβατή με τη διατήρηση μιας κανονικής δομής Μαύρου Κρόνου.

Εξίσου αξιοσημείωτη είναι η αλληλεπίδραση των δύο σωμάτων μέσω του φαινομένου της παράσυρσης πλαισίου αναφοράς, κατά το οποίο ένα περιστρεφόμενο σώμα μεγάλης μάζας συμπαρασύρει τον περιβάλλοντα χωροχρόνο. Επειδή και οι δύο μαύρες τρύπες συνυπάρχουν στο ίδιο βαρυτικό πεδίο, ο εξωτερικός δακτύλιος μπορεί να προκαλέσει περιστροφή στον ορίζοντα γεγονότων της κεντρικής σφαιρικής μαύρης τρύπας, ακόμα και σε επίπεδο στο οποίο η κεντρική μαύρη τρύπα δεν διαθέτει δική της στροφορμή.

Η σημασία της έρευνας για τη θεωρητική φυσική

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία παρατηρησιακή ένδειξη ότι οι Μαύροι Κρόνοι υπάρχουν στην πραγματικότητα ή ότι το Σύμπαν μας κρύβει μια επιπλέον χωρική διάσταση που θα επέτρεπε τον σχηματισμό τους. Παρόλα αυτά, ο χώρος των μαύρων τρυπών στη βαρύτητα ανώτερων διαστάσεων είναι πολύ πλουσιότερος από τον τετραδιάστατο, προσφέροντας στους φυσικούς ένα ιδανικό θεωρητικό εργαστήριο.

Τέτοιου είδους ακριβείς μαθηματικές λύσεις επιτρέπουν την υποβολή παλαιότερων προβλέψεων της γενικής σχετικότητας σε αυστηρούς ελέγχους, αποκαλύπτοντας πώς συμπεριφέρεται η βαρύτητα υπό συνθήκες ριζικά διαφορετικές από εκείνες που παρατηρούμε. Παράλληλα, η εργασία θέτει τις βάσεις για μελλοντικές έρευνες γύρω από τη συμπεριφορά του φωτός και της ύλης κοντά σε παρόμοιες εξωτικές δομές, καθώς και για τη μελέτη της γεωμετρίας του χωροχρόνου στο εσωτερικό των οριζόντων γεγονότων τους.