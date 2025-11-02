Το πρώτο μήνυμα μεταξύ υπολογιστών που «γέννησε» το Διαδίκτυο το 1969

Ήταν 10:30 το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου 1969 όταν ένα σύντομο, ατελές μήνυμα έγραψε ιστορία. Ο Charley Kline, μεταπτυχιακός φοιτητής στο UCLA, καθόταν μπροστά σε έναν υπολογιστή στο μέγεθος ψυγείου και πληκτρολογούσε τη λέξη “login”. Πριν προλάβει να ολοκληρώσει τη λέξη, το σύστημα κατέρρευσε. Μόνο τα δύο πρώτα γράμματα — “lo” — στάλθηκαν επιτυχώς. Ωστόσο, αυτά τα δύο γράμματα έμελλε να είναι το πρώτο μήνυμα που μεταδόθηκε ποτέ από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο.

Στην άλλη άκρη της γραμμής, στο Stanford Research Institute στο Menlo Park, ο μηχανικός Bill Duvall παρακολουθούσε το ιστορικό πείραμα. Μαζί, οι δύο επιστήμονες είχαν μόλις πραγματοποιήσει την πρώτη επιτυχημένη μετάδοση δεδομένων μέσω ενός πρωτοποριακού δικτύου που θα εξελισσόταν στο σημερινό διαδίκτυο.

Το εγχείρημα δεν ήταν απλώς ένα τεχνολογικό πείραμα. Ήταν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου της Advanced Research Projects Agency (ARPA) των ΗΠΑ, που αργότερα έγινε γνωστή ως DARPA. Η ιδέα πίσω από το ARPANET ήταν απλή αλλά ριζοσπαστική για την εποχή: ένα δίκτυο υπολογιστών που θα μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη κι αν τμήματά του καταστρέφονταν — μια κρίσιμη ανάγκη εν μέσω Ψυχρού Πολέμου και του φόβου για πυρηνική επίθεση.

Το 1964, οι ερευνητές Paul Baran και Sharla Boehm στη RAND Corporation είχαν προτείνει ένα αποκεντρωμένο δίκτυο επικοινωνίας βασισμένο στην ιδέα του “hot potato” switching: κάθε κόμβος θα μετέφερε τα δεδομένα στον επόμενο διαθέσιμο, χωρίς να εξαρτάται από κάποιο κεντρικό σημείο. Έτσι γεννήθηκε η έννοια του “distributed network”.

Για να γίνει αυτό εφικτό, χρειαζόταν μια τεχνική που θα επέτρεπε στα δεδομένα να «σπάνε» σε μικρότερα πακέτα, να ταξιδεύουν ανεξάρτητα και να επανασυναρμολογούνται στον προορισμό. Αυτή η μέθοδος, που προσομοιώθηκε αρχικά με προγράμματα γραμμένα σε Fortran, έγινε γνωστή ως packet switching — μια από τις θεμελιώδεις αρχές του σύγχρονου διαδικτύου.

Το 1968, το σχέδιο για το ARPANET εγκρίθηκε και μέσα σε έναν χρόνο, τέσσερα πανεπιστήμια — UCLA, Stanford Research Institute, UC Santa Barbara και University of Utah — άρχισαν να δημιουργούν την υποδομή. Κάθε κόμβος διέθετε μια ξεχωριστή “mini-computer” συσκευή που ονομαζόταν Interface Message Processor (IMP). Οι IMPs είχαν τον ρόλο που έχουν σήμερα οι routers: έσπαγαν τα μηνύματα σε μικρά πακέτα, τα έστελναν στο επόμενο IMP, και τα επανασυναρμολογούσαν στον προορισμό.

Το βράδυ της πρώτης μετάδοσης, ο Kline και ο Duvall επικοινωνούσαν τηλεφωνικά, επιβεβαιώνοντας κάθε γράμμα που έφτανε. Ωστόσο, ο υπολογιστής του Stanford δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει στο πρωτοφανές για την εποχή εύρος μεταφοράς δεδομένων. Ενώ είχε ρυθμιστεί να δέχεται 10 χαρακτήρες το δευτερόλεπτο, το ARPANET έστελνε με 5.000 — μια ταχύτητα 500 φορές μεγαλύτερη. Ο buffer υπερφορτώθηκε και το σύστημα κατέρρευσε.

«Ήταν σαν να προσπαθείς να γεμίσεις ένα ποτήρι με ένα λάστιχο πυροσβεστικής», θυμήθηκε χρόνια αργότερα ο Duvall. Μετά από μία ώρα, κατάφερε να διορθώσει το πρόβλημα και το σύστημα επανήλθε.

Αν και η αποστολή του “lo” μπορεί να φάνηκε ασήμαντη, αποτέλεσε την πρώτη ρωγμή στον τοίχο που χώριζε απομονωμένα υπολογιστικά συστήματα. Ήταν η πρώτη φορά που δύο μηχανές αντάλλαξαν πληροφορία ηλεκτρονικά, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Ο Leonard Kleinrock, καθηγητής πληροφορικής στο UCLA και επικεφαλής του τοπικού κόμβου, είχε ήδη προβλέψει τη σημασία αυτής της στιγμής.

Τα δίκτυα υπολογιστών βρίσκονται ακόμα στα σπάργανα, αλλά στο μέλλον θα εξελιχθούν σε ‘υπηρεσίες υπολογιστών’ που θα φτάνουν σε σπίτια και γραφεία όπως το ηλεκτρικό ρεύμα ή το τηλέφωνο.

Τα λόγια του αποδείχθηκαν προφητικά. Μέσα σε λίγα χρόνια, το ARPANET μεγάλωσε, συνδέοντας όλο και περισσότερα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Το 1981, ο στρατός των ΗΠΑ δημιούργησε το δικό του δίκτυο, το MILNET, και δύο χρόνια αργότερα, το ARPANET υιοθέτησε το νέο πρότυπο επικοινωνίας TCP/IP. Αυτή η μετάβαση το 1983 θεωρείται η επίσημη «γέννηση» του διαδικτύου όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

Η ιστορία του πρώτου μηνύματος είναι γεμάτη αντιθέσεις. Από τη μία, ήταν μια βραδιά τεχνικών αποτυχιών, όπου ένα απλό “login” δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Από την άλλη, εκείνο το “lo” — ίσως τυχαία, ίσως συμβολικά — μπορεί να διαβαστεί σαν ένα χαιρετισμό: ένα “hello” προς το μέλλον.

Από τότε, η ιδέα που γεννήθηκε στα εργαστήρια του UCLA και του Stanford άλλαξε ριζικά τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε. Από τα email μέχρι το streaming και την τεχνητή νοημοσύνη, κάθε μορφή σύγχρονης ψηφιακής επικοινωνίας οφείλει κάτι σε εκείνη την αποτυχημένη, αλλά ιστορική μετάδοση.

