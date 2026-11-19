Σύνοψη

Η Google υπέγραψε συμφωνία με την Blue Origin για την πρώτη βαρέως τύπου εκτόξευση δορυφόρων του Project Suncatcher το πρώτο τρίμηνο του 2029.

Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί με τον ισχυρό πύραυλο New Glenn, τοποθετώντας τα συστήματα σε ηλιοσύγχρονη τροχιά για αδιάλειπτη παροχή ηλιακής ενέργειας.

Κάθε δορυφόρος θα φέρει προηγμένους επεξεργαστές Tensor Processing Units (TPUs) και θα προσφέρει υπολογιστική ισχύ ισοδύναμη με ένα rack ενός παραδοσιακού data center.

Οι τεράστιες τεχνικές προκλήσεις περιλαμβάνουν την ψύξη του εξοπλισμού σε περιβάλλον κενού και τη θωράκιση ενάντια στη φθοροποιό κοσμική ακτινοβολία.

Ήδη διεξάγονται εξαντλητικές δοκιμές, συμπεριλαμβανομένης μιας πρώιμης δοκιμαστικής πτήσης πρωτοτύπου με τη SpaceX, προκειμένου να καταγραφεί η αντοχή του hardware κατά την πτήση.

Η κατακόρυφη αύξηση των απαιτήσεων σε υπολογιστική ισχύ για την εκπαίδευση γλωσσικών μοντέλων και την εξέλιξη της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί πρωτοφανείς πιέσεις στα παγκόσμια ενεργειακά δίκτυα. Η λειτουργία επίγειων κέντρων δεδομένων απαιτεί ασύλληπτες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος τόσο για την τροφοδοσία των ημιαγωγών όσο και για την ψύξη τους, περιορίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Αναζητώντας διέξοδο από τους περιβαλλοντικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς, η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα ανακοινώνοντας τη σύναψη συμφωνίας με την Blue Origin.

Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ των δύο κολοσσών προβλέπει τη χρήση του πυραύλου βαρέως τύπου New Glenn για την εκτόξευση των πρώτων εξειδικευμένων δορυφόρων του ερευνητικού προγράμματος Project Suncatcher. Ο αρχικός προγραμματισμός ορίζει την υλοποίηση της αποστολής κατά το πρώτο τρίμηνο του 2029, σηματοδοτώντας την πρώτη συντονισμένη προσπάθεια της Google να εγκαταστήσει μόνιμες υποδομές AI εκτός της γήινης ατμόσφαιρας.

Ουσιαστικός στόχος του φιλόδοξου εγχειρήματος είναι η πλήρης απεξάρτηση από τα επίγεια δίκτυα παροχής ρεύματος, εκμεταλλευόμενη την τοποθέτηση του υλικού σε ηλιοσύγχρονη τροχιά. Στο συγκεκριμένο υψόμετρο, τα διαστημικά σκάφη παραμένουν σχεδόν διαρκώς εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία, ικανά να συλλέξουν ενέργεια με πολλαπλάσια αποδοτικότητα σε σύγκριση με τις εγκαταστάσεις στην επιφάνεια του πλανήτη.

Η αρχιτεκτονική των δορυφορικών υπολογιστών

Ο πυρήνας του Project Suncatcher βασίζεται στην αποκεντρωμένη λειτουργία διασυνδεδεμένων δορυφόρων, όπου ο καθένας εξυπηρετεί τον ρόλο ενός αυτόνομου υπολογιστικού κόμβου. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν υποδεικνύουν πως κάθε μονάδα θα φέρει ενσωματωμένες συστοιχίες από Tensor Processing Units (TPUs), προσφέροντας επεξεργαστική δυναμικότητα ανάλογη με εκείνη που συναντάμε σε ένα τυπικό rack ενός συμβατικού data center. Αντί να συγκεντρώνεται το υπολογιστικό φορτίο σε τεράστια κτίρια, η αρχιτεκτονική προβλέπει τον διαμερισμό των εργασιών σε πολλαπλούς μικρότερους κόμβους οι οποίοι θα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ισχυρών ζεύξεων laser.

