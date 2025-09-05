Το Street Fighter επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη… ταξιδεύοντας πίσω στο 1993

Ένα από τα πιο εμβληματικά video games όλων των εποχών ετοιμάζεται να ξαναζωντανέψει στον κινηματογράφο. Η Legendary Pictures, σε συνεργασία με την Capcom, ανακοίνωσε πως η νέα live-action μεταφορά του Street Fighter θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 16 Οκτωβρίου 2026, με προβολές και σε IMAX. Αυτό που ξάφνιασε τους φανατικούς, όμως, είναι ότι η ταινία δεν θα διαδραματίζεται στο σήμερα, αλλά στο 1993 – τη χρονιά που η Capcom κυκλοφόρησε το Super Street Fighter 2: The New Challengers.

Η σκηνοθεσία έχει ανατεθεί στον Kitao Sakurai, με τους δημιουργούς να υπόσχονται ότι το φιλμ θα τιμήσει το “button-smashing” πνεύμα της δεκαετίας του ’90, ενώ ταυτόχρονα θα το εξελίξει για μια νέα γενιά θεατών. Στην πράξη, πρόκειται για ένα υβρίδιο νοσταλγίας και σύγχρονης κινηματογραφικής αισθητικής, που φιλοδοξεί να σταθεί αντάξιο του τεράστιου brand.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της Legendary, η ιστορία ακολουθεί τους Ryu (Andrew Koji) και Ken Masters (Noah Centineo), οι οποίοι αν και απομακρυσμένοι, ξαναμπλέκονται στη μάχη όταν εμφανίζεται η μυστηριώδης Chun-Li (Callina Liang). Εκείνη τους στρατολογεί για το World Warrior Tournament, μια βίαιη σύγκρουση όπου οι γροθιές, η μοίρα και η οργή συναντιούνται. Πίσω από τη βιτρίνα, ωστόσο, κρύβεται μια συνωμοσία που αναγκάζει τους δύο ήρωες να έρθουν αντιμέτωποι τόσο μεταξύ τους όσο και με τους προσωπικούς τους δαίμονες. Όπως το θέτει η ίδια η παραγωγή: αν δεν το κάνουν, είναι “Game Over”.

Το καστ είναι εντυπωσιακό και σίγουρα θα προκαλέσει συζητήσεις. Στο ρόλο του Akuma εμφανίζεται ο Joe “Roman Reigns” Anoa’i, ενώ τον M. Bison υποδύεται ο David Dastmalchian. Ο Cody Rhodes θα δώσει σάρκα και οστά στον Guile, με τον Curtis “50 Cent” Jackson να ενσαρκώνει τον Balrog. Ο Jason Momoa θα αναλάβει τον ρόλο του Blanka, ο Vidyut Jammwal θα είναι ο Dhalsim, η Mel Jarnson θα εμφανιστεί ως Cammy, ενώ ο Orville Peck θα φέρει τον Vega στη μεγάλη οθόνη. Τη λίστα συμπληρώνουν οι Olivier Richters (Zangief), Hirooki Goto (E. Honda), Andrew Schulz (Dan Hibiki), Eric André (Don Sauvage), Rayna Vallandingham (Juli), Alexander Volkanovski (Joe) και Kyle Mooney (Marvin).

Για τους λάτρεις του franchise, μερικά ονόματα προκαλούν απορίες. Ο Don Sauvage προέρχεται από το Street Fighter 5, ο Joe ήταν kickboxer από το πρώτο arcade Street Fighter, αλλά ο Marvin δεν αντιστοιχεί σε κάποιον γνωστό μαχητή. Η επιλογή του συγκεκριμένου χαρακτήρα έχει ήδη ανοίξει συζητήσεις και σίγουρα θα τροφοδοτήσει θεωρίες μέχρι την πρεμιέρα.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι η συμμετοχή της Mel Jarnson, η οποία το 2021 είχε υποδυθεί τη Nitara στο Mortal Kombat. Έτσι, έστω και έμμεσα, δημιουργείται μια μικρή “γέφυρα” ανάμεσα στα δύο θρυλικά fighting games. Το γεγονός ότι τόσο το Mortal Kombat 2 όσο και το Street Fighter θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2026, προμηνύει μια κινηματογραφική μάχη box office που θα θυμίσει τις κλασικές αντιπαλότητες των arcade.

Η Legendary συνόδευσε την ανακοίνωση και με προφίλ των χαρακτήρων, τα οποία είχαν μια εικαστική επεξεργασία που παρέπεμπε στην αισθητική των 16-bit παιχνιδιών. Η στρατηγική αυτή ενισχύει τον νοσταλγικό τόνο της ταινίας, αλλά δείχνει και την πρόθεση του στούντιο να απευθυνθεί τόσο στους παλιούς φαν όσο και στους νεότερους που ίσως γνωρίζουν τη σειρά μόνο από τα πιο πρόσφατα παιχνίδια.

Η Capcom φαίνεται αποφασισμένη να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη σειρά ταινιών Street Fighter, μετά την αμφιλεγόμενη live-action παραγωγή του 1994 με τον Jean-Claude Van Damme.