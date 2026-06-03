Το Quick Share της Google φέρνει υποστήριξη AirDrop σε περισσότερα Android smartphones

Σύνοψη

Η Google επεκτείνει τη συμβατότητα του Quick Share με το πρωτόκολλο AirDrop της Apple, επιτρέποντας την απευθείας επικοινωνία μεταξύ Android και iOS χωρίς τη χρήση ενδιάμεσων εφαρμογών.

Δημοφιλή smartphones στην ελληνική αγορά, όπως οι σειρές Samsung Galaxy S25, Galaxy S24, τα αναδιπλούμενα Galaxy Z Fold6/Flip6 και τα OnePlus 15 εντάσσονται επίσημα στη λίστα υποστήριξης τον Ιούνιο του 2026.

Η διαδικασία μεταφοράς δεν απαιτεί την έγκριση ή τη συμμετοχή της Apple, καθώς η Google έχει αναπτύξει αυτόνομα τον κώδικα διαλειτουργικότητας, παρακάμπτοντας τους ιστορικούς περιορισμούς του iOS.

Για παλαιότερα ή μη υποστηριζόμενα Android smartphones, η υπηρεσία προσφέρει αυτόματη δημιουργία QR code για τον ταχύτατο διαμοιρασμό αρχείων στο iPhone μέσω ασφαλούς σύνδεσης cloud, χωρίς καμία απώλεια ανάλυσης.

Το χαρακτηριστικό καταργεί τον πολυετή εγκλωβισμό των χρηστών στα μεμονωμένα οικοσυστήματα, διευκολύνοντας δραματικά την καθημερινή ανταλλαγή φωτογραφιών και εγγράφων.

Η μεταφορά αρχείων μεταξύ διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων αποτελούσε διαχρονικά μια ιδιαίτερα δυσκίνητη διαδικασία, η οποία απαιτούσε τη χρήση email, εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων (που αναπόφευκτα συμπιέζουν και αλλοιώνουν τα αρχεία) ή χρονοβόρων λύσεων αποθήκευσης στο cloud. Μετά την αρχική διάθεση του χαρακτηριστικού σε επιλεγμένα μοντέλα όπως τα Pixel 10 και η σειρά Galaxy S26 τον Νοέμβριο του 2025, η Google επισημοποίησε την επέκταση της απευθείας επικοινωνίας μεταξύ του Android και του iOS (iPhone/iPad).

Η τεχνική υλοποίηση ανήκει εξ ολοκλήρου στην Google, η οποία κατασκεύασε το πρωτόκολλο επικοινωνίας ώστε να "μεταφράζει" τα αιτήματα του Quick Share στο πρωτόκολλο AWDL (Apple Wireless Direct Link) που κατανοεί το οικοσύστημα της Apple.

Τα βασικά τεχνικά στοιχεία της υλοποίησης περιλαμβάνουν:

Απευθείας σύνδεση (Peer-to-Peer): Χρήση Bluetooth Low Energy (BLE) για την αρχική ανίχνευση συσκευών και Wi-Fi Direct για την ταχεία μεταφορά δεδομένων.

Χρήση Bluetooth Low Energy (BLE) για την αρχική ανίχνευση συσκευών και Wi-Fi Direct για την ταχεία μεταφορά δεδομένων. Κρυπτογράφηση και Ασφάλεια: Η Google έχει πιστοποιήσει το πρωτόκολλο μέσω ανεξάρτητων ελέγχων ασφαλείας, διασφαλίζοντας την end-to-end κρυπτογράφηση των δεδομένων κατά τη μεταφορά.

Η Google έχει πιστοποιήσει το πρωτόκολλο μέσω ανεξάρτητων ελέγχων ασφαλείας, διασφαλίζοντας την end-to-end κρυπτογράφηση των δεδομένων κατά τη μεταφορά. Απουσία επιπλέον λογισμικού: Η λειτουργία δεν απαιτεί καμία εγκατάσταση τρίτης εφαρμογής στο iPhone. Ο χρήστης iOS βλέπει τη συσκευή Android να εμφανίζεται κανονικά στο τυπικό, εγγενές μενού του AirDrop.

Ποια Android smartphones υποστηρίζουν το AirDrop;

Το Ιούνιο του 2026, η υποστήριξη AirDrop μέσω Quick Share επεκτείνεται στις σειρές Samsung Galaxy S25, S24, τα αναδιπλούμενα Z Flip7/Fold7 και Z Flip6/Fold6, τα OnePlus 15, τα OPPO Find X8, καθώς και στα HONOR Magic V6 και Magic 8 Pro.

Ιδιαίτερα η ένταξη των παλαιότερων, αλλά εξαιρετικά δημοφιλών σειρών Galaxy S24 της Samsung, καθιστά τη λειτουργία άμεσα προσιτή σε έναν τεράστιο όγκο χρηστών, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναζητούσαν πλάγιους τρόπους για την κοινή χρήση υλικού.

Η αναλυτική λίστα των νέων συσκευών που λαμβάνουν το Feature Drop περιλαμβάνει:

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z TriFold

Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a

Pixel 8a

HONOR Magic V6

OnePlus 15

Xiaomi 17T Pro

OPPO Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s

OPPO Find N6

Vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra

Πώς λειτουργεί η μεταφορά για μη υποστηριζόμενα Android smartphones;

Για τα Android smartphones που δεν διαθέτουν εγγενή διαλειτουργικότητα με το AirDrop, το Quick Share δημιουργεί αυτόματα έναν κωδικό QR. Ο χρήστης του iPhone σαρώνει το QR code και η λήψη των αρχείων πραγματοποιείται άμεσα μέσω των cloud servers της Google, διατηρώντας την αρχική τους ανάλυση.

Η Google έχει προνοήσει για τον τεράστιο αριθμό παλαιότερων ή budget συσκευών που βρίσκονται ήδη στην αγορά και δεν διαθέτουν τις προδιαγραφές (είτε σε επίπεδο κεραιών Wi-Fi είτε σε επίπεδο System-on-Chip) για απευθείας peer-to-peer μεταφορά με το πρωτόκολλο της Apple. Η εναλλακτική λύση του QR code, παρότι προϋποθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο, παραμένει μακράν ταχύτερη και πιο ποιοτική από την αποστολή αρχείων μέσω εφαρμογών συμπίεσης δεδομένων όπως το Viber ή το WhatsApp.

Τα βήματα λειτουργίας μέσω QR Code είναι άκρως απλοποιημένα:

Ο χρήστης Android επιλέγει τα αρχεία και πατά "Κοινή χρήση". Στο μενού του Quick Share, επιλέγει την επιλογή δημιουργίας link/QR. Ο χρήστης του iPhone σαρώνει το QR code χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη εφαρμογή Κάμερας του iOS. Τα αρχεία κατεβαίνουν μέσω του browser (π.χ. Safari) χωρίς καμία απολύτως απώλεια στην ποιότητα εικόνας, βίντεο ή metadata.

Πώς να μεταφέρετε αρχεία από Android σε iPhone

Για την επιτυχή μεταφορά, απαιτείται η ενεργοποίηση του Quick Share στο Android και του AirDrop στο iPhone. Ο χρήστης επιλέγει τα αρχεία στο Android, πατά το εικονίδιο Quick Share, εντοπίζει το iPhone στη λίστα διαθέσιμων συσκευών και ολοκληρώνει την αποστολή. Στο iOS, η λήψη απαιτεί απλώς την αποδοχή της εισερχόμενης μεταφοράς.

Για να διασφαλίσετε ότι η μεταφορά θα ολοκληρωθεί με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και χωρίς σφάλματα συνδεσιμότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Ρυθμίσεις Android: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συνδεδεμένες συσκευές > Quick Share. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή "Κοινή χρήση με συσκευές Apple" είναι ενεργή. Ρυθμίσεις iPhone: Ανοίξτε το Κέντρο Ελέγχου, κρατήστε παρατεταμένα το πλαίσιο των δικτύων, επιλέξτε το εικονίδιο του AirDrop και ρυθμίστε το σε «Όλοι για 10 λεπτά». Διαδικασία αποστολής (Από Android): Επιλέξτε τις φωτογραφίες, το βίντεο ή τα έγγραφα. Πατήστε "Κοινοποίηση" και επιλέξτε το εικονίδιο του Quick Share. Ολοκλήρωση μεταφοράς: Στην οθόνη του Android θα εμφανιστεί η ονομασία του iPhone. Με ένα άγγιγμα, στο iPhone θα εμφανιστεί η κλασική ειδοποίηση του AirDrop με την προεπισκόπηση των αρχείων, έτοιμα για αποθήκευση.

Το ίδιο ακριβώς πρωτόκολλο ισχύει και αντίστροφα. Όταν ένας κάτοχος iPhone επιθυμεί να αποστείλει υλικό σε υποστηριζόμενο Android, ο χρήστης Android πρέπει απλώς να έχει τη ρύθμιση ορατότητας (visibility) στο Quick Share ανοιχτή. Η συσκευή του θα εμφανιστεί κανονικά στο μενού AirDrop του iOS, σαν να επρόκειτο για μια ακόμα συσκευή της Apple.