Η μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη προϋποθέτει την υπέρβαση μηχανικών εμποδίων που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ανυπέρβλητα. Οι διαδικασίες προσομοίωσης και ελέγχου έχουν ήδη ξεκινήσει, με την ομάδα έρευνας της Google να υποβάλλει τους επεξεργαστές Trillium TPU σε ακραία σενάρια καταπόνησης. Η διαδικασία εκτόξευσης παράγει έντονες ακουστικές δονήσεις και επιταχύνσεις που μπορούν να ασκήσουν δυνάμεις άνω των 50g στα μεμονωμένα μικροτσίπ. Οι πολύπλοκες δοκιμές στους τρεις άξονες επιβεβαίωσαν την αντοχή των εξαρτημάτων, επιτρέποντας στους μηχανικούς να προχωρήσουν στην αντιμετώπιση του επόμενου σοβαρού κινδύνου.

Ακτινοβολία και περιβάλλον κενού

Η παραμονή ευαίσθητων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων στο Διάστημα συνεπάγεται συνεχή βομβαρδισμό από σωματίδια υψηλής ενέργειας και κοσμική ακτινοβολία. Αυτά τα σωματίδια έχουν την ικανότητα να διαπερνούν το περίβλημα των επεξεργαστών, προκαλώντας ανεπιθύμητες αλλαγές στην κατάσταση των bit (bitflips), διακόπτοντας τις ροές εκτέλεσης των αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. Για τον ακριβή έλεγχο της συμπεριφοράς του hardware, η Google συνεργάστηκε με το εργαστήριο Crocker Nuclear Laboratory του Πανεπιστημίου UC Davis. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων, όπου τα ολοκληρωμένα κυκλώματα εκτέθηκαν σε δέσμες πρωτονίων ενόσω εκτελούσαν εντατικούς υπολογισμούς, επιβεβαίωσαν πως οι επεξεργαστές είναι σε θέση να διατηρήσουν την ακεραιότητά τους σε επίπεδα ακτινοβολίας που αντιστοιχούν σε πενταετή αποστολή χαμηλής τροχιάς.

Παράλληλα, η διαχείριση της θερμότητας συνιστά τη μεγαλύτερη ίσως σπαζοκεφαλιά για τους σχεδιαστές. Στη Γη, η ψύξη των πανίσχυρων servers επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της κυκλοφορίας ψυχρού αέρα ή συστημάτων υδρόψυξης. Στο απόλυτο κενό, η απουσία ατμόσφαιρας καθιστά αδύνατη την απαγωγή θερμότητας μέσω επαγωγής, αφήνοντας την ακτινοβολία ως τον μοναδικό φυσικό μηχανισμό θερμικής εκτόνωσης. Αναγκαστικά, η ερευνητική ομάδα κατασκευάζει ένα κλειστό κύκλωμα ψύξης το οποίο στηρίζεται σε ειδικούς αγωγούς θερμότητας και τεράστιες επιφάνειες ακτινοβολίας, δοκιμάζοντας διαρκώς την αποτελεσματικότητά τους σε θαλάμους θερμικού κενού.

Η εμπορική ωρίμανση του εγχειρήματος βρίσκεται αρκετά χρόνια μακριά, παρά τη σημαντική πρόοδο που καταγράφεται. Η εκτόξευση ενός αρχικού πρωτοτύπου τον Οκτώβριο του 2026, στο πλαίσιο της αποστολής Transporter-18 της SpaceX σε συνεργασία με την εταιρεία Planet, παρείχε τα πρώτα απαραίτητα τηλεμετρικά δεδομένα. Ωστόσο, η συμφωνία με την Blue Origin για το 2029 αποδεικνύει την επιθυμία της Google να αποκτήσει πρόσβαση σε πολλαπλούς παρόχους διαστημικών μεταφορών. Η επιλογή του πυραύλου New Glenn δεν είναι τυχαία, καθώς η τεράστια χωρητικότητα του καλύμματος και η ικανότητα μεταφοράς βαρέων φορτίων προσφέρουν την απαραίτητη ευελιξία για την τοποθέτηση βαρέων δορυφορικών συστοιχιών. Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, για την κατασκευή ενός πλήρως λειτουργικού τροχιακού data center με ισχύ ενός gigawatt, ενδέχεται να απαιτηθούν έως και 10.000 δορυφόροι, οδηγώντας το κόστος επένδυσης κοντά στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια.